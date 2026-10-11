Comment Kimi Antonelli peut être titré dès le GP des États-Unis

Il est rapidement apparu que Kimi Antonelli allait devenir champion du monde de Formule 1 en 2026, dans une saison marquée par une domination impressionnante de la part du pilote Mercedes.

À 20 ans, il a considérablement progressé par rapport à sa première campagne, marquée par une certaine irrégularité. Après cinq victoires consécutives, de la deuxième à la sixième manche, Antonelli a depuis été l'homme à battre.

Désormais, sa première occasion de décrocher le titre se profile lors de la prochaine course à Austin, avec une avance de 102 points sur son coéquipier George Russell, deuxième au classement.

S'il remportait le titre lors du Grand Prix des États-Unis, Antonelli serait alors sacré champion avec encore cinq manches à disputer - soit une de moins que le record détenu par Michael Schumacher en 2002.

Voici comment il pourrait y parvenir.

Combien de pilotes peuvent entre être titrés ?

Photo de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Même si l'issue semble déjà se dessiner, six pilotes restent mathématiquement en lice, puisqu'il reste 150 points à attribuer au cours de la saison 2026.

Antonelli, Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc et Lando Norris conservent donc tous une chance de remporter le championnat, puisque 139 points séparent les six premiers du classement.

Position Pilote Points Écart 1 Kimi Antonelli 340 2 George Russell 238 102 3 Lewis Hamilton 229 111 4 Max Verstappen 221 119 5 Charles Leclerc 215 125 6 Lando Norris 201 139

Comment Antonelli peut devenir champion à Austin

Étant donné qu'une victoire en Grand Prix rapporte 25 points et qu'il reste cinq manches standards (Singapour était le dernier sprint) après Austin, Antonelli doit disposer d'une avance d'au moins 125 points pour devenir champion. Il s'agit du total maximal possible après le Grand Prix du Texas, mais comme l'Italien compte huit victoires cette saison et que Russell est le suivant avec trois, il pourrait décrocher le titre même en cas d'égalité aux points grâce au nombre de victoires.

Un exemple illustre le scénario le plus simple pour qu'Antonelli devienne champion du monde : remporter le Grand Prix des États-Unis, tandis que Russell termine neuvième ou plus loin. Bien que cela soit assez improbable, cela créerait néanmoins un écart de 125 points entre les deux pilotes Mercedes.

Si Russell termine dixième à Austin, Antonelli devra tout de même remporter la course pour devenir champion ce jour-là. Si le Britannique termine huitième ou mieux, la non-lutte pour le titre se poursuivra au Mexique fin octobre.

Si Antonelli termine... Russell doit finir... 1er 9e ou plus loin 2e ou plus loin La lutte se poursuit à Mexico

Pour que Hamilton reste dans la course, le pilote Ferrari ne doit pas perdre plus de 14 points aux États-Unis. Ainsi, si Antonelli remporte la victoire, Hamilton devra terminer au moins quatrième ; et si le pilote Mercedes termine deuxième, le septuple champion du monde devra terminer septième ou mieux.

Si Antonelli termine... Hamilton doit finir... 1er 5e ou plus loin 2e 8e ou plus loin 3e 10e ou plus loin 4e ou plus loin La lutte se poursuit à Mexico

Pour que Verstappen - l'homme en forme du moment, auteur de deux victoires consécutives grâce à un retour en force de Red Bull en fin de saison - soit écarté de la course au titre, il suffit qu'Antonelli prenne six points au pilote Red Bull.

Ainsi, si le pilote Mercedes monte sur la plus haute marche du podium au Texas, cela suffira à anéantir tous les espoirs de Verstappen. Si Antonelli termine deuxième, une quatrième place ou pire suffirait à éliminer le quadruple champion du monde.

Si Antonelli termine... Verstappen doit finir... 1e 2e ou plus loin 2e 4e ou plus loin 3e 6e ou plus loin 4e 7e ou plus loin 5e 8e ou plus loin 6e 9e ou plus loin 7e 11e ou plus loin 8e La lutte se poursuit à Mexico

La situation est bien plus simple en ce qui concerne Antonelli face à Leclerc et Norris, car ne leur concéder aucun point serait suffisant pour les éliminer tous les deux de la course au titre.

Les données ci-dessus correspondent au calendrier actuel, selon lequel la saison se terminerait par les Grands Prix du Qatar et d'Abu Dhabi.

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