Leclerc devrait éviter la pénalité moteur après son crash de Monza
Malgré son accident violent du Grand Prix d'Italie, le moteur de la Ferrari de Charles Leclerc n'a pas été gravement endommagé.
Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
En dépit de sa violente sortie de piste dès le second tour du Grand Prix d'Italie 2026 de F1, Charles Leclerc devrait éviter toute pénalité moteur pour le GP d'Espagne de ce week-end à Madrid.
Alors qu'il était en lutte avec la McLaren d'Oscar Piastri à l'entrée dans la Parabolique, Leclerc s'est retrouvé légèrement hors trajectoire au moment de réaccélérer. Il a alors subi un décrochage du train arrière, puis un coup de raquette qui l'a envoyé vers les graviers puis dans le mur de pneus à l'extérieur du dernier virage du tracé de Monza.
Quelque peu sonné par la violence du choc, Leclerc est toutefois sorti par ses propres moyens - avant d'aller s'asseoir à l'abri pendant quelques minutes pour récupérer. Sa Ferrari a été lourdement endommagée par un impact excédant les 50 g. Toutefois, il apparaît que seul le carter de transmission soit à changer sur la SF-26.
Charles Leclerc après son accident à Monza.
Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Ferrari utilisait à Monza la nouvelle version de son moteur, qui disposait de la seconde évolution prévue dans le cadre de l'ADUO.
Ce nouveau moteur, qui n'était pas annoncé comme une révolution, n'a effectivement pas sauvé la Scuderia d'une épreuve difficile puisque, en plus de l'abandon de Leclerc, elle a vu Lewis Hamilton terminer à une décevante sixième position, après avoir été relégué au dixième rang lors du premier départ suite à la lutte avec son équipier.
Feu vert pour Leclerc ?
Concernant Leclerc, par ailleurs, alors que des doutes planent éventuellement sur sa participation au GP de Madrid en raison du choc et d'un trouble de la vision temporaire qu'il a rapporté après l'incident, les indices pointent pour le moment vers une apparition sans difficulté particulière au Madring.
Ce mardi, dans un post sur Instagram, le Monégasque a indiqué : "Physiquement, l'accident a été violent, mais je vais bien." Quant à Ferrari, dans le communiqué officiel d'avant-GP paru ce mercredi, elle ne fait aucune mention d'un éventuel remplacement ou d'un éventuel doute quant à la présence de Leclerc.
Avec Franco Nugnes
Partager ou sauvegarder cet article
Hamilton demande de la clarté à Ferrari : "Ici, il n'y a pas de règles"
Hamilton réagit au clash avec Leclerc : "Trop tard" pour m'avantager désormais
Les premiers mots de Leclerc après son accident et son contact avec Hamilton
Chez Haas non plus, le moteur Ferrari n'a pas fait de miracle
Même avec son moteur évolué, Ferrari "manque de puissance pure"
Vidéo : Vettel rend un hommage émouvant à Schumacher dans la Ferrari F2002
Dernières actus
Leclerc devrait éviter la pénalité moteur après son crash de Monza
Bulega chez VR46 : retour aux sources pour un guidon MotoGP qui s'est fait attendre
Le fils de Kimi Räikkönen rejoint la filière Red Bull
C'est confirmé : Bulega arrive en MotoGP avec Ducati et VR46
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires