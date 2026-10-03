Qualifications F1 2026 : les face-à-face entre équipiers - GP de Bahreïn

Après chaque séance de qualifications de Formule 1, Motorsport.com publie le bilan interne de chaque écurie entre ses deux pilotes.

Ces chiffres reposent exclusivement sur les résultats des qualifications, afin que les pénalités sur la grille n'affectent pas les statistiques.

Lorsqu'un pilote n'est pas en mesure de réaliser un temps représentatif en raison d'un problème technique ou d'un incident, cela est précisé dans le tableau.

McLaren

Oscar Piastri 6-15 (6-10 sans sprints) Lando Norris 5 Australie 6 (+0.095s en Q3) 5 (+0.083s en SQ3) Chine (sprint) 3 5 Chine 6 (+0.058s en Q3) 3 Japon 5 (+0.277s en Q3) 3 (+0.239s en SQ3) Miami (sprint) 1 7 (+0.317s en Q3) Miami 4 4 (+0.019s en SQ3) Canada (sprint) 3 4 (+0.052s en Q3) Canada 3 7 Monaco 8 (+0.141s en Q3) 7

(+0.089s en Q3) Barcelone 4 7 (+0.009s en Q3) Autriche 6 7 (+0.032s en SQ3) Grande-Bretagne (sprint) 6 8 (+0.155s en Q3) Grande-Bretagne 6 7 (+0.215s en Q3) Belgique 3 5 (+0.477s en Q3) Hongrie 1 4 (+0.058s en SQ3) Pays-Bas (sprint) 2 4 (+0.142s en Q3) Pays-Bas 1 3 Italie 9 (+0.290s en Q3) 7 (+0.470s en Q3) Espagne 1 3 Azerbaïdjan 5 (+0.308s en Q3 - problème technique) 7 (+0.005s en Q3) Bahreïn en Malaisie 6

Mercedes

George Russell 10-11 (7-9 sans sprints) Kimi Antonelli 1 Australie 2 (+0.293s en Q3) 1 Chine (sprint) 2 (+0.289s en SQ3) 2 (+0.222s en Q3) Chine 1 2 (+0.298s en Q3) Japon 1 6 (+0.402s en SQ3) Miami (sprint) 2 5 (+0.399s en Q3) Miami 1 1 Canada (sprint) 2 (+0.068s en SQ3) 1 Canada 2 (+0.068s en Q3) 6 (+0.394s en Q3) Monaco 1 1 Barcelone 3 (+0.319s en Q3) 1 Autriche 4 (+0.301s en Q3) 5 (+0.346s en SQ3) Grande-Bretagne (sprint) 2 4 (+0.370s en Q3) Grande-Bretagne 1 4 (+0.508s en Q3) Belgique 1 7 (+0.281s en Q3) Hongrie 4 1 Pays-Bas (sprint) 5 (+0.227s en SQ3) 2 Pays-Bas 3 (+0.031s en Q3) 2 Italie 7 (+0.247s en Q3 - pénalité moteur) 6 (+0.314s en Q3) Espagne 2 1 Azerbaïdjan 16 (+1.889s en Q1 - accident) 8 (0.240s en Q3) Bahreïn en Malaisie 4

Red Bull

Max Verstappen 13-4

(9-4 sans sprints) Isack Hadjar pas de chrono en Q1 – sortie de piste Australie 3 8 Chine (sprint) 10 (+0.469s en SQ3) 8 Chine 9 (+0.119s en Q3) 11 (+0.158s en Q2) Japon 8 5 Miami (sprint) 9 (+0.961s en SQ3) 2 Miami DSQ - infraction technique (+0.825s en Q3) 7 Canada (sprint) 8 (+0.101s en SQ3) 6 Canada 7 (+0.028s en Q3) 2 Monaco 5 (+0.340s en Q3) 5 Barcelone 6 (+0.056s en Q3) 5 Autriche 8 (+0.157s en Q3) 3 Grande-Bretagne (sprint) 8 (+0.138s en SQ3) 7 (+0.147s en Q3) Grande-Bretagne 5 2 Belgique 10 (pas de chrono - pénalité sur la grille) 6 Hongrie 8 (+0.131s en Q3) 8 (+0.581s en Q3) Azerbaïdjan 4 1 Bahreïn en Malaisie 3 (+0.428s en Q3 - pénalité sur la grille)

Max Verstappen 4-0

(3-0 sans sprints) Liam Lawson 6 Pays-Bas (sprint) 11 (+0.365s en SQ2) 7 Pays-Bas 8 (+0.115s en Q3) 6 Italie 14 (+0.633s en Q2 - gêné) 3 Espagne 8 (+0.352s en Q3)

Ferrari

Charles Leclerc 10-11 (8-8 sans sprints) Lewis Hamilton 4 Australie 7 (+0.151s en Q3) 6 (+0.367s en SQ3) Chine (sprint) 4 4 (+0.013s en Q3) Chine 3 4 Japon 6 (+0.162s en Q3) 4 Miami (sprint) 7 (+0.379s en SQ3) 3 Miami 6 (+0.176s en Q3) 6 (+0.084s en SQ3) Canada (sprint) 5 8 (+0.108s en Q3) Canada 5 5 (+0.072s en Q3) Monaco 3 10 (pas de chrono - accident en Q3) Barcelone 2 2 Autriche 3 (+0.059s en Q3) 4 (+0.327s en SQ3) Grande-Bretagne (sprint) 1 2 Grande-Bretagne 3 (+0.172s en Q3) 5 Belgique 6 (+0.002s en Q3) 3 (+0.226s en Q3) Hongrie 2 3 Pays-Bas (sprint) 7 (+0.569s en SQ3) 6 (+0.064s en Q3) Pays-Bas 5 4 Italie 5 (+0.007s en Q3) 5 (+0.006s en Q3) Espagne 4 2 Azerbaïdjan 6 (+0.495s en Q3) 5 (+0.238s en Q3) Bahreïn en Malaisie 2

Williams

Alexander Albon 5-14

(3-12 sans sprints) Carlos Sainz 15 Australie DNS 18 (+0.544s en SQ1) Chine (sprint) 17 18 (+0.455s en Q1) Chine 17 17 (+0.161s en Q1) Japon 16 14 Miami (sprint) 15 (+0.008s en SQ2) 16 (+0.378s en Q2) Miami 14 DNS - accident en EL1 Canada (sprint) 10 18 (+0.575s en Q1) Canada 15 11 Monaco 12

(+0.028s en Q2) 18 (+0.543s en Q1) Barcelone 16 18 (+0.257s en Q1) Autriche 17 16 (+0.453s en SQ2) Grande-Bretagne (sprint) 15 16 (+0.120s en Q2) Grande-Bretagne 15 17 (+0.040s en Q1) Belgique 15 19 (+0.037s en Q1) Hongrie 18 16 Pays-Bas (sprint) 18 (+0.142s en SQ1) 16 Pays-Bas 17 (+0.022s en Q1) 18 (+0.740s en Q1 - pénalité moteur) Italie 15 16 Espagne 17 (+0.005s en Q1) 13 (+0.372s en Q2) Azerbaïdjan 9 20 (+0.949s en Q1) Bahreïn en Malaisie 13

Racing Bulls

Arvid Lindblad 6-10 (5-8 sans sprints) Liam Lawson 9 (+1.253s en Q3) Australie 8 15 (+0.334s en SQ2) Chine (sprint) 13 15 (+0.019s en Q2) Chine 14 10 Japon 14 (+0.386s en Q2) 16 Miami (sprint) 17 (+0.171s en SQ1) 17 (+0.538s en Q1) Miami 12 9 Canada (sprint) DNS 9 Canada 12 (+0.349s en Q2) 15 (+0.777s en Q2) Monaco 10 11 (+0.255s en Q2) Barcelone 8 10 (+0.052s en Q3) Autriche 9 10 (+0.440s en SQ3) Grande-Bretagne (sprint) 9 9 Grande-Bretagne 10 (+0.411s en Q3) 8 Belgique 11 (+0.491s en Q2) 9 Hongrie 11 (+0.405s en Q2) 15 (+0.246s en Q2) Azerbaïdjan 12 16 (Pas de chrono, pénalité sur la grille) Bahreïn en Malaisie 11

Arvid Lindblad 4-0

(3-0 sans sprints) Yuki Tsunoda 10 Pays-Bas (sprint) 12 (+0.360s en SQ2) 10 Pays-Bas 12 (+0.102s en Q2) 10 Italie 17 (+1.028s en Q1) 10 Espagne 15 (+0.880s en Q2)

Lance Stroll 3-15 (2-12 sans sprints) Fernando Alonso DNS Australie 17 20 (+0.570s en SQ1) Chine (sprint) 19 21 (+0.792s en Q1) Chine 19 22 (+0.274s en Q1) Japon 21 pas de chrono Miami (sprint) non classé 19 (+0.066s en Q1) Miami 18 18 (+0.594s en SQ1) Canada (sprint) 16 21 (+0.999s en Q1) Canada 19 22 (+0.712s en Q1) Monaco 21 21 Barcelone 22 (+0.057s en Q1) 22

(+0.421s en Q1) Autriche 21 22 (+0.078s en SQ1) Grande-Bretagne (sprint) 21 21 Grande-Bretagne 22 (+0.162s en Q1) 22 (+0.175s en Q1) Belgique 21 20 (+0.533s en Q1) Hongrie 16 19 Pays-Bas (sprint) 22 (+0.623s en SQ1 - problème d'aéro active) 19 (+0.168s en Q1) Pays-Bas 18 22 (+0.072s en Q1) Italie 21 DNS Espagne 18 21 (+0.744s en Q1) Azerbaïdjan 19 14 (+0.346s en Q2) Bahreïn en Malaisie 12

Esteban Ocon 6-14

(4-11 sans sprints) Oliver Bearman 13 (+0.180s en Q2) Australie 12 12 (+0.138s en SQ2) Chine (sprint) 9 13 (+0.341s en Q2) Chine 10 12 Japon 18 (+0.175s en Q1) 18 (+0.631s en SQ1) Miami (sprint) 13 15 (+0.205s en Q2) Miami 13 14 Canada (sprint) 15 (+0.269s en SQ2) 17 (+0.396s en Q1) Canada 16 17 Monaco 19 (+0.092s en Q1) 17 (+0.502s en Q1) Barcelone 15 15 (+0.294s en Q2) Autriche 13 18 (+0.631s en SQ1) Grande-Bretagne (sprint) 17 17 (+0.110s en Q1) Grande-Bretagne 14 18 (+0.688s en Q1) Belgique 16 15 Hongrie 17 (+0.223s en Q1) 15 Pays-Bas (sprint) 17 (+0.225s en SQ1) 15 Pays-Bas 20 (+0.282s en Q1) 16 (+0.698s en Q2 - ancienne spécification moteur) Italie 12 13 Espagne DNS (accident en EL3) 14 (+0.241s en Q2 - drapeau jaune) Azerbaïdjan 11 19 (+0.253s en Q1 - erreur) Bahreïn en Malaisie 18

Audi

Nico Hulkenberg 9-12

(7-9 sans sprints) Gabriel Bortoleto 11 (+0.082s en Q2) Australie 10 11 Chine (sprint) 14 (+0.139s en SQ2) 11 Chine 16 (+0.611s en Q2 - accident) 13 (+0.397s en Q2) Japon 9 12 (+0.025s en SQ2) Miami (sprint) 11 11 Miami 22 (+4,092s en Q1 - problème de freins) 11 Canada (sprint) 12 (+0.032 en SQ2) 11 Canada 13 (+0.185s en Q2) 13 Monaco 16 (pas de chrono en Q2 – Q1 accident) 9 Barcelone 12 (+0.233s en Q2) 14 (+0.318s en Q2) Autriche 12 13 (+0.028s en SQ2) Grande-Bretagne (sprint) 12 13 (+0.615s en Q2) Grande-Bretagne 11 14 (+0.589s en Q2 - fuite hydraulique) Belgique 9 10 Hongrie 14 (+0.466s en Q2) 14 (+0.830s en SQ2) Pays-Bas (sprint) 9 13 (+0.364s en Q2) Pays-Bas 9 13 (+0.262s en Q2) Italie 11 11 Espagne 12 (+0.165s en Q2) 18 (+0.121s en Q1) Azerbaïdjan 17 17 (+0.864s en Q1 - blocage de roue) Bahreïn en Malaisie 10

Alpine

Pierre Gasly 15-6 (12-4 sans sprints) Franco Colapinto 14 Australie 16 (+0.769s en Q2) 7 Chine (sprint) 16 (+0.922s en SQ2) 7 Chine 12 (+0.354s en Q2) 7 Japon 15 (+0.753s en Q2) 10 (+0.154s en SQ3) Miami (sprint) 8 9 (0.048s en Q3) Miami 8 19 (+1.158s en SQ1) Canada (sprint) 13 14 (+0.330s en Q2) Canada 10 9 Monaco 14 (+0.233s en Q2) 14 (+0.070s en Q2) Barcelone 13 11 Autriche 16 (+0.948 en Q2) 11 Grande-Bretagne (sprint) 14 (+0.501s en SQ2) 12 Grande-Bretagne 19 (+0.976s en Q1) 12 Belgique 13 (+0.061s en Q2) 12 Hongrie 13 (+0.183s en Q2) 8 Pays-Bas (sprint) 13 (+0.719s en SQ2) 11 Pays-Bas 14 (+0.184s en Q2) 1 Italie 8 (+0.434s en Q3) 14 (+0.715s en Q2) Espagne 9 7 Azerbaïdjan 10 (+0.916s en Q3) 9 Bahreïn en Malaisie 15 (Pas de chrono en Q2)

Cadillac

Sergio Perez 11-9 (8-8 sans sprints) Valtteri Bottas 18 Australie 19 (+0.639s en Q1) DNS Chine (sprint) 21 22 (+1.470s en Q1) Chine 20 19 Japon 20 (+0.124s en Q1) 19 Miami (sprint) 20 (+0.571s en SQ1) 21 (+0.338s en Q1) Miami 20 17 Canada (sprint) 20 (+0.864s en SQ1) 20 Canada 22 (+0.843s en Q1) 18 Monaco 20 (+0.536s en Q1) 19 Barcelone 20 (+0.212s en Q1) 19 Autriche 20 (+0.085s en Q1) 19 Grande-Bretagne (sprint) 20 (+0.244s en SQ1) 20 (+0.713s en Q1) Grande-Bretagne 18 20 (+0.148s en Q1 - problème de déploiement) Belgique 19 22 (+0.436s en Q1) Hongrie 21 21 (+0.073s en SQ1) Pays-Bas (sprint) 20 22 (+0.229s en Q1) Pays-Bas 21 20 (+0.231s en Q1) Italie 19 19 Espagne 20 (+0.098s en Q1) 20 Azerbaïdjan 22 (+1.632s en Q1 - drapeau jaune) 22 (+0.322s en Q1) Bahreïn en Malaisie 21