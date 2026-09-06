"J'ai fait ce que l'équipe m'a demandé" : Antonelli attend la même chose de Russell

Après avoir aidé George Russell en lui donnant l'aspiration en qualifications à Monza, Kimi Antonelli affirme qu'il s'attend à ce que son coéquipier et rival au championnat agisse de la même manière plus tard dans la saison.

L'Italien avait peu à gagner de son propre résultat en qualifications en raison d'une pénalité qui l'envoyait en fond de grille. Il a donc consacré la séance à aider Russell, qui a finalement décroché la deuxième place sur la grille.

Mercedes a profité de l'occasion pour installer de nouveaux éléments moteur sur la monoplace d'Antonelli à Monza, puisque le circuit est l'un de ceux où les dépassements sont les plus faciles du calendrier et que l'équipe avait besoin d'élargir son quota de composants.

Le leader du championnat avait donc une mission différente pour son Grand Prix à domicile : aider son voisin de garage dans sa quête de la pole position. Cela incluait ses deux tentatives en Q3. Antonelli roulait devant son coéquipier au début des tours afin de lui offrir l'aspiration dans la ligne droite principale, avant de laisser Russell passer.

George Russell (Mercedes) Photo de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Le Britannique a finalement profité de cette stratégie et s'est qualifié deuxième, derrière Pierre Gasly, auteur d'une sensationnelle première pole position en F1.

"Évidemment, c'est une sensation très étrange", a déclaré Antonelli à propos de ce samedi après-midi inhabituel. "Je devais faire mon travail, qui était d'aider George. J'ai fait de mon mieux pour l'aider autant que possible."

La seule tentative personnelle d'Antonelli en Q3 est intervenue sur une piste presque vide en milieu de séance. Après avoir donné l'aspiration à Russell, il a continué sur un tour supplémentaire et signé un temps suffisant pour prendre la septième place.

Sa position en qualifications avait finalement peu d'importance, puisqu'il prendra le départ de la course depuis la 20e place en raison de sa pénalité.

"La Q3 était très étrange, même le tour que j'ai fait", a-t-il expliqué. "C'était un tour correct, mais rien de spécial. J'avais plus de carburant dans la voiture que ce que nous avons habituellement."

"Je ne voulais pas faire d'erreur qui aurait compromis le programme que nous avions prévu, qui était aussi de donner l'aspiration à George lors du dernier tour. Évidemment, j'ai un sentiment mitigé, mais c'est comme ça. Nous sommes prêts à nous battre demain."

Bien que les deux pilotes Mercedes soient concernés par la lutte pour le titre, l'équipe a toujours insisté sur le fait que Russell et Antonelli devaient avant tout agir dans l'intérêt collectif, notamment en acceptant les consignes d'équipe lorsqu'elles sont nécessaires pour maximiser un résultat.

Kimi Antonelli et George Russell sur le podium à Zandvoort. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Russell l'a fait il y a deux semaines à Zandvoort. Antonelli était devant lui avant de s'arrêter tardivement sous voiture de sécurité virtuelle, ce qui l'a fait repasser derrière Russell tout en lui permettant de bénéficier de pneus plus frais. Mercedes a ensuite demandé à Russell de laisser passer Antonelli, ce qu'il a fait malgré ses interrogations initiales sur cette décision.

À Monza, c'était au tour d'Antonelli de jouer collectif. Et puisque Russell devrait lui aussi avoir besoin d'éléments moteur supplémentaires plus tard dans la saison, l'Italien s'attend à ce que son coéquipier lui rende la pareille si l'occasion se présente.

"Nous sommes tous alignés là-dessus", a-t-il déclaré. "Puisqu'il a été un bon coéquipier à Zandvoort, j'ai fait ce que l'équipe m'a demandé de faire. Je suis content que cela ait fonctionné. Évidemment, quand ce sera son tour, nous en parlerons. Nous sommes très clairs là-dessus. Quand nous le pouvons, nous nous aiderons mutuellement, surtout dans ce genre de situation. Je n'avais rien à gagner et il se battait pour la pole."

Avec Russell à 59 points d'Antonelli au championnat, Monza lui offre une belle occasion de réduire l'écart en raison de la pénalité de son coéquipier. La meilleure occasion pour Russell de purger sa propre pénalité pourrait être à Bakou, un autre circuit du calendrier où les dépassements sont considérés comme relativement faciles.

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