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EL2 - Russell loin devant, Lindblad visite le château

Les deux Mercedes ont allègrement dominé la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan, interrompue par un drapeau rouge qu'a provoqué Arvid Lindblad.

Basile Davoine
Mis à jour:
George Russell, Mercedes

Photo de : Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Il faisait toujours aussi chaud vendredi après-midi à Bakou, où le thermomètre affichait près de 30°C pour la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan.

Le premier chrono de référence a été signé par Max Verstappen, en 1'44"492 avec les pneus mediums. Mais la séance a rapidement été interrompue par un drapeau rouge, après seulement une vingtaine de minutes.

Auteur de deux contacts avec les barrières dans la section du château, Arvid Lindblad a immobilisé sa Racing Bulls et provoqué une interruption d'une dizaine de minutes. La séance a ensuite repris pour la dernière demi-heure.

 

Kimi Antonelli a notamment pu reprendre la piste après cette interruption, lui qui avait perdu du temps ce matin en EL1 en raison d'un problème technique. Le pilote Mercedes disposait par ailleurs d'une ancienne unité de puissance, installée afin de procéder à des vérifications sur la précédente.

Quelques instants après la reprise, Oliver Bearman a à son tour été contraint de stopper sa Haas en raison d'un problème sur le moteur Ferrari. Plusieurs pilotes ont également connu quelques frayeurs sans conséquence. Pierre Gasly, Alexander Albon, Isack Hadjar, Esteban Ocon, Max Verstappen et Gabriel Bortoleto sont notamment passés hors piste au cours de la séance.

L'heure de roulage a également été émaillée de quelques situations de trafic. Lewis Hamilton a notamment fortement gêné Liam Lawson, de retour ce week-end dans le baquet de la Racing Bulls. Bortoleto s'est lui aussi retrouvé dans une situation délicate en gênant Russell.

Mercedes fait mal à tout le monde

Kimi Antonelli (Mercedes)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Le passage aux pneus tendres a ensuite permis aux Mercedes de prendre les commandes. George Russell a d'abord signé un 1'43"759 avant d'améliorer nettement sa référence en 1'43"347. Un chrono qui est finalement resté la référence..

Du côté d'Aston Martin, la situation reste particulièrement préoccupante. Fernando Alonso et Lance Stroll ont passé l'essentiel de la séance au stand, les difficultés rencontrées par l'unité de puissance Honda se poursuivant. Les deux pilotes s'élanceront par ailleurs depuis le fond de la grille samedi, après d'énièmes changements d'éléments de leur unité de puissance.

Au terme des EL2, Russell a conservé la première place devant son coéquipier Antonelli, offrant à Mercedes un doublé. Verstappen complète le trio de tête, devant les deux Ferrari de Leclerc et Hamilton. 

EL2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24

1'43.347

   S 209.109
2 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.552

1'43.899

 0.552 S 207.998
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 23

+0.827

1'44.174

 0.275 S 207.449
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+1.126

1'44.473

 0.299 S 206.855
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+1.318

1'44.665

 0.192 S 206.475
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22

+1.484

1'44.831

 0.166 S 206.148
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23

+1.496

1'44.843

 0.012 S 206.125
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+1.510

1'44.857

 0.014 S 206.097
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 21

+1.521

1'44.868

 0.011 S 206.076
10 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 25

+1.943

1'45.290

 0.422 S 205.250
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23

+2.132

1'45.479

 0.189 S 204.882
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 25

+2.334

1'45.681

 0.202 S 204.490
13 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 23

+2.413

1'45.760

 0.079 S 204.338
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 24

+2.447

1'45.794

 0.034 S 204.272
15 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 20

+2.507

1'45.854

 0.060 S 204.156
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.776

1'46.123

 0.269 S 203.639
17 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 22

+2.874

1'46.221

 0.098 S 203.451
18 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 4

+3.044

1'46.391

 0.170 M 203.126
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 26

+3.390

1'46.737

 0.346 S 202.467
20 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 10

+3.454

1'46.801

 0.064 M 202.346
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 24

+4.056

1'47.403

 0.602 S 201.212
22 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+4.542

1'47.889

 0.486 S 200.305
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