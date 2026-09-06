Antonelli triomphe depuis la 19e place à Monza, Ferrari se saborde !

Marqué par le gros accident de Charles Leclerc - qui a entraîné son interruption -, le Grand Prix d'Italie 2026 de F1 a été remporté par Kimi Antonelli, remonté depuis la 19e place sur la grille, devant son équipier George Russell et Max Verstappen.

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Présentation de l'épreuve

La stupeur s'est emparée de Monza, samedi, au terme des qualifications, quand Pierre Gasly est parvenu à hisser son Alpine en pole position. Une première pour le Français, qui se retrouve donc aux commandes de la grille au départ du tour de formation ce dimanche, devant le favori de l'épreuve George Russell (Mercedes) et les deux Ferrari, portées par les tifosi, de Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

Max Verstappen (Red Bull) et Oscar Piastri (McLaren) - sanctionné pour une gêne sur Liam Lawson (Red Bull) en qualifications alors qu'il était initialement classé troisième - forment la troisième ligne. Il faut ensuite remonter au huitième rang pour trouver trace du vainqueur des deux derniers GP en date, Lando Norris (McLaren).

Quant à Kimi Antonelli (Mercedes), le leader du championnat et seul régional de l'étape, il figure au 19e emplacement, contraint à cette position de départ par des changements d'éléments moteur hors quota et les lourdes pénalités qui vont avec.

Alors que les conditions sont chaudes, comme tout au long du week-end, avec 31°C dans l'air et 56°C sur la piste, le choix de départ côté pneus dévoile un Gasly et Russell en mediums (jaunes), suivi d'un trio de pilotes en tendres (rouges). Antonelli, logiquement, démarre la course en pneus durs pour allonger le plus possible son premier relais.

Ferrari s'autodétruit dès le (premier) départ

À l'extinction des feux, Gasly parvient à conserver la tête devant Russell. Derrière, Hamilton a l'opportunité d'attaquer Leclerc sur l'intérieur, ce qu'il fait dans le trou de souris que veut bien lui laisser son équipier. Les deux Ferrari passent la première partie de la chicane côte à côte, Hamilton faisant l'effort de laisser de la place, mais à la sortie, le Monégasque tasse son équipier, contraint de mordre dans les graviers, et lui fait perdre beaucoup de positions. Hamilton ressort dixième ; l'incident sera plus tard "noté" par les commissaires, mais ne débouchera pas sur une enquête.

Au retour du peloton sur la ligne droite de départ/arrivée pour le second tour, Russell dépasse aisément Gasly, le Français se faisant aussi surprendre par Leclerc dans la chicane. Toutefois, l'Alpine repasse la Ferrari dans la pleine charge vers la seconde chicane.

La situation chez la Scuderia passe du très moyen au terrible quand, à la fin de ce second tour, Leclerc - déjà dépassé par Verstappen avant Ascari puis attaqué par Piastri avant la Parabolique -, tente de ressortir du dernier virage en perdant le moins de vitesse possible. Un peu hors trajectoire, il subit un énorme décrochage qui l'envoie dans les graviers. Il termine sa course violemment contre le mur de pneus, dans un accident qui rappelle celui qu'il avait connu au même endroit en 2020.

Drapeau jaune, Safety Car puis, logiquement, drapeau rouge sont tour à tour déployés, car outre l'accident - qui a sonné un Leclerc qui s'est malgré tout vite extrait de son cockpit -, il faut remettre en place la barrière de sécurité. L'ensemble du peloton s'immobilise alors dans les stands, chacun ayant désormais le droit de changer de pneus.

Le top 10 lors de cette interruption et après quatre boucles est composé, dans l'ordre, par Russell, Gasly, Verstappen, Colapinto, Piastri, Norris, Lindblad, Hamilton, Bearman et Ocon. Antonelli est déjà 12e. Un peu plus d'une demi-heure après l'interruption, une fois les barrières réparées, la course reprend par une nouvelle procédure de départ arrêté.

Gasly, la logique dégringolade

L'écrasante majorité du top 10 repart en pneus durs, à l'exception de Verstappen et de Hamilton. La procédure de départ est avortée en raison d'un mauvais positionnement de la Racing Bulls de Yuki Tsunoda, en 14e place. Le Japonais a, dans un premier temps, cru qu'il devait se placer sur la gauche de la grille, avant de se rendre compte un peu tardivement qu'il était en fait attendu à droite. D'où sa position scabreuse.

Lors que le départ est redonné, Russell défend bien sur Gasly pour conserver la tête alors que Colapinto dépasse Verstappen. Ce dernier ne tarde pas à répliquer, ce qui incite Hamilton, auteur d'un excellent départ, à tenter d'attaquer l'Argentin avant la seconde chicane. Celle-ci se passe difficilement pour le peloton, mais Verstappen reprend sa position. Colapinto commet une erreur et sort de piste dans le premier Lesmo.

Hamilton se retrouve alors en lutte avec Piastri à qui il prend la quatrième position. Le top 3 s'échappe déjà légèrement durant cette phase : Russell, toujours en tête, voit l'identité de son dauphin changer puisque Verstappen passe Gasly en fin de septième tour. Pendant ce temps, Antonelli est déjà remonté au sixième rang et menace Piastri.

Au 10e tour, Hamilton passe Gasly au freinage de la première chicane. Malgré une tentative du Français pour répliquer avant la seconde chicane, le Britannique défend parfaitement. Gasly est ensuite surpris par Piastri avant Ascari puis par Antonelli dans la pleine charge avant la Parabolique. En tête, Russell voit Verstappen revenir dans ses échappements.

Verstappen puis Antonelli aux commandes !

Au début du 12e tour, Verstappen est en capacité d'attaquer Russell, ce qu'il fait juste avant la première chicane. Derrière, Hamilton est dépassé coup sur coup - avant et après la première chicane - par Piastri et Antonelli. L'Italien, déchaîné, monte sur le podium provisoire au début du 13e tour, pendant que Russell met la pression sur la Red Bull.

Au 14e tour, Russell tente par deux fois de passer Verstappen, dans les deux premières chicanes, mais n'y parvient pas. Il faut attendre le tour suivant, dans la pleine charge avant la seconde chicane, pour que le Néerlandais abdique et se retrouve avec Antonelli sur les basques. Dans une manœuvre similaire à celle de son équipier, l'Italien passe la Red Bull au tour suivant. Piastri et Hamilton s'échangent quant à eux la quatrième place dans la première chicane, avant que le septuple champion ne passe avant la Parabolique.

La lutte dans laquelle se trouve Hamilton l'empêche de raccrocher le wagon du top 3 tout en permettant à Gasly et Norris de rester dans le train qu'il forme avec Piastri.

Au début du 18e tour, Antonelli réalise l'impensable en s'emparant des commandes face à Russell. Ce dernier peut tenter de reprendre son bien au premier virage de la boucle suivante, mais n'y parvient pas face à une défense solide de l'Italien. Verstappen a bien tenté d'en profiter également, en vain. Derrière, Piastri repasse Hamilton.

Mercedes calme le jeu après les passes d'armes

Au 19e tour, nouveau changement de leader : Russell passe avant la première chicane mais Antonelli réplique dans la seconde ! Des écarts commencent à se creuser nettement dans le top 10, puisque Verstappen pointe à 1,3 seconde du duo Mercedes, alors que Piastri-Hamilton sont relégués à plus de trois secondes et demie du Néerlandais. Norris, qui dépasse enfin Gasly au 21e tour, est lui-même à quatre secondes de la Ferrari rescapée.

Au 22e tour, rebelote : Russell passe Antonelli dans la première chicane, mais l'Italien surprend son équipier par l'extérieur dans l'entrée de la seconde chicane. Lors du passage suivant, Russell - dont les pneus durs commencent à avoir l'avantage sur les mediums de son équipier - prend la tête plus durablement. Hamilton prend l'avantage sur Piastri, alors que la lutte se poursuit un temps entre Norris et Gasly.

L'affrontement fratricide entre les Mercedes permet à Verstappen de rester au contact, et même de revenir sous la seconde d'écart avec Antonelli au 24e des 53 tours. L'écurie intervient alors pour tenter de figer provisoirement les positions afin de permettre à Russell de tenter de creuser un écart. Piastri repasse Hamilton au 25e tour.

À mi-course, Antonelli commet une petite erreur à la première chicane et doit la couper, sans conséquence puisque Verstappen ne parvient plus à tenir le rythme.

Le VSC rebat les cartes

Kimi Antonelli (Mercedes) Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Au 27e tour, le Virtual Safety Car est déployé suite à l'arrêt en piste de Stroll en fin de ligne droite. Antonelli et Verstappen passent par les stands pour chausser, respectivement, des mediums et des durs. Ils ressortent tous deux derrière Gasly, cinquième. La course reprend au tour suivant, avec Russell désormais seul en tête, cinq secondes devant Piastri et sept secondes devant Hamilton.

Au 30e tour, Antonelli dépasse Gasly, ce que Verstappen réalise de son côté à l'entame de la 31e boucle. L'Italien fond ensuite sur Norris, qu'il efface pour retrouver le top 4, alors à moins de cinq secondes de Hamilton. Verstappen se joue de Norris à l'entame de la 33e boucle, moment où la direction de course informe d'une potentielle enquête sur une infraction sous drapeau jaune pour Russell.

Au 35e tour, Russell pointe en tête avec huit secondes d'avance sur Piastri. Hamilton, troisième, commet une erreur à la première chicane et doit passer par l'échappatoire, ce qui permet à Antonelli de le dépasser facilement. L'Italien est à 1,3 seconde de la McLaren, qu'il finira par doubler dès le 37e passage. Les deux Mercedes sont de nouveau en tête, séparées de moins de neuf secondes. L'enquête est lancée sur Russell, mais les commissaires considèrent qu'il n'y a pas de problème.

Verstappen se joue de Hamilton et Piastri pour retrouver le top 3 au 39e tour. Mais Piastri est plus coriace que prévu et entrave la marche du pilote Red Bull, lui reprenant même la troisième position au 41e tour. Au tour suivant, en tentant d'attaquer Piastri dans la première chicane, le quadruple champion du monde se manque et doit passer à son tour par l'échappatoire. Hamilton, de son côté, est dépassé par Norris.

Inéluctable Antonelli

L'entrée dans les dix derniers tours voit Antonelli revenu à moins de cinq secondes de Russell. Verstappen, englué dans le duel avec Piastri, a quant à lui désormais perdu trop de temps pour prétendre à jouer la victoire. Et les deux McLaren sont encore sur ses talons.

Au 46e tour, Russell est prévenu d'une alerte pneumatique sur ses gommes vieilles de plus de 40 tours et il lui est demandé de ne pas prendre de risques, notamment sur les vibreurs. Antonelli fond sur lui, revenant sous la seconde dès la fin de la 47e boucle.

Au début du 49e tour, l'Italien lance une première attaque sur l'extérieur à la première chicane. Russell, en tentant de défendre, sort un peu profondément. On pense alors qu'Antonelli a fait le plus dur et n'a plus qu'à conclure mais, en arrondissant sa trajectoire, passe dans les débris de pneus et de la piste qui se désagrège, et sort dans les graviers ! Il revient en piste avec une seconde et demie de retard - et des pneus sales - sur un Russell qui n'en demandait pas tant.

Toutefois, dès le tour suivant, Antonelli est de retour dans ses échappements et, cette fois, prend la tête dans la descente vers Ascari. Derrière, Verstappen s'est détaché des deux McLaren, qui s'affrontent âprement pour la quatrième position. Norris est constraint à mettre deux roues dans l'herbe au 51e tour, mais finira par passer Piastri dans le dernier tour.

Mais l'homme du jour, c'est bien sûr Kimi Antonelli qui triomphe à domicile après être parti 19e ! Il est le premier Italien à l'emporter à Monza depuis Ludovico Scarfiotti en 1966. Il frappe un grand coup dans la course au titre, en devançant George Russell à l'arrivée. Max Verstappen complète le podium. Le reste du top 10 est composé de Norris, Piastri, Hamilton, Gasly, Lindblad, Colapinto et Tsunoda.