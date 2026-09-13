Red Bull justifie la décision d'obliger Verstappen à laisser passer Hamilton

Max Verstappen a terminé deuxième du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 à Madrid, battu uniquement par Kimi Antonelli. Mais aurait-il pu s'imposer si Red Bull ne lui avait pas demandé de rendre deux places en début de course ? Pour le patron de l'écurie, Laurent Mekies, ce scénario était peu réaliste.

Verstappen avait dépassé Antonelli dans le premier tour, mais sa position était loin d'être acquise en raison d'un incident survenu au départ. Le Néerlandais s'était battu avec Lewis Hamilton pour la troisième place et avait coupé la première chicane, revenant en piste devant le pilote Ferrari.

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Hamilton a alors signalé à la radio - à son équipe mais aussi, de fait, à la direction de course qui a accès aux communications - que Verstappen devait lui rendre la position. Dans le même temps, le pilote Red Bull avait dépassé Kimi Antonelli.

Le pilote Mercedes avait lui-même vécu un début de course mouvementé, après avoir coupé plusieurs virages et dû rendre une position à Lando Norris. Verstappen avait ainsi pu le dépasser alors qu'Antonelli se trouvait entre les deux hommes.

Si Max Verstappen s'est défendu fermement, estimant que Hamilton l'avait tassé, Gianpiero Lambiase, son ingénieur de course, lui a demandé de rendre la position à la Ferrari.

Verstappen, comme on pouvait s'y attendre, n'était pas vraiment d'accord. "Mais de quoi vous parlez, putain ?", a-t-il lancé à la radio. "Il m'aurait envoyé dans le mur. De quoi vous parlez ? Si j'étais resté en piste, il me mettait dehors."

Contre toute attente, Verstappen n'a pas longtemps résisté et s'est exécuté au quatrième tour, laissant ainsi Kimi Antonelli et Lewis Hamilton repasser devant lui.

Max Verstappen (Red Bull) Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Comme l'a expliqué Laurent Mekies, directeur de Red Bull, l'équipe avait analysé l'incident et estimé qu'il était préférable d'accepter immédiatement la perte de deux positions plutôt que de risquer une pénalité plus lourde.

"Écoutez, ce sera toujours une décision douloureuse et difficile, mais les gars sur le muret ont très bien analysé la situation, très rapidement, parce que nous devions prendre des décisions rapidement", a expliqué le patron français à F1 TV.

Évidemment, nous ne nous attendions pas à recevoir un e-mail de remerciement de Max à ce moment-là

"Évidemment, nous ne nous attendions pas à recevoir un e-mail de remerciement de Max à ce moment-là dans la voiture, mais nous avons estimé qu'il valait mieux encaisser le coup à ce stade et revenir ensuite dans la course", a avoué Mekies. "Ce que Max a fait exceptionnellement bien, comme toujours, plutôt que d'attendre et de risquer des pénalités plus lourdes qui auraient pu nous coûter davantage par la suite."

Red Bull n'avait reçu aucune consigne de la direction de course. Si Max Verstappen était resté devant, l'incident aurait simplement été transmis aux commissaires, avec à la clé une potentielle pénalité qui aurait sûrement coûté bien plus cher à l'équipe.

"La décision des commissaires n'est jamais de demander de rendre des positions", a souligné Mekies. "Dans ce cas, nous aurions simplement été pénalisés, de cinq ou dix secondes, selon leur décision."

Max Verstappen célébrant sa troisième place sur le podium du GP d'Espagne. Photo de: Thomas Coex / AFP via Getty Images

"C'est donc ce qui se serait passé et, bien sûr, si vous imaginez différents scénarios de course avec une voiture de sécurité ou d'autres circonstances, cela peut vous coûter beaucoup plus cher que simplement une ou deux positions."

"Heureusement, Max a rendu les positions avant que Lewis abandonne et a finalement continué à se battre à partir de là. Évidemment, c'est frustrant, mais pour être honnête, je pense que la deuxième place était absolument le meilleur résultat que nous pouvions obtenir aujourd'hui."

L'abandon de Hamilton a effectivement ajouté un élément supplémentaire à la décision de Red Bull. Si l'équipe avait attendu que la Ferrari soit contrainte de rentrer définitivement au stand, Verstappen n'aurait plus été en mesure de rendre physiquement la position au Britannique.

Dans l'incapacité de consulter la direction de course pendant que l'incident se déroulait, Red Bull a dû prendre sa propre décision le plus rapidement possible : "Après la course, le contexte est évidemment très différent et, bien sûr, il nous arrive de parler avec la direction de course ou directement avec les commissaires pour connaître leur opinion."

"Je suis sûr que l'équipe le fera, parce que nous échangeons toujours et que nous cherchons toujours à apprendre. Mais à ce moment-là, on n'a pas vraiment le temps de consulter qui que ce soit et il faut prendre une décision."