Comment Piastri a coûté "une demi-seconde" à Norris

Lando Norris estime qu'il aurait pu signer un meilleur temps lors des qualifications de Monza si son équipier Oscar Piastri n'avait pas commis d'erreur dans les derniers instants de la Q3 du Grand Prix d'Italie 2026, ce qui a probablement coûté au champion du monde en titre de Formule 1 quelques places sur la grille de départ.

Le Britannique s'est classé neuvième des qualifications, son meilleur temps ayant été réalisé dès son premier run de Q3. Avec un chrono de 1'22"256, il occupait la septième place après la première salve de tours, mais n'a pas réussi à faire mieux lors de sa deuxième tentative.

Selon lui, cela s'explique en grande partie par le fait qu'il s'est retrouvé le premier pilote en piste dans les dernières minutes de la séance.

Norris a indiqué que le plan de McLaren était que Piastri soit devant lui sur la piste lors de cette tentative afin de lui offrir une aspiration. Les pilotes McLaren ont été les premiers à quitter les stands pour ce dernier tour, Piastri précédant donc Norris. Mais l'Australien a commis une erreur dans le virage 1, a bloqué ses roues et a interrompu sa tentative, privant ainsi son équipier de la fameuse aspiration, particulièrement précieuse à Monza.

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Lors du premier tour, Norris était placé devant Piastri mais a tout de même pu bénéficier de l'aspiration de George Russell qui le précédait. Son temps était malgré tout moins rapide de trois dixièmes par rapport à celui de son équipier, avant qu'il ne se retrouve privé de l'aspiration prévue lors du deuxième tour en raison de l'erreur de Piastri.

"J'avais la priorité dans la mesure où j'ai dû sortir en premier de la voie des stands lors du premier run de Q3, ce qui signifie qu'Oscar avait deux voitures devant lui et que je n'en avais qu'une [celle de Russell] ; j'ai perdu la majeure partie de mon temps dans les lignes droites", a déclaré Norris.

"Je n'y peux donc rien. Ce n'était pas non plus mon meilleur tour, je ne vais pas le nier, mais j'ai perdu la majeure partie du temps dans les lignes droites - et bien sûr, lors du second run, c'était à moi d'être derrière pour profiter un peu de l'aspiration, et ça ne s'est clairement pas passé comme je l'avais espéré."

Norris a expliqué que, McLaren ayant toujours des difficultés en vitesse de pointe, son coéquipier et lui devaient suivre les autres voitures de très près, un écart d'environ deux secondes étant nécessaire pour optimiser leurs tours.

Ainsi, lorsque Piastri a franchi la ligne pour entamer son ultime tentative des qualifications, Norris le suivait à seulement 2,3 secondes. Mais l'Australien a bloqué sa roue avant droite au freinage de la première chicane et a tiré tout droit. Au moment où il a repris la piste, il s'est rangé et Norris l'a dépassé.

McLaren contrainte de sortir tôt des stands

Oscar Piastri devant Lando Norris dans les stands. Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Piastri a expliqué que la position de McLaren dans la voie des stands, le garage de l'écurie étant le plus éloigné de la sortie, était à l'origine de la décision d'envoyer en premier ses voitures en piste. Attendre plus longtemps risquait en effet de reléguer les deux pilotes en queue de peloton, avec le risque de ne pas leur laisser suffisamment de temps pour réaliser leur dernier tour.

"L'aspiration est vraiment importante, évidemment", a déclaré l'Australien. "Nous savions en quelque sorte, avant le début de la séance, qu'en raison de notre emplacement dans la voie des stands, nous devions souvent quitter le garage en premier, car sinon, nous nous retrouvions en queue de peloton."

"Il y avait pas mal de chahut derrière nous, derrière Lando et moi. Et si vous ne partez pas suffisamment tôt, vous vous retrouvez coincé tout à l'arrière de ce bouchon et vous ne pouvez pas réaliser de tour."

Piastri a également admis qu'il s'était montré trop ambitieux au freinage du premier virage pour tenter de gagner du temps.

"Lors du deuxième tour, en effet, je menais le peloton", a-t-il déclaré. "Je pense que j'avais déjà deux dixièmes de retard à l'entrée du virage 1. J'ai donc essayé de compenser. Le point de freinage change considérablement avec cette différence de vitesse. J'ai sans doute essayé d'être un peu trop ambitieux, j'ai bloqué et c'était fini."

Norris déplore une McLaren simplement "nulle" à Monza

Lando Norris sort de sa McLaren dans le parc fermé. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Norris s'est donc retrouvé sans aspiration, et son deuxième tour a été bouclé en 1'22"573, soit environ trois dixièmes de seconde plus lent que le premier. Lorsqu'il lui a été demandé si l'aspiration pouvait valoir deux ou trois dixièmes de seconde, Norris a insisté sur le fait que le gain était bien plus important : "Non, c'est plutôt une demi-seconde, voire plus."

Une amélioration d'une demi-seconde sur son dernier tour aurait potentiellement pu permettre à Norris de se battre avec les Ferrari et Max Verstappen, respectivement quatrième, cinquième et sixième des qualifications.

"Ça m'a coûté cher parce que je n'avais pas d'aspiration, c'est tout", a-t-il déclaré. "Peu importe, notre voiture est nulle, nous sommes tellement lents dans les lignes droites que nous devons absolument bénéficier d'une bonne aspiration, sinon nous ne sommes pas assez rapides."

Notre voiture est nulle.

"Oscar a su tirer parti d'une bonne aspiration et ça a fonctionné pour lui. Je n'ai jamais eu cette chance, je dois donc simplement l'accepter."

Norris gagnera tout de même une place sur la grille grâce à la pénalité infligée à Kimi Antonelli, ce qui signifie qu'il partira en huitième position, l'Italien étant relégué en fond de grille après avoir monté de nouvelles pièces moteur ce week-end.

Le pilote McLaren estime toutefois qu'il n'a jamais été en mesure de se battre pour la pole position en raison du déficit de vitesse en ligne droite de sa voiture par rapport à ses concurrents.

"Je pense que le plus douloureux ce week-end, c'est justement ce déficit de vitesse en ligne droite", a-t-il déclaré. "Kimi a pu réaliser un temps de 1'22"1 ou 1'22"0 pratiquement sans aspiration. Avec, il aurait pu faire un temps de 1'21"6 ou quelque chose comme ça."

"Je pense qu'il fallait être extrêmement proche d'un autre pilote. J'ai bénéficié de l'aspiration d'une voiture et j'ai perdu deux dixièmes face à Oscar, qui bénéficiait de l'aspiration de deux voitures [lors du premier run]. C'est frustrant dans ce sens-là, mais sinon, c'est simplement une situation avec laquelle il faut composer pour l'instant."

Pas de troisième victoire consécutive en vue

Lando Norris (McLaren) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Après avoir remporté les deux dernières courses en Hongrie et aux Pays-Bas, Norris est conscient qu'il sera très difficile de réitérer ce résultat à Monza - non seulement en raison de sa position sur la grille, mais aussi parce que le circuit est donc moins favorable aux caractéristiques de la McLaren.

"Ceux qui ont été rapides le sont parce qu'ils sont rapides, pas parce qu'ils ont eu de la chance. Ils ont été rapides dès le premier tour de Q1", a-t-il déclaré. "Ils sont rapides parce qu'ils sont très performants dans les lignes droites, ils sont bons dans les virages lents ; ils méritent pleinement leur place, ils n'ont en aucun cas bénéficié d'un coup de chance."

Quelle que soit la situation, si nous nous retrouvons à rouler seul, nous ne serons pas très performants.

"Quant à nous, nous sommes probablement parmi les plus lents dans les lignes droites. Il nous faut entamer un tour à deux secondes derrière quelqu'un, ce qui est assez fou. Sinon, nous ne sommes tout simplement pas rapides du tout. Nous verrons ce que nous pourrons faire demain, mais je pense que, quelle que soit la situation, si nous nous retrouvons à rouler seul, nous ne serons pas très performants. Honnêtement, je pense que nous sommes encore assez loin du compte."

"C'est simplement qu'Oscar a fait du bon travail aujourd'hui et que je n'ai jamais eu cette opportunité."

Piastri a terminé troisième des qualifications, mais prendra le départ de la course de dimanche en sixième position après avoir écopé d'une pénalité de trois places sur la grille pour avoir gêné Liam Lawson en Q2.