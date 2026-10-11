Hamilton assume la responsabilité de sa stratégie ratée à Singapour

Lewis Hamilton a assumé la responsabilité de son choix stratégique au Grand Prix de Singapour de Formule 1, après avoir payé cher sa décision de rester en piste sous régime de voiture de sécurité virtuelle.

La VSC a été déployée au 39e tour, lorsque Lance Stroll s'est immobilisé sur le bord de la piste, vraisemblablement en raison d'un problème d'embrayage. À ce stade, Hamilton roulait depuis 21 tours avec ses pneus tendres, contre 15 tours pour Charles Leclerc avec ses gommes medium. Mais seul le Monégasque a profité de la neutralisation pour effectuer un deuxième arrêt à moindre coût.

Les Ferrari occupaient alors les deuxième et troisième places. Un double arrêt était tout à fait envisageable : les deux monoplaces n'étaient séparées que de 4,4 secondes et se trouvaient entre les virages 10 et 11 au moment du déploiement de la VSC.

C'est finalement Lewis Hamilton qui a choisi de rester en piste, prolongeant ainsi son relais sur les pneus tendres jusqu'à 44 tours. Une décision qui lui a coûté cher : le Britannique a chuté à la sixième place, derrière Oscar Piastri, pourtant contraint de repasser par les stands après la VSC en raison d'une crevaison lente.

Lewis Hamilton (Ferrari) et Lando Norris (McLaren). Photo de: Joe Portlock / Getty Images

Lewis Hamilton a franchi la ligne d'arrivée avec près de 46 secondes de retard sur son coéquipier Charles Leclerc. Sa décision stratégique lui a ainsi coûté environ 41,5 secondes.

"Désolé, les gars. Je vous ai laissé tomber aujourd'hui avec cette stratégie. C'est ma décision et je nous ai fait perdre des points précieux. Je vais essayer de me rattraper lors de la prochaine course. Mais l'arrêt au stand était excellent", a déclaré Hamilton à la radio après l'arrivée. Son ingénieur de course, Carlo Santi, lui a répondu : "Bien reçu, merci Lewis".

Après la course, Hamilton a été dispensé de ses obligations médiatiques et envoyé au centre médical, se sentant mal après l'épreuve longue et éprouvante de Singapour. Le pilote Ferrari a toutefois pu revenir sur son choix stratégique, qui lui a coûté cher, révélant qu'il avait en réalité manqué l'entrée de la voie des stands lorsque son équipe lui avait demandé de rentrer, avant de tenter la stratégie à un arrêt jusqu'au bout.

"Ce n'est pas le résultat que nous espérions aujourd'hui, et j'en suis responsable", a-t-il déclaré. "Sur un circuit où les dépassements sont difficiles, il faut tenter quelque chose de différent. J'ai choisi de prendre le départ avec des pneus medium neufs, de prolonger mon premier relais et d'essayer de faire fonctionner une stratégie à un seul arrêt. Malheureusement, les medium n'ont pas été aussi performants que les pneus tendres."

"J'ai réalisé un bon deuxième relais et retrouvé du rythme, mais je n'ai pas réussi à progresser autant que je l'aurais voulu. Sous régime de voiture de sécurité virtuelle, l'équipe m'a demandé de rentrer aux stands, mais j'ai manqué l'entrée de la voie des stands."

"J'ai ensuite décidé de rester en piste et d'essayer de conserver ma position jusqu'à l'arrivée. Mais dans les derniers tours, j'ai énormément souffert de la dégradation des pneus et perdu trois places, pour finalement terminer sixième. Ce résultat ne reflète pas le rythme que nous avions aujourd'hui."

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

" C'est une leçon difficile à retenir, mais j'assume pleinement la responsabilité de mes décisions. Tous les choix stratégiques ne peuvent pas fonctionner, et je peux accepter de m'être trompé. Je suis toutefois désolé pour l'équipe, car nous avons perdu des points aujourd'hui. Tout le monde travaille énormément à chaque week-end de course et je voulais leur offrir un meilleur résultat. Je vais continuer à travailler dur et revenir plus combatif lors de la prochaine course."

Il s'est excusé dans le tour de décélération, il a reconnu que c'était une erreur, je pense que c'est un peu dommage.

Après la course, Frédéric Vasseur a confirmé cette version, précisant que l'équipe avait bien demandé à ses deux pilotes de s'arrêter sous régime de voiture de sécurité virtuelle, mais que Lewis Hamilton avait refusé. Le directeur de la Scuderia estime que ce choix a "coûté le podium" au septuple champion du monde.

"En général c'est un bon week-end pour nous. On fait deuxième et troisième sous la pluie hier en sprint, deuxième et troisième en qualifs, deuxième et troisième [en début de course] aujourd'hui", a déclaré Vasseur à Canal+.

"Quand on a demandé [aux pilotes] de rentrer [sous VSC], Lewis a voulu rester en piste, il ne s'est pas arrêté, ça lui coûte le podium. Il s'est excusé dans le tour de décélération, il a reconnu que c'était une erreur, je pense que c'est un peu dommage. Ça nous aurait permis d'enfoncer un peu le clou par rapport à nos concurrents. Il s'est excusé, il faut tourner la page et regarder vers la prochaine course."

Ce résultat réduit l'avance de Lewis Hamilton sur Max Verstappen à seulement huit points au classement des pilotes. Le Néerlandais a en effet décroché à Singapour sa première victoire sur ce circuit, se rapprochant ainsi du Britannique au championnat.