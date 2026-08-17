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Le trophée brisé d'Isack Hadjar prend place sur son casque

Isack Hadjar a dévoilé un casque spécial pour le GP des Pays-Bas... sur lequel il a inclu le trophée cassé après son podium l'an passé.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
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Le casque spécial d'Isack Hadjar à Zandvoort

Photo de : Getty Images / Red Bull Content Pool

Isack Hadjar retrouve les terres de son premier et pour l'instant unique podium en Formule 1 ce week-end, sur le circuit de Zandvoort. Le Français a pris la troisième place du GP des Pays-Bas il y a un an, quand il portait les couleurs de Racing Bulls.

Pour célébrer l'événement, Hadjar aura un casque spécial. Si les équations en référence à son père, physicien, restent présentes en filigrane, le casque reprend surtout le motif de la faïence de Delft, dont les motifs bleus avaient inspiré le trophée reçu l'an dernier.

Ce trophée n'avait pas résisté bien longtemps puisque durant les célébrations avec son équipe, Hadjar l'avait cassé dans la partie inférieure.

Les organisateurs ont ensuite lancé la fabrication d'un nouveau trophée pour qu'Isack Hadjar puisse avoir une version intacte, mais l'épisode est resté dans les mémoires et sera représenté sur le casque.

Isack Hadjar avec son trophée cassé au GP des Pays-Bas 2025.

Isack Hadjar avec son trophée cassé au GP des Pays-Bas 2025.

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

À l'arrière du casque qui sera utilisé tout au long du week-end, on aperçoit le trophée brisé en deux et la réaction choquée d'Hadjar, à travers un personnage d'anime qu'il utilise souvent. Le pilote Red Bull aura également une combinaison et des bottes spéciales pour l'occasion.

 

Son coéquipier Max Verstappen va de son côté vivre sa dernière course à domicile puisque Zandvoort ne sera pas au calendrier la saison prochaine. Il a déjà dévoilé un casque spécial et disputera aussi l'épreuve en utilisant une combinaison et des bottes avec des accents orange.

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