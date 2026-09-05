"Merde !" : quand Leclerc conseille Gasly avant de s'en mordre les doigts

Grand ami de Pierre Gasly, Charles Leclerc a été parmi les premiers pilotes à aller féliciter le Français à son arrivée derrière le panneau frappée du numéro 1 dans le parc fermé, suite aux qualifications du Grand Prix d'Italie 2026 de F1.

L'inattendue pole position du Français, au volant de son Alpine à moteur Mercedes, est un vrai séisme tant elle vient de nulle part, après trois séances d'essais où les A526 n'avaient pas particulièrement montré de vitesse implacable.

Toutefois rapidement, en qualifications, il a été clair que Gasly, auteur du meilleur temps en Q1 et quatrième en Q2, avait de quoi espérer viser les premières lignes. Dans son ultime tentative de Q3, il a fait mieux que cela en allant tout bonnement chercher sa première pole en F1, au nez à la barbe du favori qu'était George Russell.

Charles Leclerc félicite Pierre Gasly après sa pole position à Monza. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Leclerc a été interrogé sur cette performance par Canal+, révélant au passage qu'il avait, ce vendredi soir à l'occasion du briefing des pilotes, échangé avec son ami quelques astuces pour certains virages, le pilote Ferrari ne se doutant alors pas du tout qu'il parlait au futur poleman.

"Je suis très content pour Pierre. Hier, on parlait au briefing et il me demandait un peu des trucs pour les virages 6 et 7. Et j'ai fait : 'Bon allez, avec Pierre normalement, on ne se bat pas trop ensemble'. Du coup, on se partage toujours un petit peu des trucs. Et aujourd'hui, quand j'ai vu qu'il a fait la pole, j'ai fait 'merde !'. Donc c'est ce que je lui ai dit tout de suite quand je suis allé le voir dans la voiture."

Leclerc salue le travail de Gasly et d'Alpine

Au-delà de cette anecdote, le Monégasque a surtout insisté sur la qualité de Gasly en tant que pilote, mais aussi mis l'accent sur le travail d'Alpine pour parvenir à tout mettre bout-à-bout ce samedi sous l'empire d'une réglementation technique qui ne pardonne pas les erreurs d'exécution.

Ils n'ont clairement pas la meilleure voiture du plateau, mais quand on fait tout parfaitement, ça s'accumule avec ces voitures-là et ça fait une plus grosse différence que dans le passé.

"Mais je suis super content pour Pierre, il le mérite, c'est un pilote extrêmement bon et qui, aujourd'hui, sur le tour où il fallait tout mettre ensemble et où il fallait optimiser le max du package, ils ont juste fait le job parfait. Et avec ces voitures, ça paie."

"Ils n'ont clairement pas la meilleure voiture du plateau, mais quand on fait tout parfaitement, ça s'accumule avec ces voitures-là et ça fait une beaucoup plus grosse différence que dans le passé. Donc c'est cool, en tout cas, de le voir en pole position. Très content pour lui."