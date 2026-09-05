Lance Stroll éliminé pour la 100e fois en Q1, un record

Pendant que Pierre Gasly a signé sa première pole position en Formule 1, ce que Lance Stroll était parvenu à faire en Turquie il y a six ans, le Canadien a établi un record peu enviable. Il est devenu le premier pilote à être éliminé 100 fois dès la Q1 depuis que le système de qualifications en trois parties a été introduit, en 2006.

Le pilote Aston Martin s'élancera 19e du Grand Prix d'Italie à Monza, n'évitant la dernière place sur la grille de départ qu'à la faveur des pénalités moteur dont ont écopé Kimi Antonelli, Liam Lawson et Alexander Albon. Sorti dès la Q1, il a terminé à un peu moins d'un dixième de son coéquipier Fernando Alonso, qui a connu le même sort en renonçant avant même une dernière tentative.

Cette contre-performance s'inscrit dans le contexte d'un week-end difficile pour Aston Martin qui, malgré les progrès enregistrés à Zandvoort et l'arrivée d'une évolution du moteur Honda, souffre beaucoup de son manque de puissance. L'AMR26 accusait régulièrement 20 km/h de retard sur les Mercedes en vitesse de pointe ce samedi, expliquant en grande parti les 2"6 d'écart avec les meilleurs.

Un énième week-end difficile pour Lance Stroll et Aston Martin. Photo de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Abonné aux réponses laconiques, Lance Stroll n'a pas failli à sa réputation après la séance. "Nous savions à quoi nous attendre [avec] le moteur", a-t-il déclaré. "Nous sommes à trois secondes, donc nous n'allons pas rester avec le peloton demain."

Lance Stroll a connu sa première élimination en Q1 dès son premier Grand Prix en Formule 1, sous les couleurs de Williams à Melbourne, en 2017.

S'il s'est ensuite repris, la triste saison de l'écurie de Grove en 2018 (15 éliminations en Q1), à laquelle s'ajoute la chute de performance d'Aston Martin, vient noircir un tableau statistique peu reluisant en qualifications. Depuis le début de la campagne 2026, le Canadien a systématiquement été sorti dès la Q1.

Les 100 éliminations de Stroll en Q1

Saison Éliminations en Q1 2017 (Williams) 12 2018 (Williams) 15 2019 (Racing Point) 14 2020 (Racing Point) 0 2021 (Aston Martin) 7 2022 (Aston Martin) 12 2023 (Aston Martin) 7 2024 (Aston Martin) 5 2025 (Aston Martin) 15 2026 (Aston Martin) 13

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