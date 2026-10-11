Verstappen complète son palmarès avec une première victoire à Singapour

Le ciel était plutôt dégagé dans la nuit singapourienne et bien moins menaçant que la veille. Les températures étaient logiquement très élevées, avec 41°C au sol et 30°C dans l'air, pour un taux d'humidité de 70%.

Max Verstappen s'élançait en pole position, devant les deux Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. George Russell avait été relégué en fond de grille pour des changements d'éléments moteur hors quota, tandis qu'Isack Hadjar partait depuis la voie des stands à la suite d'un changement d'unité de puissance.

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Au niveau des pneumatiques, la plupart des pilotes avaient choisi de prendre le départ en gommes tendres. Dans le top 10, seuls Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Arvid Lindblad et Nico Hülkenberg étaient en gommes medium. Derrière, George Russell et Isack Hadjar avaient également opté pour les medium.

Lors de l'extinction des feux, Max Verstappen a réussi à conserver sa pole position à la sortie du premier virage, malgré le meilleur envol de Charles Leclerc. Derrière, Gasly et Lindblad avaient perdu quelques positions. Gabriel Bortoleto a lui aussi dégringolé dans le peloton, tandis que George Russell était désormais 17e.

Les Haas d'Esteban Ocon et Oliver Bearman se livraient une bataille féroce pour la 11e position et aucun des deux ne lâchait. Le jeune Britannique remportait le duel grâce à un freinage très tardif.

Devant, Kimi Antonelli se faisait très pressant sur Hamilton. Le septuple champion du monde parvenait finalement à faire fonctionner ses gommes medium pour signer le meilleur temps en piste et se débarrasser de la Mercedes. Charles Leclerc restait à moins d'une seconde du leader, Max Verstappen.

Lando Norris était désormais revenu dans les échappements d'Antonelli, tandis que Leclerc s'était dangereusement rapproché de la Red Bull devant lui. Mais le Néerlandais a immédiatement répondu en portant son avance à plus de 1,2 seconde.

Au huitième tour, la boîte de vitesses de Gabriel Bortoleto a lâché. Le Brésilien s'est immobilisé dans la ligne droite de départ-arrivée, déclenchant une très brève intervention de la voiture de sécurité virtuelle.

Le départ de la course. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Au 11e tour, Russell était 13e et Hadjar 17e. Devant, Leclerc et Verstappen s'échappaient, tandis que Hamilton faisait désormais bouchon. Oscar Piastri avait un peu décroché du groupe qui le précédait, alors que Norris était très proche d'Antonelli, mais incapable de trouver une opportunité de dépassement.

Alors qu'il se plaignait d'avoir détruit son train arrière, Hamilton passait par les stands pour troquer ses pneus medium contre des tendres. Le pilote Ferrari ressortait septième.

Devant, Leclerc était en difficulté et avait largement décroché derrière Verstappen. Hamilton entamait sa remontée en prenant la sixième place à Liam Lawson. L'arrêt du Britannique avait permis à Antonelli d'augmenter son rythme, que Norris ne parvenait pas à suivre.

Finalement, l'Italien passait par les stands au 24e tour pour chausser des pneus medium et ressortait à quelques secondes de Hamilton. Leclerc suivait dans la pitlane et reprenait la piste en pneus medium, juste devant son coéquipier. Hamilton butait sur le Monégasque, alors qu'il avait volé dans les tours précédents sur ses gommes tendres.

En réaction aux arrêts de ses rivaux, McLaren décidait d'allonger au maximum le premier relais de ses pilotes pour tenter de prendre l'avantage plus tard. Hamilton se plaignait à la radio de ne pas pouvoir exploiter son avantage pneumatique, bloqué derrière Leclerc.

Oliver Bearman et Esteban Oco (Haas F1 Team) Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Au 31e tour, Franco Colapinto s'est immobilisé dans l'échappatoire, les freins en feu. L'Argentin a pu emmener son Alpine en lieu sûr. Peu après, Max Verstappen rentrait aux stands, suivi de Lando Norris. Le Néerlandais a conservé la tête, tandis que Norris a repris la piste en sixième position, à une dizaine de secondes d'Antonelli.

George Russell était septième, mais n'avait plus de rythme et devait encore s'arrêter. Isack Hadjar était remonté aux portes du top 10, mais a dégringolé à la 15e place après son arrêt au stand.

Kimi Antonelli écopait d'un drapeau noir et blanc pour avoir atteint son quota maximal de dépassements des limites de piste. L'Aston Martin de Lance Stroll a rencontré un problème d'embrayage, contraignant le Canadien à s'arrêter en piste.

Stroll déclenche une VSC

Une VSC a été déployée. Charles Leclerc et Kimi Antonelli en profitaient pour changer à nouveau de pneus et chausser des gommes tendres. Les deux pilotes ne perdaient qu'une position : Leclerc était troisième, à une dizaine de secondes de son coéquipier, tandis qu'Antonelli était cinquième, à six secondes de Norris.

Oscar Piastri était contraint de repasser par les stands à cause d'une crevaison. Russell effectuait également son arrêt et ressortait en dixième position. Leclerc était en feu et fondait littéralement sur Hamilton. Le Britannique, tout comme Antonelli, se plaignait de mauvaises sensations au freinage.

Oscar Piastri (McLaren) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Leclerc avait fait la jonction avec Hamilton au 46e tour et prenait l'avantage sur son coéquipier dans la foulée. Il accusait alors 14 secondes de retard sur Max Verstappen, en tête de la course. Lewis Hamilton se voyait désormais menacé par la remontée de Lando Norris derrière lui.

Au 51e tour, le champion en titre avait fait la jonction avec la Ferrari. Norris tentait une attaque au premier virage, mais manquait son freinage et contraignait Hamilton à sortir de la piste, permettant également à Antonelli de lui ravir la quatrième place.

Norris finissait par dépasser Hamilton, mais voyait Kimi Antonelli s'envoler en troisième position. Alors qu'il avait un temps pu espérer monter sur le podium, Hamilton se retrouvait cinquième et sous la menace d'Oscar Piastri.

L'Australien avait fait la jonction et attaquait la Ferrari dans le dernier tour. Hamilton défendait corps et âme, malgré des pneus bien trop usés. À bout de gommes, le Britannique finissait finalement par céder face à la McLaren.

Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Singapour sans jamais avoir été inquiété, signant sa première victoire sur ce tracé. Charles Leclerc et Kimi Antonelli ont complété le podium. George Russell a terminé neuvième et Isack Hadjar dixième.