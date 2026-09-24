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EL1 - Russell en tête d'une séance écourtée pour Antonelli et Hadjar

George Russell a signé le meilleur temps des Essais Libres 1 du Grand Prix d'Azerbaïdjan, devant Max Verstappen et Charles Leclerc. La séance a été écourtée pour Isack Hadjar et Kimi Antonelli, tandis que de nombreux pilotes ont été confrontés à des problèmes techniques.

Téha Courbon
Mis à jour:
George Russell, Mercedes

Photo de : Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Pour cette première séance d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan, les pilotes se sont élancés sous un ciel dégagé, avec des températures déjà élevées : 28°C dans l'air et 49°C au sol.

Lire aussi :

La plupart des monoplaces étaient équipées de pneus durs. Max Verstappen a signé le premier temps référence en 1'49"202, cinq dixièmes devant Lando Norris, qui évoluait toutefois avec les pneus mediums, et Isack Hadjar.

Le Français était de retour au volant de la Red Bull après avoir manqué trois courses. Liam Lawson avait donc retrouvé sa Racing Bulls, tandis que Yuki Tsunoda reprenait son rôle de pilote de réserve.

Charles Leclerc s'est installé dans le top 3, à une seconde de la référence de Verstappen. Kimi Antonelli a ensuite pris la place du Monégasque, à sept dixièmes du Néerlandais.

Verstappen a ensuite amélioré son chrono en 1'46"512. Les Mercedes se sont rapprochées de la Red Bull, mais accusaient toujours sept dixièmes de retard. Kimi Antonelli est finalement parvenu à détrôner Verstappen en 1'46"265.

Fin de séance pour Hadjar et Antonelli

Après 20 minutes de roulage, Isack Hadjar a signalé à son équipe un problème moteur sur sa RB22. Red Bull lui a demandé de regagner les stands à faible vitesse. La séance était même terminée pour le Français, qui a quitté sa monoplace et son box.

Kimi Antonelli a ensuite été confronté à un problème à son tour : le pilote a tiré tout droit dans l'échappatoire après avoir subi une perte de pression hydraulique. Une voiture de sécurité virtuelle a été déployée afin de permettre l'évacuation de la Mercedes.

Après la reprise de la séance, George Russell a lui aussi tiré tout droit dans l'échappatoire après avoir failli percuter le mur. Max Verstappen a également manqué son freinage au bout de la longue ligne droite. Les pilotes avaient chaussé les pneus tendres et s'apprêtaient à lancer leurs simulations de qualifications.

Lando Norris était bloqué au stand depuis plusieurs minutes, alors que McLaren a apporté un important lot d'améliorations ce week-end. Les mécaniciens s'affairaient sur la monoplace du Britannique. Pendant ce temps, Max Verstappen reprenait les commandes en 1'45"787, quatre dixièmes devant George Russell.

Le Britannique améliorait à son tour sa marque en 1'45"387, tandis que c'était au tour d'Oscar Piastri d'être contraint de regagner les stands, McLaren ayant détecté un problème sur sa MCL40. Alors que son coéquipier était bloqué au box, Norris reprenait enfin la piste après avoir bouclé seulement neuf tours.

Dans les cinq dernières minutes, Arvid Lindblad tirait tout droit dans le mur, juste avant l'entrée de la vieille ville. Le pilote Racing Bulls parvenait toutefois à reprendre la piste. Nico Hülkenberg devait également s'immobiliser en piste après un problème détecté sur son Audi, provoquant un deuxième VSC.

George Russell terminait la séance en tête, devant Max Verstappen, Charles Leclerc et Lewis Hamilton

Azerbaijan Grand Prix d'Azerbaïdjan - EL1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24

1'45.387

   S 205.061
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 22

+0.400

1'45.787

 0.400 S 204.285
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.404

1'45.791

 0.004 M 204.278
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.437

1'45.824

 0.033 M 204.214
5 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

+0.878

1'46.265

 0.441 H 203.367
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+1.011

1'46.398

 0.133 S 203.112
7 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 26

+1.053

1'46.440

 0.042 M 203.032
8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 23

+1.214

1'46.601

 0.161 M 202.726
9 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 19

+1.237

1'46.624

 0.023 S 202.682
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 21

+1.301

1'46.688

 0.064 S 202.560
11 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+1.484

1'46.871

 0.183 S 202.213
12 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 22

+1.506

1'46.893

 0.022 S 202.172
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 29

+1.552

1'46.939

 0.046 S 202.085
14 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 14

+1.594

1'46.981

 0.042 M 202.005
15 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 22

+1.607

1'46.994

 0.013 S 201.981
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 22

+1.656

1'47.043

 0.049 H 201.888
17 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 24

+1.866

1'47.253

 0.210 M 201.493
18 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23

+2.136

1'47.523

 0.270 S 200.987
19 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 24

+2.448

1'47.835

 0.312 M 200.406
20 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 8

+2.486

1'47.873

 0.038 H 200.335
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 22

+3.160

1'48.547

 0.674 M 199.091
22 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 22

+3.928

1'49.315

 0.768 M 197.692
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