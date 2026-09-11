Leclerc évoque ses problèmes de vision après le crash de Monza

Charles Leclerc a apporté de nouveaux éclaircissements sur les conséquences de son accident lors du Grand Prix d'Italie, expliquant que son problème de vision avait été "très bref".

Le pilote Ferrari a perdu le contrôle de sa F1 à grande vitesse lors du deuxième tour de la course de Monza, percutant violemment le mur de pneus à la sortie de la Parabolique. Il s'agissait de son troisième abandon de la saison 2026.

Le Monégasque a ensuite rapidement été autorisé à quitter le centre médical, mais a tout de même indiqué qu'il devrait passer des examens complémentaires afin de s'assurer qu'il serait apte à disputer le Grand Prix d'Espagne ce week-end à Madrid.

"Le cou va bien. C'est juste ma vision qui était un peu perturbée au début", déclarait Leclerc dimanche. "Mon œil droit ne me permettait pas de voir très bien, mais maintenant tout va bien. C'est ce qui m'inquiétait le plus en sortant de la voiture."

Quatre jours plus tard, dans le paddock de Madrid, le pilote de 28 ans a confirmé que son problème de vision avait été très passager.

La voiture accidentée de Charles Leclerc. Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Lorsqu'il lui a été demandé si ce problème l'avait amené à douter de sa capacité à piloter à Madrid, Leclerc a répondu : "Non, pas à ce point-là."

"J'ai de nouveau ressenti cette tension et probablement une légère douleur dans la nuque lundi. Mais en ce qui concerne la vision, ça a été très bref. Juste après être monté dans la voiture [médicale], un œil, je ne sais pas, ne fonctionnait peut-être pas correctement - mais tout est rentré dans l'ordre au bout de quelques secondes, je ne me suis donc pas trop inquiété."

"Je savais que c'était un gros choc, et évidemment, ce n'est jamais une bonne chose pour le corps, mais j'ai tout de suite pu très bien voir."

Bien qu'un peu contusionné, Leclerc a ajouté que son contrôle médical - qui a porté sur "pas mal de choses" - s'était déroulé comme prévu.

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"C'était un choc assez violent ; vu de l'extérieur, il a sans doute dû paraître impressionnant, mais je l'ai également vécu comme tel", a-t-il déclaré à propos de l'impact. "Parfois, ça peut sembler assez violent vu de l'extérieur, mais depuis la voiture, tout va bien."

"En sortant, je ne me sentais pas très bien, mais en fait, ce n'était que le choc. J'ai subi de nombreux examens et bénéficié de nombreux traitements au cours des deux premiers jours, principalement au niveau du cou car je le sentais un peu raide, ce qui est normal, je suppose, mais maintenant ça va."

"Tous les examens que j'ai passés étaient normaux - je ne saurais vraiment pas vous dire, honnêtement… Dans le milieu médical, chaque examen du cou porte un nom bien trop compliqué pour que je puisse m'en souvenir. J'ai passé de nombreux examens et tout allait bien."