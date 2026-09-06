Une Red Bull "faite en papier" : les explications de Verstappen

Après les essais libres de vendredi, au cours desquels il avait constaté une "déconnexion" dans l'équilibre de la voiture, Max Verstappen savait déjà que les qualifications à Monza seraient difficiles. Cela s'est confirmé avec le sixième temps, à près de trois dixièmes du surprenant poleman Pierre Gasly. Un résultat qui ne raconte toutefois pas toute l'histoire.

Lorsque le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, a pris la radio pour s'excuser après un dernier run compliqué, Verstappen lui a répondu que la RB22 était "faite en papier". Interrogé plus tard par les médias néerlandais dans le paddock, le quadruple champion du monde a expliqué ce qui se cachait précisément derrière cette remarque.

"Nous avons parfois des pièces sur la voiture qui cassent ou qui se bloquent. J'ai souvent eu cette sensation tout au long de la saison. Parfois, cela arrive en essais et on peut encore régler le problème pour le lendemain. Parfois, cela arrive pendant la course, comme en Autriche, et là c'est arrivé entre les EL3 et les qualifications."

"À partir de là, la voiture ne prend plus correctement les bosses et les vibreurs. Notre voiture rebondit simplement beaucoup plus et nous avons clairement perdu beaucoup de temps au tour à cause de ça."

Interrogé par Motorsport.com, Verstappen a précisé que le problème se situait à l'arrière de la RB22. Sans surprise, il ne souhaite pas entrer dans les détails, mais insiste sur le fait que certains éléments à l'arrière "ne sont pas assez bons" pour tenir tout un week-end de course.

"Je sais où se situe le problème, mais je ne suis pas l'ingénieur qui peut ensuite le résoudre. J'ai quelques idées, mais je suis confronté à ça depuis des années maintenant."

Max Verstappen en dit un peu plus sur cette Red Bull qui se "dégrade". Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La situation est pour le moins surprenante, étant donné que le règlement technique a été entièrement remanié pour 2026 et que pratiquement tout est nouveau sur la monoplace cette année. Pourtant, selon Verstappen, Red Bull rencontre ce même problème depuis longtemps.

"L'équipe m'écoute et elle essaie également de le résoudre, mais pour le moment, elle n'y arrive tout simplement pas. Certains week-ends, on en souffre moins parce qu'on roule moins sur les vibreurs et qu'on subit moins de gros impacts. À Zandvoort, je n'ai pas bouclé un tour, donc on ne saura jamais comment cela aurait évolué pendant le reste de la course. Mais oui, cela arrive très souvent."

Verstappen prend volontairement moins de risques

Cela signifie même que Verstappen, de son propre aveu, prend moins de risques à certains moments que lors des précédentes saisons.

"Cela m'est déjà arrivé plusieurs fois cette saison, oui, où je décide délibérément de lever un peu le pied. Bien sûr, nous avons déjà eu beaucoup de problèmes cette saison et si l'on se bat pour la septième place, on ne devrait pas non plus piloter comme ça. Si quelque chose tourne mal ensuite…"

Max Verstappen affirme parfois prendre moins de risques en 2026. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Verstappen précise toutefois que le problème rencontré à Monza, contrairement à ses précédents incidents provoqués par l'aileron arrière rotatif, n'est pas inquiétant pour la sécurité.

"Avec cet aileron arrière, si l'on perd soudainement de l'aérodynamique quelque part, c'est très dangereux. Mais ici, c'est simplement du temps au tour que l'on perd. On roule toujours à la limite, mais on ne peut pas exploiter pleinement le potentiel parce que la voiture rebondit dans tous les sens."

Après la remarque de Verstappen à la radio sur la RB22 "faite en papier", les réseaux sociaux se sont rapidement emparés du jeu de mots "papier-Waché", clin d'œil au papier mâché. Verstappen préfère rire du jeu de mots, mais ajoute : "Je ferais mieux de ne pas faire cette blague moi-même !"

"Mais bon, c'est simplement dommage. Je sais que tout le monde fait de son mieux et qu'on ne peut pas rejeter la faute sur une seule personne, car au bout du compte, c'est une très grande équipe. C'est simplement dommage que beaucoup de choses cette saison ne soient pas toujours au point, ou du moins ne fonctionnent pas correctement."

Verstappen n'est plus surpris par les ennuis de Red Bull

Vers un dimanche difficile à Monza pour Red Bull ? Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Verstappen a déjà déclaré par le passé qu'il semblait toujours arriver quelque chose à Red Bull lors de chaque week-end de Grand Prix. Samedi, il n'y a pas eu que la dégradation de la voiture : le plan de l'aspiration est également tombé à l'eau. Liam Lawson n'a pas réussi à atteindre la Q3 après avoir été gêné dans la première chicane par Oscar Piastri, qui devra par conséquent reculer de trois places sur la grille.

"Je ne suis même plus surpris. Presque tous les week-ends, quelque chose tourne mal au cours de la saison. Bien sûr, je veux toujours tirer le meilleur de la situation et si je n'y arrive pas parce que quelque chose tourne constamment mal, je suis forcément encore frustré. Mais d'un autre côté, on ne se bat de toute façon pas pour le titre, donc il faut simplement essayer de relativiser un peu."

Verstappen ne peut cette année se battre que pour un podium occasionnel ou une victoire, même si cela s'annonce difficile à Monza. Interrogé sur ce que l'on devrait normalement pouvoir attendre en termes de rythme de course, il conclut : "Je ne sais pas, cela dépend vraiment de la manière dont la voiture se comportera demain avec ce problème."

"S'ils parviennent à régler le problème pour demain et que la voiture se comporte un peu comme en EL3, alors bien sûr, j'essaierai de suivre le groupe de tête. Mais si elle se comporte comme maintenant, alors je n'ai pas grande confiance."