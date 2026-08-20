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Verstappen : "J'étais plus proche de quitter la F1 que de changer d'équipe"

Max Verstappen a expliqué pourquoi il avait décidé de prolonger son contrat chez Red Bull, où il entend toujours terminer sa carrière en Formule 1. Le plus tard possible !

Basile Davoine
Mis à jour:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Photo de : Red Bull Content Pool

À l'heure où la Formule 1 reprend avec une escale à Zandvoort, Max Verstappen a réglé la question de son avenir. Il s'écrira chez Red Bull, où il a prolongé son contrat jusqu'en 2030. L'annonce, officialisée dès le début du week-end au Grand Prix des Pays-Bas, a pris le paddock par surprise en mettant fin à tout suspense autour du quadruple champion du monde.

Lire aussi :

D'aucuns l'imaginaient quitter la F1, d'autres rejoindre une nouvelle écurie. Il n'en sera rien, mais le Néerlandais ne cache pas que son état d'esprit en début de saison, très défiant vis-à-vis de la nouvelle réglementation, aurait pu provoquer le premier scénario.

"Je pense que j'étais plus proche de quitter la F1 que de changer d'équipe", a-t-il admis devant la presse à Zandvoort. "Mais non, tout va bien. Même si je ne suis pas encore totalement satisfait de la manière dont les packages fonctionnent, cela reste le sommet du sport automobile. Je veux donc toujours être ici."

Je ne ressens pas le besoin de changer simplement pour changer, et je n'ai pas forcément besoin de courir sous d'autres couleurs.

Clauses et options inconnues mises à part, Max Verstappen assure donc sa présence théorique sur la grille pour les quatre prochaines saisons. Six mois après avoir qualifié les nouvelles monoplaces de "Formule E sous stéroïdes", il s'est expliqué quant à l'évolution de sa réflexion.

"Je dois dire qu'après les premiers Grands Prix, j'ai dit à Laurent [Mekies] : ne viens pas me poser de questions sur l'avenir, parce que je ne sais même pas si j'ai envie de rester", a-t-il reconnu. "Mais honnêtement, nous avons toujours gardé les choses très ouvertes. Et j'adore la course automobile."

"Je pense avoir eu beaucoup de très bonnes discussions avec la F1, mais aussi avec la FIA. Et je pense que nous travaillons, disons, progressivement à quelque chose qui devient de mieux en mieux. De mon côté, bien sûr, j'ai accepté la situation dans laquelle nous nous trouvons tous, et j'essaie simplement d'en tirer le meilleur."

"Et je pense qu'avec l'année pour laquelle j'ai signé, cela ouvre à nouveau la porte, peut-être, à la possibilité de se pencher à nouveau sur la question lorsque les V8 arriveront potentiellement."

Verstappen veut finir sa carrière chez Red Bull

Max Verstappen a encore faim de victoires !

Max Verstappen a encore faim de victoires !

Photo de: Red Bull Content Pool

Dans une écurie Red Bull profondément remaniée ces dix-huit derniers mois, Max Verstappen se sent toujours comme chez lui. Malgré les nombreux départs, la nouvelle page ouverte avec Laurent Mekies, Red Bull Powertrains et Ford a convaincu le Néerlandais de poursuivre son objectif : faire carrière intégralement chez Red Bull.

"Pour moi, faire partie de cette équipe depuis aussi longtemps, c'est évidemment comme avoir une deuxième famille", a-t-il insisté. "Nous avons remporté tellement de choses et vécu ensemble tellement de moments incroyables."

"Et puis, bien sûr, avec l'arrivée de Laurent l'année dernière, je pense que dès le départ, notre relation a été vraiment très bonne, très ouverte et transparente. C'est pourquoi, de mon côté aussi, ma réflexion portait simplement sur l'avenir, ainsi que sur certaines décisions stratégiques au sein de l'équipe. Et pour moi, il est absolument logique de continuer ici."

"J'ai toujours dit, et je l'avais déjà dit lorsque Dietrich [Mateschitz] était encore en vie, que mon objectif était de terminer ma carrière dans cette équipe. Et je pense que nous nous en rapprochons. Bien sûr, il me reste encore de nombreuses années devant moi, mais cela reste l'objectif."

"C'est pourquoi je suis très fier de prolonger et, bien sûr, d'essayer de revenir au sommet. Nous avons beaucoup goûté au fait d'être au sommet. C'est pourquoi je pense que nous avons évidemment très faim de retrouver cette position."

"Je pense que ce serait une très belle histoire si cela devenait possible, en étant, comme je l'ai dit, repéré par Red Bull et en terminant ma carrière au sein d'une seule et même équipe. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, je ne ressens pas le besoin de changer simplement pour changer, et je n'ai pas forcément besoin de courir sous d'autres couleurs."

Propos recueillis par Ronald Vording

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