Leclerc devrait éviter la pénalité moteur après son crash de Monza

En dépit de sa violente sortie de piste dès le second tour du Grand Prix d'Italie 2026 de F1, Charles Leclerc devrait éviter toute pénalité moteur pour le GP d'Espagne de ce week-end à Madrid.

Alors qu'il était en lutte avec la McLaren d'Oscar Piastri à l'entrée dans la Parabolique, Leclerc s'est retrouvé légèrement hors trajectoire au moment de réaccélérer. Il a alors subi un décrochage du train arrière, puis un coup de raquette qui l'a envoyé vers les graviers puis dans le mur de pneus à l'extérieur du dernier virage du tracé de Monza.

Quelque peu sonné par la violence du choc, Leclerc est toutefois sorti par ses propres moyens - avant d'aller s'asseoir à l'abri pendant quelques minutes pour récupérer. Sa Ferrari a été lourdement endommagée par un impact excédant les 50 g. Toutefois, il apparaît que seul le carter de transmission soit à changer sur la SF-26.

Charles Leclerc après son accident à Monza. Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Ferrari utilisait à Monza la nouvelle version de son moteur, qui disposait de la seconde évolution prévue dans le cadre de l'ADUO.

Ce nouveau moteur, qui n'était pas annoncé comme une révolution, n'a effectivement pas sauvé la Scuderia d'une épreuve difficile puisque, en plus de l'abandon de Leclerc, elle a vu Lewis Hamilton terminer à une décevante sixième position, après avoir été relégué au dixième rang lors du premier départ suite à la lutte avec son équipier.

Feu vert pour Leclerc ?

Concernant Leclerc, par ailleurs, alors que des doutes planent éventuellement sur sa participation au GP de Madrid en raison du choc et d'un trouble de la vision temporaire qu'il a rapporté après l'incident, les indices pointent pour le moment vers une apparition sans difficulté particulière au Madring.

Ce mardi, dans un post sur Instagram, le Monégasque a indiqué : "Physiquement, l'accident a été violent, mais je vais bien." Quant à Ferrari, dans le communiqué officiel d'avant-GP paru ce mercredi, elle ne fait aucune mention d'un éventuel remplacement ou d'un éventuel doute quant à la présence de Leclerc.

Avec Franco Nugnes