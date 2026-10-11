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Championnat - Antonelli aura sa première balle de match, Verstappen fond sur Hamilton

Après le Grand Prix de Singapour 2026 de F1, voici le point sur les classements du championnat du monde.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de : Peter Fox

Avec une nouvelle course où il a devancé ses deux adversaires directs et désormais plus de 100 points d'avance, Kimi Antonelli disposera à Austin de sa première balle de match dans la course au titre.

Quant à Max Verstappen, sa seconde victoire de suite - avec le maximum de points empochés ce week-end - lui permet de remonter dans le top 4 et d'avoir le podium en ligne de mire, à seulement huit unités de Lewis Hamilton.

Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore
1 ItalyK. AntonelliMercedes 340 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20
2 United KingdomG. RussellMercedes 238 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 229 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15
4 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 221 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33
5 MonacoC. LeclercFerrari 215 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24
6 United KingdomL. NorrisMcLaren 201 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 138 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10
8 FranceI. HadjarRed Bull 97 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 75 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - -
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - -
13 United KingdomO. BearmanHaas 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3
14 GermanyN. HülkenbergAudi 13 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6
15 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - -
16 FranceE. OconHaas 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - -
17 SpainF. AlonsoAston Martin 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 -
18 SpainC. Sainz JrWilliams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - -
19 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - -
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - -
21 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore
1 GermanyMercedes 578 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22
2 ItalyFerrari 444 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39
3 United KingdomMcLaren 339 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23
4 AustriaRed Bull 332 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34
5 ItalyRacing Bulls 100 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10
6 FranceAlpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - -
7 United StatesHaas 30 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3
8 GermanyAudi 23 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6
9 United KingdomWilliams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - -
10 United KingdomAston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - -

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