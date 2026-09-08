Aston Martin va arrêter de développer l'AMR26 après Bakou

Par l'intermédiaire de son directeur technique, Enrico Cardile, Aston Martin a confirmé qu'elle allait bientôt mettre un terme au développement de sa monoplace 2026, après une dernière évolution prévue dans les prochaines semaines, pour ensuite basculer définitivement vers la voiture de 2027.

L'équipe britannique avait introduit un important package d'évolutions à Zandvoort, il y a quelques semaines. Des changements suffisamment conséquents pour que l'on parle alors d'une AMR26 "version B".

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Le choix d'introduire autant de nouveautés en une seule fois avait été assumé par Aston Martin, qui jugeait cette stratégie plus adaptée à sa situation. Une situation particulièrement délicate puisque l'écurie avait débuté sa saison 2026 de la pire des manières, alors que tous les regards étaient braqués sur elle.

Compte tenu de ce début d'année catastrophique et du retard accumulé sur ses rivales, tenter d'obtenir des résultats en 2026 n'était plus une option. L'énorme package introduit aux Pays-Bas devait permettre à Aston Martin de redresser la situation, mais aussi et surtout de préparer au mieux la saison 2027.

Lance Stroll (Aston Martin Racing) Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Ce n'est donc pas un hasard si Enrico Cardile, directeur technique de l'équipe britannique, a confirmé que ce premier package majeur serait aussi le dernier de la saison. L'attention va désormais inévitablement se tourner vers la monoplace 2027, dont la base sera l'actuelle AMR26.

"Après la Hongrie, nous avons apporté quelques petites évolutions, avec des modifications de l'aileron avant et du fond plat à Zandvoort", a déclaré Enrico Cardile dans une interview avec Aston Martin. "Ce seront les dernières évolutions aérodynamiques prévues pour cette voiture."

"La seule exception serait que, lors du développement de la voiture de 2027, nous découvrions quelque chose qu'il serait pertinent de tester en piste cette année afin de nous aider sur la corrélation. Mais pour le moment, rien d'autre n'est prévu."

Quelques modifications seront encore apportées à l'AMR26 lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui se disputera à Bakou dans quelques semaines, mais elles concerneront principalement le poids de la voiture.

"Nous devons encore achever notre programme de réduction du poids", a ajouté Cardile. "Il devrait être terminé aux alentours de Bakou. À partir de Bakou, nous utiliserons essentiellement la version définitive de la voiture pour le reste de la saison."

D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, la voiture semble particulièrement performante en configuration course.

Lance Stroll (Aston Martin Racing) Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

La nouvelle version de l'AMR26 n'a franchi le cap de la Q1 qu'à une seule reprise, grâce à Fernando Alonso en Hongrie. Le gain de performance était bien réel en qualifications, mais il n'a presque jamais été suffisant pour permettre à Aston Martin de franchir un véritable cap.

En course, en revanche, Alonso est parvenu à amener la monoplace verte dans les points aux Pays-Bas, et ce avec mérite, sans simplement profiter des abandons de ses rivaux comme cela avait notamment été le cas à Monaco.

"D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, la voiture semble particulièrement performante en configuration course", a expliqué Enrico Cardile. "Elle est plus douce avec les pneus. Bien sûr, les performances des pneumatiques dépendent également de la manière dont ils sont gérés pendant le relais, mais la direction que nous avons prise avec la voiture est clairement la bonne."

"C'est particulièrement important parce que cette voiture représente le point de départ pour 2027. Du point de vue du châssis, nous avons désormais une bonne idée de la direction que nous devons prendre."

La fin de saison risque toutefois d'être longue pour Fernando Alonso et Lance Stroll, alors que le moteur Honda reste encore loin du niveau de ses rivaux. Le week-end dernier, à Monza, les deux pilotes se sont qualifiés en 21e et 22e positions avant d'être contraints à l'abandon en course dimanche. La monoplace de Stroll a été victime d'un problème hydraulique, tandis qu'Alonso a subi des dommages après une sortie de piste.

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