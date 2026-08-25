Max Verstappen va affronter 100 pilotes dans une course de karting

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Max Verstappen troquera sa Formule 1 pour un kart le 16 septembre, à Silverstone, dans le cadre de "Max vs 100". Parti dernier, le Néerlandais devra dépasser chacun de ses 100 adversaires lors d'une course diffusée en direct sur Disney+.

Téha Courbon
Mis à jour:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de : Red Bull Content Pool

Max Verstappen va se reconnecter à ses racines, en participant à une course de karting plus que particulière, le 16 septembre prochain à Silverstone, juste après le Grand Prix d'Espagne de Formule 1. 

Cette épreuve baptisée "Max VS 100" verra le pilote Red Bull affronter 100 autres concurrents issus d'horizons différents, avec notamment des athlètes Red Bull, des personnalités, des créateurs de contenu et des fans sélectionnés à travers le monde.

Le Néerlandais s'élancera depuis la dernière position et devra tenter de dépasser l'ensemble des participants au cours de la course et dans un temps imparti. L'événement sera diffusé en direct sur Disney+ dans le monde entier, ainsi que sur l'application ESPN aux États-Unis pour les abonnés concernés. Disney+ s'intéresse de plus en plus aux sports mécaniques et sera le diffuseur de la Formule E dès la saison prochaine.

Les préparatifs de la course de karting de Max Verstappen sur le tracé remanié de Silverstone.

Les préparatifs de la course de karting de Max Verstappen sur le tracé remanié de Silverstone.

Photo de: Red Bull Content Pool

Le tracé de Silverstone utilisé pour l'occasion sera spécialement conçu pour permettre à 100 pilotes de prendre part à la même course. Il a été imaginé par David Terrien, ancien pilote français et concepteur de circuits de karting.

Une première séance d'essais a déjà été organisée sur le circuit afin de préparer l'événement. Sebastian Job, double champion du monde iRacing et pilote de simulation pour Oracle Red Bull Sim Racing, a notamment participé aux essais.

"Je pense que dépasser 100 karts va être extrêmement difficile", confiait Job après sa course d'essai sur le tracé remanié. "Aujourd'hui, nous l'avons fait avec 50, et même cela représentait déjà un défi dans le temps imparti. Il va vraiment avoir du pain sur la planche."

 

La retransmission de "Max vs 100" intégrera plusieurs éléments destinés à suivre la course en temps réel, notamment des données de course, des images prises par drone et des graphiques inspirés des jeux vidéo. Verstappen pourra également communiquer directement avec les autres participants pendant l'épreuve, permettant de suivre certains échanges entre les pilotes.

"En karting, on apprend toutes les bases : les départs, la défense, les dépassements. J'ai évidemment passé une grande partie de ma vie à faire du karting, donc c'est toujours agréable d'y retourner", a déclaré Verstappen. 

"Il s'agit de comprendre l'adhérence du kart. J'ai fait tellement d'années de karting que les sensations reviennent assez naturellement. J'ai tout simplement hâte de voir le chaos se dérouler devant moi."

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