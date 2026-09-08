Red Bull a fait rouler une F1 sur les rails du métro de Madrid !
Red Bull a transformé l'une de ses F1 pour lui permettre de rouler sur les rails du métro de Madrid, dans la station située juste devant le Madring.
Photo de : Red Bull Content Pool
Au cours des 20 dernières années, Red Bull a fait rouler des F1 sur tous les terrains, du sable à la neige, et a fait des changements de pneus dans le noir complet et même en apesanteur, mais jamais une monoplace n'avait été adaptée pour avancer sur des rails. C'est désormais le cas.
Le GP d'Espagne va se dérouler pour la première fois à Madrid ce week-end et en plus d'être dans un cadre urbain, le circuit a la particularité d'être particulièrement bien desservi, avec plusieurs stations de métro allant jusqu'à ses portes. L'occasion était donc trop belle pour Red Bull, qui a tout simplement transformé l'une de ses F1 en train.
La division Heritage de Red Bull s'est associé aux collectif d'ingénieurs Andtonic. Dans les ateliers du Canillejas, à quelques encablures du Madring, des roues en métal de 29,8 kg, soit le double d'une roue habituelle, ont été conçues et fabriquées en six mois.
Elles ont été transportées à Milton Keynes pour être montées sur une Red Bull RB8, qui avait mené Sebastian Vettel au titre en 2012, et dont la largeur était parfaitement adaptée.
VIDÉO - Red Bull fait rouler une F1 sur les rails du métro de Madrid !
Red Bull a documenté ses préparatifs en Espagne et en Angleterre. Afin de ne pas endommager les suspensions, il a fallu réduire le poids des roues, et surtout le faire en peu de temps pour respecter la date fixée par le réseau des transports de Madrid pour la démonstration dans le métro, effectuée au petit matin.
Un premier essai a été fait en montant les roues sur un karting, avant le véritable roulage. Red Bull a fait appel à Patrick Friesacher, passé par le Red Bull Junior Team et qui a disputé 11 courses pour Minardi en 2005.
Patrick Friesacher a piloté une Red Bull dans le métro de Madrid.
Photo de: Red Bull Content Pool
L'Autrichien, toujours lié à Red Bull pour les démonstrations, a pu rouler sur une distance de 5 km et passer dans la station Feria de Madrid, située juste devant l'entrée du circuit.
"C'était une expérience incroyable", a déclaré Patrick Friesacher. "J'ai eu la chance de vivre beaucoup de choses avec notre équipe Heritage, mais piloter une F1 sur des rails, c'était irréel. C'est très cool de pouvoir ajouter 'pilote de métro' à mon CV !"
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