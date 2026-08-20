Max Verstappen prolonge chez Red Bull !

La dernière visite de la Formule 1 à Zandvoort, pour le Grand Prix des Pays-Bas, avait tout du cadre idéal. Alors que la saison reprend ce week-end pour sa deuxième partie, Red Bull et Max Verstappen ont débarqué avec en poche une prolongation de contrat toute fraîche ! Le choix du quadruple champion du monde de rester à Milton Keynes met fin à un suspense qui durait depuis bientôt deux ans, malgré son engagement initial jusqu'en 2028.

Avec deux années supplémentaires au compteur, c'est désormais jusqu'en 2030 que le pilote néerlandais est lié à l'équipe dirigée depuis un an par Laurent Mekies, et qui produit également ses propres moteurs avec le soutien de Ford depuis cette année.

L'avenir de Max Verstappen a fait l'objet de nombreuses spéculations ces derniers mois, et même ces dernières semaines encore avec des rumeurs qui évoquaient un passage chez McLaren. Il n'en sera rien, même si ce nouveau bail comporte vraisemblablement des clauses de performance qui n'ont pas été divulguées.

"Je suis vraiment heureux de cette prolongation de contrat", se réjouit Max Verstappen. "Nous avons les meilleures personnes et je suis impatient de continuer à travailler avec tout le monde pour retrouver le sommet. Cela reste l'objectif ultime vers lequel nous travaillons tous et que nous continuerons à poursuivre. Je tiens à remercier Red Bull, Laurent et toute l'équipe Oracle Red Bull Racing pour la confiance qu'ils m'accordent."

"Je l'ai toujours dit : l'équipe est comme une deuxième famille pour moi et je m'y sens vraiment chez moi. Je suis arrivé dans cette équipe en espérant pouvoir gagner des courses. Ce que nous avons ensuite accompli ensemble a tout simplement été formidable, et nous avons partagé de nombreux moments incroyables tout en remportant quatre titres mondiaux. Continuer cette aventure avec la même équipe que celle qui m'accompagne depuis le début de ma carrière est vraiment spécial et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire."

"Travailler avec Laurent depuis maintenant plus d'un an a également été formidable. Je vois clairement la vision qu'il a pour l'équipe. Tout le monde à Milton Keynes croit en ce que nous sommes en train de construire et j'attends avec impatience le prochain chapitre, avec l'objectif de décrocher davantage de victoires et de nous battre pour des championnats, alors que nous continuons à façonner l'avenir de cette équipe."

"Faire cette annonce lors du dernier Grand Prix à Zandvoort est également un moment important pour moi. J'espère que nous pourrons offrir aux fans une belle façon de conclure cette dernière course."

Verstappen n'en a pas terminé avec la F1

Très critique de la nouvelle réglementation 2026, Max Verstappen avait également laissé entendre qu'il pourrait quitter la Formule 1 plus tôt que prévu. À 28 ans, il n'en a en fait pas encore terminé avec la catégorie reine, lui qui a également influencé des échanges constructifs avec les instances pour faire évoluer et améliorer le règlement dans les années à venir.

La liberté dont il jouit chez Red Bull Racing, notamment pour disposer de temps et d'autorisations lui permettant de s'adonner à ses projets en GT ou en endurance, a également toujours été un facteur déterminant qu'il a mis en avant.

Max Verstappen au volant d'une Red Bull, ça va durer ! Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Le fait que Max continue avec nous et que nous conservions le meilleur pilote de la grille est une fantastique nouvelle pour tout le monde chez Red Bull, Oracle Red Bull Racing, mais aussi pour la F1 et le sport automobile dans son ensemble", se félicite Laurent Mekies.

"Très peu de partenariats dans le sport atteignent ce que Max et cette équipe ont accompli. Depuis le tout début, Max incarne tout ce qui rend Oracle Red Bull Racing si spéciale : une compétitivité sans compromis, une détermination sans faille et le courage de remettre en question les conventions. Son impact sur notre équipe et sur l'histoire de Red Bull en sport automobile a été transformateur, et il a joué un rôle fondamental dans tout ce que nous avons accompli ensemble."

"La décision de poursuivre notre aventure ensemble repose sur la confiance que Max et l'équipe ont construite au fil des années, ainsi que sur la confiance de Max en nos équipes, notre culture et notre vision pour l'avenir. Forgée par des succès en championnat, des batailles acharnées et des moments difficiles, cette relation n'a cessé de se renforcer, faisant d'elle l'une des plus belles histoires à succès de la Formule 1."

"Mais nous n'avons pas encore terminé. Il reste encore des courses à gagner, des étapes à franchir et de nouvelles pages d'histoire à écrire. Ensemble, nous continuons à repousser les limites avec la même détermination que celle qui nous a permis d'atteindre le sommet du sport, et avec une confiance encore plus grande dans ce que nous pouvons accomplir. Beaucoup de choses évolueront à mesure que nous avancerons, mais notre ambition reste inchangée : unis autour d'une même direction, d'une même vision, d'une même équipe."