Championnat - Antonelli aura sa première balle de match, Verstappen fond sur Hamilton

Avec une nouvelle course où il a devancé ses deux adversaires directs et désormais plus de 100 points d'avance, Kimi Antonelli disposera à Austin de sa première balle de match dans la course au titre.

Quant à Max Verstappen, sa seconde victoire de suite - avec le maximum de points empochés ce week-end - lui permet de remonter dans le top 4 et d'avoir le podium en ligne de mire, à seulement huit unités de Lewis Hamilton.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 578 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 2 Ferrari 444 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 3 McLaren 339 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 4 Red Bull 332 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 5 Racing Bulls 100 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 6 Alpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 7 Haas 30 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 8 Audi 23 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 9 Williams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - -