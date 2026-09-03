Honda réagit à Monza après la découverte d'un problème sur son moteur évolué

Honda n'a pas tardé à réagir après l'introduction de son nouveau moteur. À peine deux semaines après avoir déployé à Zandvoort la deuxième spécification de son unité de puissance pour 2026, le constructeur japonais est retourné sur le banc d'essai de Sakura avec les données recueillies par Aston Martin et les retours de ses pilotes.

Le résultat : l'introduction de nouvelles calibrations et d'une série de "contre-mesures" que Honda testera ce week-end à Monza pour tenter de corriger des problèmes de comportement moteur "plus importants que prévu" découvert aux Pays-Bas.

La grande évolution apportée par Honda lors du dernier Grand Prix avait pour objectif de franchir un nouveau cap en matière de performances après un début de saison particulièrement compliqué. Et, sur ce point au moins, Shintaro Orihara, ingénieur en chef du motoriste, assure que les résultats ont été conformes aux prévisions.

"Nous avons introduit une nouvelle spécification moteur aux Pays-Bas. Nous avons constaté un gain de performances, comme prévu, sur les différents indicateurs, et nous l'avions également confirmé sur le banc d'essai. C'était donc un point positif que nous avons relevé aux Pays-Bas", a-t-il expliqué devant les médias, ce jeudi.

Lance Stroll (Aston Martin) Photo de: Eric Le Galliot

Mais l'introduction du nouveau groupe propulseur a également livré une deuxième conclusion, moins positive. Aston Martin a de nouveau rencontré des problèmes de comportement durant le week-end, notamment pour obtenir une délivrance de puissance suffisamment régulière.

"En revanche, nous avons aussi identifié certains points à améliorer en matière de comportement", a ajouté l'ingénieur japonais. "Nous avions modifié les caractéristiques de combustion, puis préparé les réglages de données et de nouveaux outils afin de nous adapter à cette nouvelle combustion et d'obtenir un meilleur comportement. Mais cela n'a pas suffi."

La situation n'est toutefois pas exactement la même que celle rencontrée lors des premières courses de la saison. Honda avait déjà développé des outils spécifiques pour tenter de résoudre ces problèmes, mais l'évolution apportée avec le nouveau moteur l'a contraint à les adapter de nouveau.

"C'est légèrement différent [du début de saison]", a expliqué Shintaro Orihara. "Nous avions rencontré des problèmes de comportement lors de la première course et développé un outil pour les corriger."

"Mais la différence au niveau de la combustion [sur le nouveau moteur] est bien plus importante que ce que nous avions prévu. Nous devons donc ajuster notre nouvel outil de contrôle afin de mieux gérer cette nouvelle combustion."

Fernando Alonso (Aston Martin) Photo de: Eric Le Galliot

Honda a donc rassemblé toutes les informations recueillies lors du Grand Prix des Pays-Bas, notamment les retours de Fernando Alonso et Lance Stroll, avant de les transmettre à son usine de Sakura pour effectuer de nouveaux essais.

"Nous avons ramené toutes les données sur le banc d'essai, ainsi que tous les retours des pilotes", a déclaré Orihara. "À HRC Sakura, ils ont effectué des essais pour améliorer notre système de contrôle et obtenir un meilleur comportement. L'objectif principal à Monza sera donc de vérifier l'efficacité de ces contre-mesures."

Honda étrenne de nouveaux réglages moteur à Monza

Aston Martin ne disposera donc pas d'une nouvelle spécification d'unité de puissance Honda en Italie, mais d'une version davantage affinée de celle qui a fait ses débuts il y a seulement quelques semaines.

Les problèmes de comportement du moteur ne se limitent toutefois pas à la seule délivrance de puissance à l'accélération. Honda englobe dans cette notion la stabilité de la combustion au freinage, le frein moteur, les changements de rapport ou encore la récupération du couple, autant d'éléments particulièrement délicats avec la complexité des unités de puissance de 2026.

"Beaucoup de choses entrent donc en compte dans le comportement, et nous devons progresser dans tous ces domaines", a confié Orihara. "Le principal problème vient de la manière dont nous contrôlons la combustion et dont nous parvenons à obtenir une combustion stable. C'est notre principal axe de travail pour améliorer le comportement dans son ensemble."

Fernando Alonso (Aston Martin) Photo de: Eric Le Galliot

Au-delà de la résolution de ces problèmes, Honda estime également qu'il existe encore une certaine marge pour extraire davantage de performances du nouveau moteur grâce à l'optimisation.

"Nous pensons avoir encore une certaine marge de progression en matière de performances grâce à l'optimisation des données", a expliqué l'ingénieur. "Nous avons apporté quelques changements en matière de calibration pour ce circuit afin de maximiser nos performances, mais il ne s'agira pas d'un changement majeur, simplement d'une optimisation."

Et Monza sera justement l'un des examens les plus exigeants possibles. L'importance de la puissance moteur et les longues phases de pleine charge du circuit devraient mettre particulièrement à l'épreuve une unité de puissance Honda qui, malgré le gain de performances attendu avec sa nouvelle spécification, n'a pas encore comblé son retard sur les références.

"Même si nous avons introduit la deuxième spécification du moteur et constaté un certain gain de performances, nous devons rester réalistes sur ce circuit", a conclu Orihara. "Ce sera donc une piste exigeante en matière de performances."