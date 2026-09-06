Les premiers mots de Leclerc après son accident et son contact avec Hamilton

Charles Leclerc a été contraint à l'abandon dès le deuxième tour du Grand Prix d'Italie, provoquant l'interruption de la course au drapeau rouge à Monza.

À la fin du deuxième tour, le Monégasque défendait sa quatrième position face à Oscar Piastri, lorsque le pilote Ferrari a subi un décrochage du train arrière et perdu le contrôle de sa monoplace à haute vitesse dans la Parabolica.

Charles Leclerc s'est encastré violemment dans le mur de pneus, mais est sorti par ses propres moyens de son cockpit. La voiture de sécurité a d'abord été déployée, avant que le drapeau rouge n'interrompe les débats pour d'évidentes raisons de sécurité, afin de remettre les protections en place.

Longtemps prostré en bord de piste, Charles Leclerc a été pris en charge par l'équipe médicale, comme le veut le protocole FIA après un tel choc. Il a rapidement été libéré par les médecins après son passage au centre médical.

Quelques minutes plus tôt, il avait déjà connu un début de course très compliqué, après avoir poussé son coéquipier Lewis Hamilton hors de la piste à la première chicane, dans la foulée de l'extinction des feux.

En se présentant devant la presse, Charles Leclerc a d'abord donné des nouvelles rassurantes de son état de santé.

La sortie de piste a été violente. Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Le cou va bien. C'est juste ma vision qui était un peu perturbée au début", a-t-il expliqué. "Mon œil droit ne me permettait pas de voir très bien, mais maintenant tout va bien. C'est ce qui m'inquiétait le plus en sortant de la voiture. Après, j'ai quelques douleurs ici et là, ce qui est normal après un accident comme celui-ci, donc rien de plus."

"Je pense que je vais devoir passer quelques examens supplémentaires. Nous devons encore faire quelques contrôles de mon côté, probablement ce soir et demain, pour nous assurer que je serai parfaitement apte pour Madrid. Ça devrait être le cas, mais mieux vaut prévenir que guérir."

Interrogé sur ce qui a provoqué son impressionnante sortie de piste, le pilote Ferrari n'a pas souhaité donner de réponse définitive, n'ayant pas encore pu tout réétudier de près.

"Je pense qu'entre le premier et le deuxième tour, j'ai eu une différence dans la façon dont la puissance était délivrée", a-t-il avancé. "Nous allons examiner cela, mais je ne veux pas trop commenter avant d'avoir vérifié les données et de l'avoir confirmé à 100%."

"C'est très frustrant, mais c'est comme ça. Je ne peux pas changer le résultat. Il faudra que je me tourne vers l'avenir et j'espère rebondir à Madrid."

Le premier virage a été chaud entre les pilotes Ferrari. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Invité à revenir sur le contact du premier virage qui a fait perdre beaucoup de places à Lewis Hamilton, Charles Leclerc a déploré cette situation, sans toutefois plaider coupable.

"Honnêtement, à Zandvoort, il y avait déjà eu beaucoup trop de discussions à ce sujet", a-t-il estimé. "Ici, c'est vrai que nous sommes allés trop loin. Je pense qu'avec Lewis au premier virage, puis au deuxième, j'ai essayé de prendre le virage le plus serré possible, mais ce n'était tout simplement pas suffisant. Et faire ça ici, ce n'est pas une bonne chose."