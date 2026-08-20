Wolff avait choisi Antonelli pour remplacer Hamilton avant même ses débuts en F2

Kimi Antonelli a livré de nouveaux détails sur la manière dont Mercedes a géré le départ de Lewis Hamilton avant la saison 2025 de Formule 1.

Le 1er février 2024, Mercedes annonçait officiellement que Lewis Hamilton quitterait l'équipe allemande après plus d'une décennie de collaboration pour rejoindre Ferrari à partir de la saison 2025.

Ce départ était notamment lié au fait que Mercedes n'avait pas proposé de contrat ferme au septuple champion du monde pour l'année suivante. L'accord signé pour les saisons 2024 et 2025 comportait en effet des clauses de sortie que le Britannique a finalement activées. Mais derrière ces conditions se cachait surtout la volonté de Toto Wolff de ne pas laisser échapper Kimi Antonelli, comme cela avait été le cas avec Max Verstappen dix ans plus tôt.

Le départ de Lewis Hamilton de Mercedes vers Ferrari a eu l'effet d'une bombe dans le onde de la F1. Photo de: Ferrari

Pour autant, promouvoir directement le jeune Italien chez Mercedes était loin d'être une décision évidente. Lorsque Wolff a appris le départ de Hamilton, quelques jours seulement avant l'annonce officielle, Antonelli n'avait encore disputé aucune course dans les deux principales catégories juniors, la F3 et la F2.

Son palmarès témoignait néanmoins d'un potentiel exceptionnel : titres en Formule 4 italienne et allemande, en Formula régionale du Moyen-Orient et en Formula régionale européenne lors de ses deux premières saisons en monoplace. Mais sauter la Formule 3 pour passer directement à la Formule 2 représentait déjà un pari très ambitieux.

Pourtant, Antonelli a révélé dans la dernière vidéo Significant Figures de SAP que Toto Wolff avait fait de lui son choix prioritaire pour épauler George Russell chez Mercedes dès le mois de janvier, avant même que le départ d'Hamilton ne soit officiellement annoncé.

"J'étais à Silverstone et je faisais un test en Formule 3 pour apprendre le circuit, car j'allais y courir en Formule 2", racontait Antonelli. "Je me souviens qu'à la fin de la journée, Toto m'a demandé de venir dans son bureau. J'étais déjà un peu surpris, parce que ce genre de chose n'arrive pas vraiment habituellement."

Dans la pièce se trouvait, avec Toto Wolff, Rosa Herrero Venegas, responsable communication de Mercedes qui accompagne Antonelli lors des week-ends de course.

"Toto n'a pas perdu de temps, il est rentré directement dans le vif du sujet. C'était même avant que Lewis soit annoncé chez Ferrari", déclarait Antonelli. "Il m'a dit : 'Écoute, Lewis va partir chez Ferrari et nous pensions te mettre dans la voiture l'année prochaine'. Je me suis dit : 'Waouh !' J'avais les yeux grands ouverts."

Kimi Antonelli en train de tester la Mercedes W15 de 2023. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Je lui ai dit : 'Tu plaisantes ?' Parce que je n'avais même pas encore commencé la F2. J'avais encore énormément de choses à prouver, énormément de choses à démontrer pour mériter cette place. Et Toto en parlait déjà ! Il m'a alors demandé : 'Si l'opportunité se présente, seras-tu prêt ?' J'ai répondu : 'Oui, je dois être prêt'. Mais évidemment, l'équipe m'a aussi aidé en me faisant rouler avec une ancienne Formule 1."

La saison de Formule 2 d'Antonelli n'a pas été parfaite - ce que Wolff anticipait déjà compte tenu de son inexpérience - mais l'Italien a tout de même remporté deux courses et Mercedes a officialisé sa titularisation le 31 août, alors qu'il occupait la septième place du championnat. Même à ce moment-là, il avait encore du mal à réaliser ce qui lui arrivait.

"J'étais évidemment extrêmement heureux, mais en même temps c'était une étape tellement importante que j'ai mis du temps à comprendre ce qui venait de se passer", expliquait-il. "Je me souviens être allongé sur un transat, sur la terrasse, à simplement regarder le ciel parce que j'essayais de réaliser ce qui venait d'arriver."

J'ai laissé la pression me détruire. J'avais l'impression de décevoir tellement de personnes qui avaient cru en moi.

Malgré le potentiel évident de Kimi Antonelli, Toto Wolff n'a jamais caché que sa promotion chez Mercedes avait été accélérée par le départ inattendu de Lewis Hamilton.

La saison 2025 du débutant a donc logiquement été marquée par des hauts et des bas. Quatrième dès son premier Grand Prix à Melbourne, puis auteur de son premier podium à Montréal, Antonelli a ensuite traversé une période beaucoup plus compliquée durant la tournée européenne, avec seulement trois points inscrits. Cette période a lourdement pesé sur le moral du jeune pilote.

Interrogé sur la manière dont il avait géré les attentes placées en lui, Antonelli a reconnu : "C'est surtout l'année dernière que j'ai ressenti ça, parce que j'avais évidemment bien commencé la saison. Puis j'ai traversé une période difficile pendant la saison européenne, où j'ai vraiment eu du mal."

"À ce moment-là, j'ai aussi laissé la pression me détruire, parce que j'avais l'impression de décevoir tellement de personnes qui avaient cru en moi. Évidemment, surtout Toto, car c'est lui qui avait pris la décision principale. Je n'allais pas bien durant cette période."

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Après la pause estivale, un échange important avec Mercedes lui a permis de repartir sur de nouvelles bases : "Nous avons eu une grande réunion avec l'équipe après la saison européenne et cela m'a permis de repartir de zéro. J'ai progressivement retrouvé mon chemin et j'ai terminé la saison avec une deuxième moitié beaucoup plus positive."

Le déclic après une saison compliquée

"Le fait d'avoir surmonté ces moments compliqués m'a donné de la confiance pour cette année et m'a aussi beaucoup appris sur moi-même, pas seulement en tant que pilote, mais aussi en tant que personne", a confié Kimi Antonelli.

"J'ai appris comment mon corps réagit dans ces situations, comment mon cerveau fonctionne, ce qui m'aide à retrouver le bon niveau de concentration et le bon état d'esprit, comment gérer mon énergie pendant un week-end entier, les événements, le pilotage… J'ai énormément appris sur moi-même."

Le contraste est aujourd'hui saisissant entre le pilote en difficulté de 2025 et celui qui mène désormais le championnat du monde après avoir remporté cinq Grands Prix consécutifs, un exploit qu'aucun pilote n'avait réalisé sans décrocher le titre mondial.

Interrogé sur l'intensité de son apprentissage en F1, Antonelli reconnaît à quel point cette première saison a été éprouvante : "Énormément. J'étais complètement vidé à la fin de l'année. L'équipe a fait un travail incroyable pour essayer de me protéger. Mais cette courbe d'apprentissage… je pense que j'ai appris bien plus que si j'avais débuté dans une petite équipe. J'ai eu l'impression de vivre trois années en une seule."

"C'était éprouvant physiquement et mentalement, parce que j'ai vécu tellement de nouvelles expériences. Quand on dispute sa première saison complète de F1, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. J'ai eu besoin d'une pause pour analyser et réfléchir à cette année, comprendre ce qui avait fonctionné, pourquoi certaines choses avaient marché et pourquoi d'autres n'avaient pas pris la bonne direction."

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