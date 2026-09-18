Les propriétaires de Cadillac F1 face à une action en justice

Mark Walter, actionnaire de Cadillac F1, fait officiellement l'objet d'un recours collectif, alors qu'une enquête parallèle sur une fraude potentielle impliquant ses compagnies d'assurance est en cours.

Ce recours collectif a été déposé devant le tribunal fédéral de première instance du district sud de Floride ; la plainte fait valoir que Walter aurait utilisé ses sociétés - TWG Global, ainsi que Delaware Life Insurance et Group 1001 - pour mettre en œuvre un stratagème visant à dissimuler des enquêtes fédérales et à détourner des milliards de dollars provenant des fonds des assurés.

La plainte allègue que les compagnies d'assurance affiliées à Walter auraient utilisé l'argent des souscripteurs de contrats de rente pour financer un réseau commercial plus vaste.

Ce réseau a permis au magnat d'acquérir des participations dans des franchises sportives telles que les Los Angeles Dodgers et les Los Angeles Lakers, avant de se lancer dans le sport automobile par l'intermédiaire de TWG Motorsport (une division de TWG Global) en rachetant Andretti Global et en s'associant à General Motors pour créer l'écurie Cadillac de F1.

Selon les médias, au lieu de s'en tenir à des investissements à faible risque, les assureurs ont injecté environ 42% de leurs actifs - soit quelque 17 milliards de dollars - dans le réseau privé d'intérêts commerciaux de Walter.

L'action en justice a été intentée par Ira Rosner, un résident de Floride âgé de 67 ans, représenté par le cabinet d'avocats Robbins Geller Rudman & Dowd, qui affirme que les compagnies d'assurance ont délibérément dissimulé des informations financières essentielles.

Valtteri Bottas (Cadillac) Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

USA Today a indiqué avoir reçu une réponse d'un porte-parole de Group 1001 Insurance, qui a reconnu avoir connaissance de cette action en justice tout en soulignant : "Aucun tribunal n'a jugé que Group 1001 Insurance ou Delaware Life Insurance Company avaient commis une faute, et nous avons l'intention de nous défendre avec vigueur dans cette affaire, conformément à notre longue tradition d'intégrité au service de nos assurés."

TWG Global joue un rôle essentiel dans la structure organisationnelle de Cadillac F1, agissant à la fois en tant que partenaire financier et entité opérationnelle de l'écurie.

Bien que la procédure civile n'entraîne pas de suspension immédiate des activités et qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée à l'encontre des dirigeants, cette polémique soulève des questions quant à l'avenir des actifs sportifs de Walter.

Ce dernier a récemment accepté de céder ses participations tant dans les Lakers que dans le club de Premier League de Chelsea - dans ce dernier cas, il détenait une participation cumulée de 25% avec Todd Boehly, pour laquelle les deux hommes ont reçu près d'un milliard de dollars de la part de la société de capital-investissement Clearlake.

En août dernier encore, alors que les pratiques commerciales de Walter faisaient l'objet d'une attention croissante, la société mère de l'écurie avait adopté une position ferme concernant l'avenir de Cadillac F1, publiant un communiqué pour démentir tout projet de cession de ses actifs en Formule 1.

"TWG n'envisage pas de vendre l'écurie Cadillac ni aucune autre partie de TWG Motorsport", avait alors indiqué la société lors du Grand Prix des Pays-Bas.

Lire aussi : Formule 1 Gérard Lopez bientôt jugé dans un procès lié à Lotus F1