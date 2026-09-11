EL1 - Russell première référence au Madring dans une séance plus calme que prévu

Les Essais Libres 1 du Grand Prix d'Espagne 2026 de F1, disputé sur le circuit urbain de Madrid, ont vu le meilleur temps de George Russell, devant son équipier Kimi Antonelli (Mercedes) et la Ferrari de Charles Leclerc.

Grand soleil, 26°C dans l'air, 48°C sur la piste : voilà les conditions pour les débuts de la Formule 1 sur le tout nouveau circuit du Madring. Tracé inédit et redouté oblige, les évolutions sont limitées et il n'y a aucun rookie au volant pour ces Essais Libres 1. Pas non plus d'Isack Hadjar, toujours forfait à cause de sa blessure au poignet et de nouveau suppléé par Liam Lawson chez Red Bull.

Logiquement, une fois le feu passé au vert en bout de ligne des stands, une grande partie du peloton se rue en piste - armé dans l'écrasante majorité des pneus mediums (jaunes) - pour enregistrer les premières données et avoir un premier ressenti. 1'44"336, c'est le chrono du tout premier tour lancé réalisé sur le circuit, par Esteban Ocon.

Le pilote Haas est vite battu par nombre de concurrents. Lewis Hamilton est le premier à passer sous les 1'40, tandis que Charles Leclerc fait lui tomber la barre des 1'39. Le leader du championnat et désormais grand favori au titre mondial, Kimi Antonelli, abaisse encore la référence en 1'37"294. Hamilton réalise 1'36"066 dans sa boucle suivante.

Cette référence va tenir un peu plus longtemps que les autres, jusqu'à ce que le septuple champion trouve encore du temps pour signer 1'35"563. La curiosité, au bout d'un petit quart d'heure de roulage, c'est de constater que les Alpine sont les seules à n'avoir signé aucun chrono, ce qui sera corrigé dans les minutes suivantes.

Vingt minutes après le début de la séance, Hamilton continue de prendre confiance et réalise 1'34"803, bientôt battu par son équipier Leclerc en 1'34"683. C'est le moment où la plupart des pilotes passent par les stands dans un début de séance sage, sur une piste offrant plus d'adhérence qu'attendu.

Russell et Mercedes profitent des tendres

Max Verstappen (Red Bull) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La mi-séance voit les premiers pilotes chausser les pneus tendres (rouges), alors que Hamilton améliore la meilleure marque en 1'34"620 sur ses pneus vieux de 14 tours. Étonnamment, les premiers tours chronométrés des Mercedes avec les gommes à bande rouge ne permettent pas aux pilotes de passer devant les Ferrari même s'il reviennent à quelques centièmes. Yuki Tsunoda, qui remplace encore Lawson chez Racing Bulls, se plaint d'un problème de direction assistée.

George Russell finit par se hisser en haut de la feuille des temps, en 1'34"145 puis 1'34"077, à l'entrée dans les vingt dernières minutes de roulage. Une dizaine de minutes plus tard, Antonelli se rapproche à 0"286 de son équipier, alors que les pilotes de la Scuderia sont à leur tour passés aux tendres.

Le seul drapeau jaune de cette séance survient dans les cinq dernières minutes, dans le fameux virage en banking "La Monumental", visiblement en raison d'une Aston Martin. Parmi les améliorations notables des derniers instants, l'on note que Leclerc signe 1'34"536 pour passer en troisième place devant Hamilton. Ce dernier rapporte d'ailleurs une alerte moteur.