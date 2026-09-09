Le fils de Kimi Räikkönen rejoint la filière Red Bull

Robin Räikkönen, le fils du champion du monde 2007 de Formule 1 Kimi Räikkönen, rejoindra à partir de 2027 le programme de développement junior de Red Bull.

Actif en karting depuis sa plus tendre enfance, sous la supervision de son père, le jeune garçon de 11 ans a déjà connu le succès dans des championnats nationaux et internationaux de la discipline.

"Robin a déjà fait preuve de capacités exceptionnelles en karting", a déclaré Laurent Mekies, le directeur de Red Bull Racing. "Sa vitesse, son sens de la course et son talent naturel font de lui l'un des jeunes pilotes les plus prometteurs de sa catégorie d'âge. Parallèlement, il impressionne par sa maturité, son sang-froid et sa concentration sans faille sur le pilotage."

"Notre objectif est de le faire progresser étape par étape, sans lui imposer de pression inutile. Le parcours en sport automobile est long, et nous lui accorderons le temps, le soutien et les ressources dont il a besoin pour exploiter pleinement son potentiel."

Photo de: Red Bull Content Pool

"Nous sommes fermement convaincus que le talent peut s'épanouir lorsqu'il est soutenu par les bonnes personnes, la bonne culture et le bon environnement. C'est ce que nous nous engageons à offrir à Robin tout au long de son évolution. Nous sommes impatients de franchir les prochaines étapes de son parcours aux côtés de Robin et de sa famille."

Quant à Kimi Räikkönen, il déclare : "Nous sommes tous ravis et enthousiastes que Robin ait été choisi pour poursuivre son parcours de pilote au sein du Red Bull Junior Team. Laurent et l'ensemble de l'équipe Red Bull nous ont apporté un soutien incroyable tout au long de nos discussions."

"Ils proposent un programme convaincant et complet destiné à développer et à accompagner les progrès de Robin au cours des années à venir, et à lui apporter toute l'expérience nécessaire pour développer son talent naturel, qui s'est amplement manifesté dans toutes ses performances en karting jusqu'à présent."

C'est avec une grande humilité que Robin rejoint ce programme prestigieux.

"La Red Bull Junior Team connaît depuis des années un succès incroyable. Parmi ses anciens membres figurent notamment Sebastian Vettel et Max Verstappen, pour ne citer qu'eux. C'est donc avec une grande humilité que Robin rejoint ce programme prestigieux, et il mettra tout en œuvre pour se montrer à la hauteur de la confiance que Red Bull lui accorde."

La filière Red Bull est actuellement à la croisée des chemins puisque son responsable historique Helmut Marko a quitté le navire fin 2025 et qu'à compter de 2027, c'est Gwen Lagrue, ancien responsable des juniors chez Mercedes, qui sera aux commandes.