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Pourquoi Mercedes n'a pas arrêté Russell sous VSC à Monza

Kimi Antonelli a profité de la voiture de sécurité virtuelle pour effectuer son seul arrêt et dépasser George Russell, resté en piste. Mais pourquoi Mercedes n'a-t-elle pas tenté le double arrêt ?

Oleg Karpov Téha Courbon
Publié:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Photo de : Mark Thompson / Getty Images

La victoire spectaculaire de Kimi Antonelli depuis le fond de la grille au Grand Prix d'Italie est évidemment due à une course remarquable du jeune Italien, mais aussi à un petit coup de pouce stratégique grâce à l'intervention opportune d'une voiture de sécurité virtuelle.

Antonelli a été le seul pilote Mercedes à effectuer un arrêt aux stands durant la course, ce qui lui a finalement permis de battre son équipier et rival au championnat, George Russell.

Lire aussi :

Durant le drapeau rouge causé par Charles Leclerc, Mercedes avait choisi de diviser les stratégies entre ses deux pilotes. Antonelli est donc passé aux pneus mediums. Il s'agissait de la seule option permettant à l'Italien d'aller jusqu'à l'arrivée sans s'arrêter, puisqu'il avait pris le départ en pneus durs. Russell, de son côté, avait démarré en mediums et a donc chaussé des gommes dures.

Au 27e tour, Lance Stroll a été contraint de s'arrêter en piste en raison d'un problème hydraulique sur son Aston Martin. À ce moment-là, Antonelli était déjà remonté dans le peloton et se battait pour la tête avec Russell. Mercedes lui avait toutefois demandé de ne pas attaquer son équipier après les premiers échanges, afin de permettre aux deux pilotes de creuser l'écart sur Max Verstappen.

C'est alors que Mercedes a demandé à Kimi Antonelli de rentrer aux stands lorsqu'une voiture de sécurité virtuelle a été déployée, mais pas à George Russell. Équipé de pneus mediums neufs, Antonelli a pu revenir sur son équipier puis le dépasser, alors que les gommes du Britannique commençaient à montrer leurs limites en fin de course.

Deux stratégies difficiles à départager

Interrogé sur la raison pour laquelle Mercedes n'avait pas réalisé un double arrêt sous voiture de sécurité virtuelle, le directeur de l'équipe, Toto Wolff, a expliqué que l'écurie elle-même ne savait pas quelle stratégie finirait par s'avérer la plus efficace.

"Nous ne savions pas quelle était la meilleure stratégie", a-t-il avoué aux médias, dont Motorsport.com, après la course. "[Au moment de la VSC], le système indiquait que la stratégie à un arrêt [de Russell] restait la meilleure. La stratégie à deux arrêts se rapprochait dans les derniers tours, mais elle ne permettait pas de revenir complètement. C'est ce que disait le logiciel."

George Russell et Kimi Antonelli se sont livrés une bataille musclée en tête de course.

George Russell et Kimi Antonelli se sont livrés une bataille musclée en tête de course.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"C'était aussi la bonne décision de diviser les stratégies [au départ], car nous ne savions pas laquelle serait la meilleure", a ajouté Wolff. "Lors de notre réunion du matin, nous avions dit que les pneus durs allaient durer une éternité."

"On pouvait prendre le départ avec et aller jusqu'à l'arrivée, et on a pu constater avec George que c'était effectivement un pneu qui pouvait durer indéfiniment, mais il n'avait pas les performances du medium."

La décision d'arrêter Antonelli a été prise alors même que l'Italien indiquait que ses pneus étaient encore en bon état. Mercedes n'a toutefois pas voulu tenter le diable alors que plusieurs pilotes commençaient à subir de la dégradation.

"Nous n'avons pas discuté de l'arrêt avec Kimi", a confirmé le patron autrichien. "Nous lui avons demandé quel était l'état de ses pneus et il nous a répondu : 'En fait, ils sont plutôt bons'. Mais il était clair que nous constations de l'abrasion, notamment sur la voiture de Lewis [Hamilton]. Nous avions également vu de l'abrasion sur une McLaren."

"C'était donc la bonne décision. Cela ne nécessitait pas de grande discussion. Mais cela dit, Kimi a réussi à faire durer ces pneus pendant 35 ou 40 tours de manière régulière, et c'est certainement une preuve de son talent."

Russell ne voulait pas s'arrêter sous VSC

George Russell estime lui aussi qu'il avait le rythme nécessaire pour s'imposer si Antonelli avait conservé la même stratégie et n'était pas rentré aux stands sous voiture de sécurité virtuelle.

"J'aurais vraiment aimé continuer [la bataille avec Antonelli avant la VSC]", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d'après-course. "Parce que je me sentais en bonne position dans cette bataille."

Kimi Antonelli a signé sa septième victoire au Grand Prix d'Italie.

Kimi Antonelli a signé sa septième victoire au Grand Prix d'Italie.

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Je savais exactement ce que je devais faire avec la gestion de l'énergie pour défendre, mais aussi quand attaquer et effectuer mes manœuvres, et j'avais beaucoup préparé cette course dans cette optique. Et, évidemment, la VSC est apparue au moment idéal pour que les pilotes passent à l'action et effectuent leur arrêt."

Russell aurait-il aimé, lui aussi, s'arrêter aux stands lorsque la voiture de sécurité virtuelle a été déployée "Non. Je pensais en fait que les pilotes derrière moi allaient eux aussi rester en piste", a-t-il répondu.

"Mais je suis sûr que l'équipe était assez nerveuse sur le muret en regardant notre bataille et qu'elle était probablement plutôt contente de nous voir partir sur deux stratégies différentes. Avec Max dans le jeu également, d'un point de vue stratégique, vous couvrez les deux scénarios. Donc aujourd'hui, Kimi a fait un travail remarquable."

"J'étais en pneus durs et Kimi en mediums. Donc si l'un de nous devait s'arrêter, c'était forcément Kimi. C'est pourquoi j'étais un peu frustré par le timing de cette VSC, car je pense que cela aurait été difficile pour les pilotes en mediums de rivaliser avec ceux en pneus durs."

"Mais cela n'enlève rien à la course de Kimi. Cela aurait été très intéressant de voir comment la course aurait évolué s'il n'y avait pas eu de VSC."

Propos recueillis par Ronald Vording

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