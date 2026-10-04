Problèmes techniques et drapeau rouge : le GP de Bahreïn vire au chaos
Des problèmes présumés liés aux unités de puissance de plusieurs voitures, dont la Ferrari de Lewis Hamilton, ont contraint la direction de course de la Formule 1 à suspendre le départ d'un Grand Prix de Bahreïn disputé sous la pluie, à Sepang.
Le Grand Prix de Bahreïn de Formule 1, disputé en Malaisie, a été interrompu par un drapeau rouge après que plusieurs voitures ont rencontré des problèmes liés à leur unité de puissance lors du tour de formation, lancé sous la pluie.
Après un violent orage tropical, le départ de la course à Sepang devait être donné après plusieurs tours derrière la voiture de sécurité, suivis d'un départ arrêté.
Mais avant ce qui est le tout premier Grand Prix couru sous la pluie avec la réglementation 2026, plusieurs monoplaces ont rencontré des problèmes liés à leur unité de puissance dans ces conditions humides, qui seraient liés au logiciel.
En premier lieu, le poleman Max Verstappen a signalé une perte d'accélération sur sa Red Bull, avant de parvenir à repartir. Peu après, Lewis Hamilton, deuxième sur la grille, a signalé un problème similaire sur sa Ferrari, le Britannique avançant au ralenti durant le premier tour de formation tandis que le reste du peloton le dépassait. Un tour plus tard, Hamilton est lui aussi parvenu à repartir.
D'autres voitures, dont celle de Liam Lawson chez Racing Bulls, ainsi que l'Audi de Gabriel Bortoleto et la Cadillac de Valtteri Bottas, ont également semblé rencontrer des problèmes similaires, poussant la direction de course à interrompre la procédure de départ et à brandir le drapeau rouge.
Alors que la grille a été bouleversée par l'arrivée des voitures dans la voie des stands, la direction de course reviendra aux positions de départ initiales lorsque la course reprendra.
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