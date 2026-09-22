McLaren dévoile un nouveau logo et une identité retravaillée

McLaren fait évoluer son identité. Voilà ce qu'il faut retenir du communiqué publié ce mardi matin par le groupe britannique, à l'origine fondé par le pilote Bruce McLaren.

Depuis plus de 60 ans, la marque a pris de l'ampleur en devenant un monument de la course automobile dans divers championnats, à commencer par la F1, mais aussi une référence dans l'industrie automobile plus globale.

L'"identité évoluée" annoncée ce jour - symbolisée par un logo revisité - vise à créer "une image plus claire et plus cohérente de McLaren, alors que la marque continue de développer sa communauté, ses expériences et son niveau de personnalisation".

Le communiqué ajoute, concernant son origine : "L'identité évoluée est conçue pour permettre une expression plus large de l'appartenance à la marque McLaren et de la passion pour celle-ci, une expression qui va au-delà des produits d'exception et des succès sur circuit pour inclure une personnalisation plus poussée, des expériences plus riches et un sentiment d'appartenance à une communauté encore plus fort."

Au cœur de cette identité se trouve un nouveau logo McLaren, inspiré de l'enseigne qui surplombait la station-service familiale de Remuera, à Auckland.

"Les équipes de McLaren Racing et de McLaren Automotive ont commencé par puiser dans leurs archives communes afin d'explorer les symboles, les histoires et les détails de conception qui ont défini McLaren, depuis les premières années de Bruce en Nouvelle-Zélande jusqu'à la marque mondiale d'aujourd'hui."

Pour le détail du logo renouvelé, McLaren ajoute : "Au cœur de cette identité se trouve un nouveau logo McLaren, inspiré de l'enseigne qui surplombait la station-service familiale de Remuera, à Auckland. Propriété des parents de Bruce, Les et Ruth McLaren, c'est là que Bruce a construit la voiture qui lui a permis de remporter sa première victoire en course. En réinterprétant cette identité pour aujourd'hui, elle renoue McLaren avec ses origines tout en dotant la marque d'un langage visuel affirmé pour l'avenir."

"Le 'Speedmark', l'un des symboles les plus reconnaissables de McLaren, reste au cœur de la marque. Sa présence constante reflète la valeur de la continuité et son importance durable pour les fans du monde entier. La couleur 'papaye' reste également un élément caractéristique, désormais complétée par une palette de couleurs élargie inspirée des moments clés de l'histoire de McLaren."

"L'identité conserve également le 'Speedy Kiwi', rendant ainsi hommage aux racines néo-zélandaises de Bruce McLaren et à la place de longue date qu'il occupe dans l'histoire de McLaren."