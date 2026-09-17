Gérard Lopez bientôt jugé dans un procès lié à Lotus F1

Si Gérard Lopez s'est, ces dernières années, surtout fait connaître du côté du monde du football, avec ses divers passages polémiques au sein de plusieurs clubs - dont le Lille OSC et les Girondins de Bordeaux en France ou Boavista au Portugal -, voilà que son mandat à la tête de l'écurie de Formule 1 Lotus, au début des années 2010, refait surface au travers d'un procès pour faux qui va se tenir dans les prochaines semaines.

L'homme d'affaires avait racheté l'écurie Renault à la fin des années 2000 via la société Genii Capital, cofondée avec Éric Lux, à l'époque où la marque française, sur fond de crise financière mondiale et d'affaire du Crashgate, avait décidé de se retirer de la F1 en tant que constructeur à part entière.

L'écurie Lotus qui était née de ce rachat avait été l'une des structures marquantes de l'époque, gagnant progressivement en puissance jusqu'à devenir l'une des principales forces du plateau lors des saisons 2012 et 2013, Kimi Räikkönen remportant notamment deux victoires. Exsangue financièrement, elle avait ensuite fortement décliné dès 2014, avant d'être rachetée par Renault en 2015.

C'est justement une affaire qui remonte à 2014 qui intéresse la justice. Plus précisément, comme le rapporte le journal Ouest-France, le dossier porte sur un transfert financier suspect de deux millions d'euros effectué entre Lotus et l'équipe de football luxembourgeoise du CS Fola Esch, à l'époque président du club.

Outre Lopez, Éric Lux (côté Lotus), ainsi que, du côté de Fola Esch, le vice-président Mauro Mariani et François Delé devront comparaître.

Selon les accusés, la somme en question devait participer au soutien d'un programme de développement des jeunes joueurs. Toutefois, pour le parquet, une partie des documents liés à l'opération sont tout bonnement des faux.

Lopez et Lux avaient bien tenté de déposer un recours devant la Cour de cassation en mai dernier, mais cette dernière l'a rejeté. Le procès doit donc s'ouvrir en décembre, les accusés risquant jusqu'à cinq ans de prison.