Piastri sur les "papaya rules" de Monza 2025 : "Je ne changerais rien à ma réaction"

Il y a un an, Oscar Piastri arrivait à Monza en favori pour le titre, avec 34 points d'avance sur son équipier Lando Norris après l'abandon de ce dernier à Zandvoort. Mais c'est à partir de ce week-end que la dynamique s'est inversée pour l'Australien. Piastri a finalement perdu le titre et terminé la saison à la troisième place, derrière Norris mais aussi Max Verstappen.

Plusieurs contre-performances et erreurs lui ont coûté de précieux points lors de la seconde moitié de la saison, mais certaines décisions de McLaren ont également pu peser dans sa lutte pour le titre. La plus discutée est survenue à Monza, lorsque Piastri a reçu pour consigne de laisser passer Norris après un arrêt au stand trop lent du Britannique.

Les deux hommes se disputaient alors la deuxième place, Norris ayant occupé cette position devant son équipier pendant la majeure partie de la course. Mais un problème lors de son arrêt au stand l'avait retardé et contraint à céder sa position à Piastri. McLaren avait alors demandé à l'Australien de rendre la place à Norris, ce qu'il avait fini par faire, non sans manifester son mécontentement.

Cette consigne avait déclenché un important débat dans le paddock sur un éventuel traitement de faveur accordé par McLaren à Lando Norris. Le directeur de l'équipe, Andrea Stella, avait alors expliqué que cette décision était conforme aux "papaya rules" en vigueur au sein de l'écurie. Certains estimaient néanmoins que Piastri n'aurait pas dû obéir à cette consigne.

En ce qui me concerne, je ne changerais rien à la manière dont j'ai réagi ni à la façon dont j'ai géré la saison dernière.

Lando Norris et Oscar Piastri avaient terminé deuxième et troisième du GP d'Italie 2025. Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Lors de la conférence de presse organisée après les qualifications, à la veille du Grand Prix d'Italie, Oscar Piastri a été invité à revenir sur cet épisode et à expliquer s'il aurait agi différemment en connaissant la suite de la saison. L'Australien a répondu qu'il n'avait aucun regret.

" Non, je ne pense pas que ce soit une seule chose qui ait rendu la fin de l'année dernière difficile", a-t-il déclaré. "C'était un ensemble de choses différentes, semaine après semaine, et, évidemment, on réfléchit toujours aux différentes décisions que l'on aurait pu prendre."

"Mais en ce qui me concerne, je ne changerais rien à la manière dont j'ai réagi ni à la façon dont j'ai géré la saison dernière. Donc non, je ne changerais rien."

Piastri convaincu d'être sur la bonne voie

Depuis, Piastri n'a plus remporté la moindre course en F1. Le pilote McLaren connaît une saison difficile au volant d'une monoplace 2026 qu'il peine encore à cerner pleinement. Andrea Stella expliquait notamment que le pilotage "trop propre" de l'Australien ne correspondait pas aux exigences des nouvelles F1, qui demandent davantage d'agressivité.

De plus, ces monoplaces génèrent moins d'appui aérodynamique que leurs devancières, ce qui handicape particulièrement le pilote McLaren, qui a toujours éprouvé des difficultés dans ces conditions.

Oscar Piastri se fait largement dominer par Lando Norris cette saison. Photo de: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images

Piastri estime toutefois que la situation est plus complexe et considère qu'il commence à retrouver davantage de rythme. Il soulignait notamment les progrès réalisés en qualifications à Zandvoort, deux semaines plus tôt.

"Je pense que ce n'est pas vraiment un seul problème qui revient sans cesse", a-t-il expliqué avant le week-end de Monza. "C'est plutôt que nous cherchons toujours quelque chose de légèrement différent. Et nous devons essayer de le trouver un peu plus rapidement, aussi bien de mon côté que du côté de l'équipe qui m'entoure."

"Mais le point positif à Zandvoort, c'est qu'en qualifications, au moins, nous semblions nettement meilleurs et revenus au niveau auquel nous devrions être. Et le travail que nous menons consiste désormais à essayer de transposer cela à la course."

"Évidemment, la voiture est assez différente en configuration course par rapport à un tour lancé, mais j'ai le sentiment que nous avons trouvé de bonnes réponses concernant les raisons pour lesquelles Zandvoort a été particulièrement difficile. Donc oui, je pense que nous progressons bien."

"Nous avons simplement besoin de temps et de faire quelques expérimentations pour trouver des solutions qui nous permettront d'être plus rapides. Mais je suis convaincu que nous trouvons les bonnes réponses et que nous avançons dans la bonne direction."

Lors du Grand Prix d'Italie, le week-end dernier, Oscar Piastri a affiché des progrès, notamment en course où il a pu longtemps se battre avec la Ferrari de Lewis Hamilton ou la Red Bull de Max Verstappen. Il n'a toutefois pas pu résister à son coéquipier en fin d'épreuve, qui l'a dépassé dans le dernier tour.

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