Officiel : Isack Hadjar forfait pour le Grand Prix des Pays-Bas

C'est désormais officiel : Red Bull Racing a confirmé qu'Isack Hadjar ne participera pas au Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1 ce week-end, première manche de cette deuxième moitié de saison 2026.

Le Français s'est blessé au poignet lors d'une séance d'entraînement dans le cadre de sa préparation à la reprise du championnat, après trois semaines de pause estivale. Alors que l'équipe évaluait encore sa capacité à prendre le volant ces dernières heures, elle a finalement décidé de le remplacer pour le week-end.

Ce sera donc Liam Lawson qui prendra la place d'Isack Hadjar aux côtés de Max Verstappen et retrouvera le baquet d'une Red Bull un an après avoir été rétrogradé de l'équipe officielle.

"Le pilote Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar, s'est blessé au poignet pendant la pause estivale, ce qui l'empêchera de participer au Grand Prix des Pays-Bas 2026", peut on lire dans le communiqué de presse publié par Red Bull. "Liam Lawson fera son retour et le remplacera au volant de la RB22 ce week-end."

"L'équipe souhaite à Isack un prompt rétablissement et remercie Liam d'avoir accepté de le remplacer à si court préavis."

De son côté, Yuki Tsunoda remplacera Lawson chez Racing Bulls. Si vous vous demandez pourquoi le Japonais, pilote de réserve officiel de l'écurie autrichienne, n'a pas été choisi pour remplacer Hadjar, cela s'explique probablement par le fait que le Néo-Zélandais possède une expérience bien plus concrète des nouvelles monoplaces de 2026, puisqu'il est titulaire cette saison au sein de l'équipe sœur.

La pige de Liam Lawson rappelle d'ailleurs étrangement sa première apparition en Formule 1, en 2023. Le Néo-Zélandais avait alors été appelé par Racing Bulls, qui s'appelait encore Alpha Tauri, pour remplacer Daniel Ricciardo à Zandvoort. L'Australien s'était fracturé le poignet lors des Essais Libres, après avoir percuté le mur en tentant d'éviter Oscar Piastri, immobilisé en piste.

Isack Hadjar devait justement fêter ce week-end le premier anniversaire de son premier podium en F1, décroché lors du Grand Prix des Pays-Bas 2025. Le Français avait récupéré la troisième place après l'abandon de Lando Norris dans les derniers tours de l'épreuve.

Il avait même prévu de porter un casque spécial pour célébrer cet anniversaire, avec notamment un clin d'œil à l'incident au cours duquel il avait fait tomber son trophée en célébrant ce podium avec son équipe.