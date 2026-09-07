Russell résigné pour le titre : "Je ne songe même pas à une remontée"

George Russell affirme qu'il ne pense "même pas" à un retour dans la course au titre 2026 de Formule 1, alors qu'il estime qu'il sera difficile de combler les 66 points qui le séparent désormais de Kimi Antonelli.

Alors qu'Antonelli s'élançait de la 19e place à Monza et Russell de la deuxième, le Britannique avait une occasion en or de réduire son retard au championnat sur son équipier italien. Mais Antonelli est rapidement remonté dans le classement, pointant déjà au sixième rang après le deuxième départ, donné au sixième tour, avant de se mêler à la lutte pour le première place face à son coéquipier.

Après avoir repris la tête à Russell, l'Italien était toutefois désavantagé sur le plan pneumatique, puisqu'il évoluait en gommes mediums tandis que son équipier avait opté pour les pneus durs. Mais une courte neutralisation sous voiture de sécurité virtuelle au timing idéal a permis à Antonelli d'effectuer un arrêt aux stands à moindre coût et de chausser des mediums neufs.

Il a ensuite repris du terrain sur Russell lorsque les gommes du Britannique ont commencé à perdre en performance dans les derniers tours de course, avant de prendre l'avantage à quatre tours de l'arrivée.

Cette victoire, acquise au terme d'une remontée spectaculaire, était la septième de Kimi Antonelli cette saison. Le pilote de 20 ans a ainsi porté son avance au championnat à 66 points, alors qu'il semblait initialement devoir se contenter de limiter les dégâts après sa pénalité moteur face à son équipier.

Kimi Antonelli et George Russell (Mercedes). Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ce revers semble avoir poussé George Russell à se résigner, le Britannique reconnaissant qu'il sera particulièrement difficile de rattraper son équipier italien au cours des dix prochains Grands Prix et de reprendre la tête du championnat.

"Kimi contrôle clairement la situation et il mérite de la contrôler", a reconnu Russell en conférence d'après-course. "Je ne songe même pas à une bataille, à une remontée ou à quoi que ce soit de ce genre. Je me concentre simplement sur le fait de prendre les courses les unes après les autres et d'essayer de maximiser chaque week-end."

"Il est incroyablement performant. Ce sera extrêmement difficile de combler cet écart, alors je me dis simplement que c'est comme ça. Je vais profiter de la suite de la saison et essayer de gagner autant de courses que possible."

Russell satisfait du choix stratégique de Mercedes

George Russell n'a pas remis en cause la décision de Mercedes de diviser les stratégies à Monza. Il avait pris le départ en pneus mediums avant de passer aux gommes dures lorsque l'épreuve avait été interrompue après l'accident de Charles Leclerc.

Contraint de s'élancer depuis le fond de la grille, Antonelli avait opté pour les pneus durs avant de chausser les mediums sous drapeau rouge. L'Italien semblait alors en difficulté, tant pour faire tenir ses pneus jusqu'à l'arrivée que pour revenir sur Russell sans aide extérieure. Cette aide lui a finalement été offerte par une voiture de sécurité virtuelle, qui lui a permis d'effectuer son arrêt à moindre coût.

"Eh bien, [les durs] étaient clairement les meilleurs pneus pour aller jusqu'à l'arrivée", a expliqué Russell. "Quand j'ai vu Max [Verstappen] et Kimi en mediums, je me sentais plutôt bien, car je savais qu'ils allaient perdre davantage de performance que moi. Donc, à ce moment-là de la course, j'étais vraiment satisfait de ma position."

"La VSC est apparue au moment idéal pour que les pilotes passent à l'action et effectuent leur arrêt. Cela aurait été très intéressant de voir comment la course aurait évolué s'il n'y avait pas eu de VSC."