Comment la F1 justifie l'augmentation du nombre de sprints

L'annonce officielle du calendrier 2027 de la Formule 1 a permis de constater que dix des 24 épreuves au programme se tiendront au format sprint, la discipline l'expliquant par l'appétence des diverses parties prenantes, fan y compris, pour ce type de spectacle.

Lorsque les sprints ont pour la première fois été introduits en F1 en 2021, trois Grands Prix par an étaient concernés. Depuis 2023, il y a six épreuves de ce genre par campagne. La saison 2027 verra donc une étape supplémentaire être franchie avec un total de dix épreuves sprint, près de la moitié du calendrier.

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Ainsi, Bahreïn, l'Australie, le Japon, le Canada, Monaco, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Brésil, le Qatar et Abu Dhabi seront le théâtre de sprints l'année prochaine. Si, jusqu'ici, les GP courus sous ce format avaient été placés en dehors des manches d'ouverture et de fermeture de la saison, en 2027 le premier et le dernier GP de la saison seront des sprints.

La discipline semble donc plus que jamais embrasser les sprints qui, s'ils continuent de susciter des débats parmi les amateurs du championnat sur leur pertinence et leur véritable apport en termes de spectacle, s'installent indéniablement dans le paysage de la Formule 1.

Et pour la discipline, il est parfaitement clair - comme depuis le début - que ce format est à la fois un succès, mais est également très prisé, que ce soit par les parties prenantes ayant un intérêt financier direct, comme les promoteurs ou les diffuseurs, mais aussi par les fans.

Ainsi, dans le cadre de l'annonce sur le calendrier 2027, la F1 a indiqué dans un communiqué : "En raison du succès continu et de la forte demande pour ce format, le nombre d'épreuves 'sprint' passe de six à dix pour 2027, offrant ainsi encore plus de spectacle et de compétition tout au long de la saison aux fans, aux promoteurs, aux diffuseurs et aux partenaires."

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Depuis l'introduction du [format] sprint en 2021, les données montrent que l'audience totale des week-ends de sprint est supérieure de 12% à celle des week-ends sans sprint, que les qualifications sprint sont jusqu'à trois fois plus populaires auprès des fans que les essais libres, que 82% des spectateurs présents lors des week-ends sprint estiment que cela apporte une valeur ajoutée à leur billet, et que 75% des fans de F1 considèrent que les épreuves sprint enrichissent davantage le calendrier de la saison."

"Bahreïn, l'Australie, le Japon, Monaco et Abu Dhabi accueilleront pour la première fois des épreuves sprint. À Monaco, les fans pourront assister à deux séances de qualifications palpitantes, au cours desquelles les pilotes feront preuve d'un talent et d'une précision inégalés dans les rues étroites de Monte-Carlo. Les épreuves sprint feront également leur retour à Montréal, Silverstone, Monza, São Paulo et Losail, offrant ainsi des week-ends de course encore plus riches en action au public du monde entier."

L'insistance de la F1, dans sa communication, sur les deux séances de qualifications à Monaco, circuit où les dépassements sont notoirement difficiles en course, suffit sans doute à démontrer que l'argument du spectacle sportif est à géométrie variable, tout comme l'appréciation des chiffres fournis par ailleurs.