Russell frustré par l'attitude de Verstappen en qualifications à Monza

George Russell, favori pour la pole position au Grand Prix d'Italie 2026, n'a pas caché une certaine frustration envers Max Verstappen, à qui il reprochait après la séance de qualifications d'avoir "freiné brusquement" avant leur ultime tour de Q3. Un tour qui a vu le Britannique manquer la pole position pour 60 millièmes face à Pierre Gasly.

Juste avant le dernier tour lancé de la séance, Verstappen se situait devant Kimi Antonelli et Russell. L'Italien, qui n'avait aucune chance de pole puisqu'une pénalité moteur allait le renvoyer en fond de grille, avait pour mission d'offrir son aspiration à son équipier pour lui permettre de signer la pole.

Initialement, il y avait un écart notable entre Verstappen et le duo Mercedes. Toutefois, à la fin de leur tour de préparation, dans la ligne droite de retour avant la Parabolique, le Néerlandais a grandement ralenti, ce qui a contribué à regrouper les trois monoplaces.

Verstappen a ensuite réaccéléré pour lancer sa propre tentative, mais son positionnement juste devant Antonelli a empêché ce dernier de donner une aspiration satisfaisante à Russell. L'Italien a alors abandonné son tour et Russell s'est quant à lui retrouvé trop proche de la Red Bull, selon lui, pour réaliser une performance optimale.

"Il y a eu un peu de bordel lorsque Verstappen a commencé son tour", a déploré Russell après avoir perdu la pole au profit de l'Alpine. "Tout semblait bien se passer, mais à l'approche de la Parabolica, Max a tout simplement freiné brusquement et ne voulait pas être devant."

"C'est le genre de choses qui arrive, on ne peut pas contrôler ce que font les autres. Kimi était là pour me donner de l'aspiration, ce qu'il a parfaitement réussi lors du premier tour. Mais évidemment, avec Max, la tâche était sans doute compliquée pour Kimi aussi, qui ne savait plus trop quoi faire. C'était donc juste un peu malheureux."

"J'ai fait mon tour en étant une seconde et demie derrière Max, ce qui n'était pas idéal."

Verstappen se défend, Wolff n'a pas de doutes

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Verstappen a pour sa part reconnu avoir voulu bénéficier de l'aspiration d'Antonelli, toutefois le quadruple champion du monde s'est défendu de toute volonté de nuire à Russell en expliquant avoir rencontré des problèmes moteur dans la préparation de son tour.

Quand il lui a été demandé s'il voulait obliger Antonelli à lui passer devant, il a ainsi répondu : "Oui, mais j'essayais aussi d'accélérer et puis le moteur a coupé. Il se passait tellement de choses en même temps, c'est extrêmement compliqué."

Pour Toto Wolff, le directeur de Mercedes, il ne fait en revanche aucun doute que Verstappen avait bien l'intention de perturber le plan de ses pilotes. "Max s'y est bien sûr pris de manière très astucieuse : il a fait en sorte que tout le monde se regroupe avant le dernier virage", a déclaré l'Autrichien auprès de Sky Deutschland.

"Du coup, Kimi était trop près pour que George puisse profiter d'une bonne aspiration, et George a alors passé tout le tour à moins de deux secondes de Max. C'est surtout dans la Parabolica qu'il a perdu du temps, car il était tout simplement collé à la boîte de vitesses de Max."

Qualifié sixième au terme de la séance, Verstappen s'élancera cinquième après la pénalité d'Oscar Piastri, coupable d'avoir gêné Liam Lawson, l'autre pilote Red Bull, en Q2.

Avec Filip Cleeren et Stuart Codling