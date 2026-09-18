Pourquoi Ferrari ne compte pas encore se tourner vers sa F1 2027

Le directeur de la Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur, affirme que l'équipe continuera à développer sa SF-26 et ne compte pas se concentrer tout de suite sur sa monoplace de 2027, malgré des chances de titre qui s'amenuisent.

La victoire de Kimi Antonelli au Grand Prix d'Espagne, sa huitième cette saison, a encore renforcé sa marche vers son premier titre mondial. Au volant d'une Mercedes qui lui sied parfaitement et porté par une dynamique où tout semble s'aligner en faveur du jeune Italien, il semble désormais difficile de voir ce qui pourrait se dresser entre Antonelli et le titre de champion du monde 2026.

Après son succès au Madring, Kimi Antonelli compte désormais 81 points d'avance sur son premier poursuivant, George Russell, avec encore neuf courses à disputer cette saison - voire moins compte tenu du conflit qui règne toujours au Moyen-Orient.

Lewis Hamilton, longtemps dauphin d'Antonelli au classement et prétendant au titre, a vu Russell lui passer devant et son retard sur l'Italien se creuser à 101 points après son abandon en Espagne. Charles Leclerc, de son côté, a dégringolé à la cinquième position, dépassé par Lando Norris.

L'abandon de Lewis Hamilton en Espagne l'a presque totalement éjecté de la course au titre. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Au championnat constructeurs, Mercedes compte désormais 145 points d'avance sur Ferrari, alors que McLaren n'est plus qu'à 52 unités de la Scuderia. La mi-saison étant désormais dépassée, les équipes commencent progressivement à délaisser le développement de leur monoplace 2026 pour se concentrer sur celle de 2027.

Les ressources consacrées au développement des monoplaces doivent être réparties avec soin, compte tenu du plafond budgétaire et des restrictions concernant les essais aérodynamiques.

Pour les équipes qui se battent pour quelque chose, que ce soit un championnat ou une meilleure place dans le milieu de grille - qui peut apporter d'importants avantages financiers aux plus petites écuries -, un dilemme se pose : privilégier la saison actuelle pour se donner toutes les chances d'atteindre ses objectifs, au risque de sacrifier une partie du développement de 2027, ou abandonner progressivement 2026 pour se focaliser pleinement sur l'année prochaine et prendre de l'avance sur ses concurrents.

Ce dilemme se présente notamment à Ferrari, qui voit ses chances de titre s'amenuiser de plus en plus. Toutefois, Frédéric Vasseur semble y voir très clair concernant le programme de développement de la Scuderia pour la fin de saison.

"Nous ne sommes pas dans la situation d'il y a 12 mois", a déclaré le Français à Madrid, en référence au changement de réglementation entré en vigueur en 2026. "Aujourd'hui, ce que nous allons développer pourra être transféré sur le projet de l'année prochaine."

"Nous allons continuer à travailler, mais peut-être sur des choses différentes, sur des aspects différents. Les développements que nous effectuons aujourd'hui seront repris à 80% sur la prochaine voiture."

Frédéric Vasseur a identifié la faiblesse principale de Ferrari. Photo de: Jayce Illman / Getty Images

Interrogé sur les chances de Ferrari dans les deux championnats face à une équipe Mercedes dans une dynamique aussi positive qu'intimidante, Vasseur s'est montré vague sur le sujet. "Il y a deux ou trois semaines, je vous ai dit que je voulais prendre les courses les unes après les autres. Je n'ai pas changé d'avis", a-t-il déclaré.

Les qualifications : le plus gros chantier de Ferrari

Ferrari n'est plus montée sur le podium depuis le Grand Prix de Belgique. La Scuderia a enchaîné les performances moyennes et les quatrièmes et cinquièmes positions, en plus d'avoir enregistré deux abandons lors des deux dernières courses, avec l'accident de Charles Leclerc à Monza et les problèmes de freins de Lewis Hamilton à Madrid.

Pour Frédéric Vasseur, le point le plus important sur lequel l'équipe doit travailler est les qualifications, alors que Ferrari n'a plus signé de top 3 sur la grille de départ depuis le Grand Prix de Hongrie.

"C'est quelque chose que nous devons améliorer, car je pense que lorsque vous regardez le rythme en course, il est là", a expliqué le patron français. "Nous devons assurément faire mieux en qualifications."

"Si vous prenez Zandvoort et [Madrid], le profil des week-ends est un peu similaire pour nous. Nous avions un rythme correct en qualifications, mais nous n'avons pas tout mis bout à bout lors de la dernière tentative, et notre rythme de course est correct."

"Si je devais concentrer les efforts de l'équipe sur quelque chose aujourd'hui, ce serait sur l'évolution du rythme au fil des qualifications. Plus que le rythme en qualifications lui-même, c'est l'évolution, les progrès que l'on peut réaliser. Nous étions là dès notre premier passage en Q3, le potentiel est présent, nous devons simplement mieux ajuster tous les paramètres par la suite."