Pourquoi Fernando Alonso entretient le mystère sur son avenir en Formule 1

Chaque jeudi, la journée presse dans le paddock débute par une table ronde avec Mike Krack et Shintaro Orihara, l'ingénieur en chef de Honda. Outre les habituelles questions sur le comportement de l'unité de puissance et les éventuelles évolutions, un sujet revient à chaque week-end de Grand Prix : quand peut-on espérer une annonce concernant l'avenir de Fernando Alonso ?

Krack avait déjà déclaré à Monza que l'équipe n'était pas pressée, et Alonso a renforcé ce message avant la première course disputée autour du complexe de l'IFEMA, à Madrid.

Interrogé sur la date à laquelle des informations concernant son avenir pourraient être annoncées, il a simplement répondu : "Pas bientôt". Relancé sur ce qui expliquait précisément ce délai, Alonso a balayé la question dans un éclat de rire : "Parce que je pense que c'est bien, non ?"

Plus sérieusement, Alonso souligne que tout dépend principalement d'une question : les Formule 1 seront-elles plus agréables à piloter l'an prochain ?

Le double champion du monde n'a jamais caché que le règlement actuel laissait beaucoup à désirer. Alonso a décrit les virages à haute vitesse de Silverstone et Spa comme des "bornes de recharge", ajoutant que le règlement actuel récompensera toujours le fait de ralentir dans un virage afin que les pilotes disposent de davantage d'énergie à déployer dans les lignes droites.

La mesure dans laquelle cela évoluera en 2027 est déterminante dans la décision d'Alonso concernant son avenir, davantage encore que le niveau de compétitivité d'Aston Martin.

"Je pense qu'il s'agit de comprendre quelle sera, ou non, l'incidence du règlement de l'an prochain sur la course et sur le pilotage. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, je pense que les voitures actuelles ne sont pas les meilleures à piloter et à apprécier. Mais l'an prochain, il y a un pas dans la bonne direction, je pense."

"Mais en même temps, je dois réfléchir à ce qui constitue le meilleur programme pour l'an prochain et me poser avec l'équipe : être derrière le volant ou occuper un autre rôle, dans lequel je pourrai être le plus utile. Ce sera la décision la plus importante à prendre ensemble."

Fernando Alonso lors de la conférence de presse FIA à Madrid. Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Après de longues discussions politiques, la FIA, la F1, les motoristes et les écuries se sont accordés pour ajuster en deux temps le rapport entre moteur à combustion interne et puissance électrique, afin d'atteindre une répartition de 60-40 en 2028. Pour 2027, ce rapport sera de 58-42, notamment grâce à un ajustement du débit de carburant.

Puisque Alonso lie en grande partie son avenir au règlement, la question suivante s'impose : comment le natif d'Oviedo perçoit-il actuellement les dispositions prévues pour 2027 ? Ces ajustements peuvent-ils réellement remettre le pilote au centre des préoccupations, ou Alonso, à l'instar de Max Verstappen, estime-t-il que la génération actuelle de voitures est tout simplement "insensible" aux actions du pilote ?

"Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Est-ce que ce sera suffisant… Vous savez, ces voitures récompenseront toujours le fait de recharger les batteries dans les virages à plus haute vitesse et à la fin des lignes droites, parce que c'est ce qui permet d'obtenir le meilleur temps au tour", a déclaré Alonso à Motorsport.com lorsqu'il a été interrogé sur le règlement 2027.

"Avec ces unités de puissance, à un moment donné du tour, il faut recharger les batteries, et on les rechargera dans les endroits les plus problématiques pour le plaisir de pilotage. Ce sera dans les virages à haute vitesse et à la fin des lignes droites. C'est contraire à toute intervention du pilote ou au fait de repousser les limites de la voiture."

"Mais, d'une certaine manière, j'ai encore l'espoir que le règlement de l'an prochain devra encore être ajusté, que ce ne soit pas la version définitive."

Cette dernière déclaration est la plus énigmatique, mais aussi de loin la plus intéressante. Elle soulève immédiatement une autre question : Alonso fait-il allusion à de nouvelles modifications avant le début de la saison 2027, ou pendant celle-ci si la nouvelle génération de voitures s'avère encore perfectible ?

Lorsque Motorsport.com a interrogé Alonso à ce sujet après la conférence de presse à Madrid, le double champion du monde a précisé qu'il faisait référence à la première option, autrement dit qu'il espérait encore des changements supplémentaires avant le début de la saison prochaine.

Plus important que la compétitivité d'Aston Martin aux yeux d'Alonso, l'évolution du règlement F1 en 2027. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Toutefois, sollicitée par Motorsport.com, la FIA indique qu'elle n'a pour l'heure connaissance d'aucun projet de ce type. En l'état, aucune autre modification n'est prévue pour le début de la saison prochaine.

Il ne peut cependant pas être exclu que tout cela fasse partie d'un jeu politique et qu'en ne s'engageant pas encore pour l'année prochaine, Alonso puisse exercer une certaine pression afin d'essayer d'améliorer les choses en F1.

Qu'Alonso annonce relativement tard dans l'année qu'il ne poursuivra pas sa carrière ne semblerait pas logique, car cela pourrait placer Aston Martin dans une situation délicate, d'autant qu'il ne reste plus beaucoup de pilotes disponibles sur le marché. Tous les baquets des écuries de pointe sont verrouillés, tandis que des options potentiellement intéressantes comme Carlos Sainz ne sont désormais plus disponibles.

Il semble donc plus que logique qu'Alonso ajoute une année supplémentaire à sa longue carrière en F1, même s'il n'est pas nécessaire de l'annoncer publiquement dès maintenant, notamment si Aston Martin connaît déjà ses intentions en interne. Krack a d'ailleurs indiqué qu'il était "à l'aise" avec l'idée d'attendre l'annonce publique.

Néanmoins, il ne semble actuellement pas particulièrement probable non plus que le souhait d'Alonso de voir de nouvelles modifications apportées avant le début de la saison 2027 soit exaucé, aussi regrettable que cela puisse être.

Pour continuer à trouver ce plaisir, Alonso n'exclut pas de se lancer dans de nouvelles aventures dans d'autres championnats, comme le Dakar et le WEC, très probablement en parallèle de la F1. Interrogé à Madrid sur le réalisme d'une telle option, il a répondu "oui" sans détour.

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