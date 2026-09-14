Verstappen persuadé qu'il avait raison dans l'incident avec Hamilton au Madring

Avec son cinquième podium en sept Grands Prix, Max Verstappen a tiré le maximum de la première épreuve de Formule 1 courue sur le Madring. Le Néerlandais a réussi à décrocher la deuxième place derrière Kimi Antonelli, un résultat qui, selon le quadruple champion du monde, est même supérieur à ce qu'il méritait réellement.

"Nous avons maximisé le résultat et nous avons probablement eu un peu de chance avec, bien sûr, la situation malheureuse pour Lando. Je n'avais pas le rythme de Kimi et je n'avais clairement pas le rythme de Lando", a déclaré Verstappen lors de la conférence de presse d'après-course. "Donc oui, nous sommes sur le podium et c'est génial, mais il nous manque encore un petit quelque chose pour vraiment nous battre pour la victoire."

Ce résultat pourrait soulever la question de ses chances de victoire s'il n'avait pas rendu des positions dans les premiers tours. Verstappen a reçu l'instruction de son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase, de rendre la place à Lewis Hamilton, mais avec Antonelli intercalé entre les deux pilotes à ce moment-là, cela signifiait concrètement perdre deux positions.

Verstappen a fait part de son mécontentement à la radio, mais savait au fond de lui qu'il devait se conformer à la demande de l'équipe, comme il l'a reconnu après la course. "Oui, qu'est-ce que je suis censé faire ? S'ils me disent que je dois le faire, alors je le fais."

Verstappen est également certain qu'il aurait sinon écopé d'une pénalité des commissaires : "Si je ne l'avais pas fait, j'aurais écopé d'une pénalité. Aucun doute."

Le départ a été mouvementé au Madring. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cela étant, le sixième du championnat estime toujours être dans son bon droit. Le pilote Red Bull affirme que Hamilton n'avait plus le contrôle de sa voiture lorsqu'il a franchi les vibreurs et ajoute qu'il a dû sortir de la piste pour éviter un accident avec le Britannique.

"J'aurais eu des dégâts au départ si j'étais resté en piste, donc la victoire n'aurait pas été possible non plus. C'est aussi simple que ça. J'ai simplement fait ce que j'avais à faire dans le virage 1, mais Lewis a tenté une manœuvre sur les deux [premiers pilotes] et a talonné sur le vibreur. Il est simplement revenu sur la piste et c'est pour ça que j'ai dû sortir de la trajectoire."

"Si j'étais resté là, nous aurions certainement eu un contact. Ma course aurait potentiellement pu être terminée dès le virage 2, et c'est pour ça que je pense être heureux d'être là où nous sommes maintenant."

Selon Verstappen, la deuxième place était de toute façon le meilleur résultat possible, tandis qu'au vu du rythme pur, il aurait dû terminer à la dernière place du podium.

"Nous profitons parfois un peu du malheur des autres, mais nous essayons aussi de vraiment maximiser et parfois, peut-être, de légèrement surperformer. Et c'est une bonne chose. C'est la seule chose que nous pouvons faire pour le moment. Désormais, nous comptons sur le fait de rendre notre package global un peu plus performant pour pouvoir réellement nous retrouver en position de nous battre pour la victoire."

Max Verstappen a terminé 2e du GP d'Espagne. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pour le moment, Red Bull manque tout simplement de rythme pur pour y parvenir, malgré une fin de course qui semblait serrée à Madrid. Verstappen est resté à moins d'une seconde d'Antonelli pendant plusieurs tours, mais selon lui, cette impression était trompeuse et, dans les faits, il n'avait aucune chance de se battre avec le leader du championnat.

"Cela a peut-être donné un peu l'impression que nous étions dans le match pour la victoire, mais c'était plutôt parce que Kimi était gêné par Charles. Dès qu'il a eu le champ libre, il s'est de nouveau échappé et j'étais occupé avec Lando derrière moi. Mais ici, si on pilote simplement un peu au milieu, on ne peut pas dépasser."

Red Bull est toutefois limitée dans ce qu'elle peut encore faire avec la RB22. Laurent Mekies a déjà reconnu que le plafond budgétaire rendait impossible le maintien du rythme de développement de la première moitié de saison.

Verstappen a ajouté à Monza que certaines évolutions seraient encore introduites sur la monoplace 2026, mais que le travail à Milton Keynes était déjà largement tourné vers 2027.

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