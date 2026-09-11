Lance Stroll est "aussi rapide" que Fernando Alonso, selon De la Rosa

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Lance Stroll "aussi rapide" que Fernando Alonso ? C'est ce qu'a déclaré Pedro de la Rosa, ambassadeur Aston Martin F1, à propos du rapport de force au sein de l'écurie dirigée par Lawrence Stroll.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publié:
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo de : Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Pedro de la Rosa, ambassadeur d'Aston Martin en Formule 1, a fait l'éloge de Lance Stroll, affirmant que le Canadien pouvait être "aussi rapide" que son coéquipier Fernando Alonso.

Alonso et Stroll sont alignés ensemble depuis 2023, et au cours de cette période, l'affrontement entre les pilotes a débouché sur un 89 à 15 en qualifications et 335 points contre 131 inscrits en course, toujours en faveur de l'Espagnol.

Même si le double champion du monde a pris de l'âge et que Stroll a acquis encore plus d'expérience, le rapport de force entre les deux pilotes est aujourd'hui peu ou prou similaire, le pilote de 45 ans affichant en moyenne un avantage de trois dixièmes de seconde en qualifications en 2026.

Pourtant, interrogé sur Stroll dans le podcast "Beyond The Grid", De la Rosa s'est montré élogieux.

Sur de nombreux circuits et dans de nombreux virages, Lance est imbattable.

"Lance est extrêmement rapide", a déclaré l'ancien pilote de F1. "Vous savez, j'adore analyser les données, car je m'appuie beaucoup dessus. Et j'aime voir dans quels domaines un pilote est plus rapide que l'autre. Or, sur de nombreux circuits et dans de nombreux virages, Lance est imbattable."

"Ce n'est pas comme si l'on pouvait dire que Lance va vite dans les virages rapides, tandis que Fernando l'est dans… Ils sont tous deux très équilibrés."

Lance Stroll et Fernando Alonso à l'équilibre ?

Lance Stroll et Fernando Alonso à l'équilibre ?

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Lance est extrêmement rapide dans tous les types de virages. C'est juste que parfois, il commet quelques erreurs en qualifications ou laisser passer des petits détails qui, au final, si vous ne vous qualifiez pas où vous le devez, finissent par compromettre tout le week-end. C'est là qu'il lui pêche, vous voyez, il s'agit simplement, parfois, de tout mettre bout à bout lors des qualifications."

"Mais il lui arrive de temps en temps d'y parvenir en qualifications et de devancer Fernando, ce qui est… Je veux dire, on parle de Fernando Alonso. Et en course, son rythme est tout aussi impressionnant. Il gère très bien ses pneus."

Mais il y a un "mais", et non des moindres : De la Rosa précise en effet que Stroll a besoin que la voiture se comporte bien pour pouvoir rivaliser avec son coéquipier. "Je pense que Lance est un pilote très sous-estimé", a-t-il poursuivi.

"Lorsque nous améliorons la voiture et que nous la rendons un peu plus facile à piloter - je dois dire que c'est une voiture très difficile à manier actuellement pour de nombreuses raisons, non seulement au niveau du châssis, mais aussi au niveau du moteur ; nous devons apporter des améliorations en termes de comportement -, dès que la voiture se comporte correctement, il est aussi rapide que Fernando. Cela ne fait aucun doute."

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