Peu d'évolutions à signaler pour le Grand Prix d'Espagne F1

La conjonction entre une saison européenne qui touche à sa fin, un travail de développement qui commence à se tourner vers 2027 et la découverte d'un circuit complexe et potentiellement accidentogène semble avoir encouragé les écuries à limiter les nouveautés en vue du Grand Prix d'Espagne 2026 de F1.

Ainsi, dans le document publié par la FIA recensant les évolutions aérodynamiques déclarées par les écuries, l'on constate que celles-ci sont à la fois réduites en nombre mais aussi dans l'impact qu'elles sont supposées produire.

Ainsi, si les quatre écuries de pointe débarquent à Madrid avec chacune au moins une nouvelle pièce, elles ne constituent cependant pas toutes des éléments d'amélioration de la performance pure.

Chez Mercedes, qui apporte trois éléments inédits, deux sont spécifiques au circuit : d'un côté une ailette centrale de l'aileron arrière est réduite en taille et de l'autre une ailette est ajoutée derrière l'échappement, afin d'ajuster le ratio entre appui et traînée pour les sections à faible appui. Dans le même temps, une révision est introduite au niveau de la "lèvre" avant du tambour sur le train avant, pour améliorer le flux d'air vers l'arrière.

Du coté de Ferrari comme de McLaren, une seule évolution est à noter. Pour la Scuderia, il s'agit d'un reprofilage du carénage du bras supérieur de la suspension arrière, afin de trouver un peu plus de charge aéro dans cette zone précise. Pour la structure de Woking, des éléments ont été ajoutés au niveau de l'aileron arrière pour améliorer la gestion du flux d'air sur le plan principal et les flaps.

Max Verstappen (Red Bull) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Pour Red Bull, enfin, les deux nouveautés annoncées sont classées dans la catégorie des évolutions de "fiabilité". L'une concerne la carrosserie autour des pneus arrière, que l'on souhaite plus robuste pour maintenir le niveau d'appui souhaité ; l'autre consiste en un changement de la géométrie à l'avant du plancher (au niveau du "bib") pour "éliminer la détérioration de la structure et des surfaces aérodynamiques" lié à la contrainte subie par ces pièces.

En dehors du top 4, Alpine dispose à Madrid d'une retouche au niveau du plancher, avec l'ajout d'un élément qui est destiné à améliorer l'appui en favorisant une meilleure répartition de la pression et une meilleure gestion du flux.

Quant à Cadillac, elle introduit à la fois un nouveau flap d'aileron arrière (qui dispose d'un bord de fuite révisé pour améliorer l'appui et la stabilité dans diverses conditions) et une nouvelle aube directrice verticale au niveau du diffuseur (pour améliorer la performance aéro et augmenter la charge à l'arrière).

Williams, Racing Bulls, Aston Martin, Haas et Audi n'apportent aucune nouveauté.