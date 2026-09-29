Fernando Alonso a tranché : il reste chez Aston Martin

Depuis plusieurs mois, Fernando Alonso entretenait le mystère autour de son avenir en Formule 1. L'Espagnol n'était pas véritablement préoccupé par ses 45 ans, qui font de lui le pilote le plus âgé depuis les années 1970, ni par la saison catastrophique d'Aston Martin, mais par la tournure que prenait le championnat avec son règlement technique.

Alonso a finalement décidé de rester en F1 et de prolonger avec Aston Martin pour la saison 2027. L'équipe britannique a par ailleurs confirmé la présence de Lance Stroll, dont la durée de contrat n'est jamais communiquée mais qui, en tant que fils du propriétaire Lawrence Stroll, n'est jamais réellement menacé.

"Je suis très heureux de signer un nouveau contrat avec Aston Martin", a déclaré Alonso. "J'ai pris le temps de réfléchir avant de prendre cette décision, mais la course, c'est ma vie, ma passion, et je sais que j'ai encore la vitesse et la détermination nécessaires pour concourir au plus haut niveau. Je m'engage sur le long terme auprès de cette écurie et je suis déterminé à contribuer à notre succès."

"Je crois sincèrement en ce que nous sommes en train de construire : nous disposons d'une direction solide, de collègues exceptionnels, de partenaires et d'installations de premier ordre. J'ai hâte de créer de nouveaux souvenirs sur les circuits, devant des fans passionnés. Leur énergie crée une ambiance qui m'inspire et qui rend notre sport si spécial."

Lance Stroll va également rester chez Aston Martin. Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Alonso est présent chez Aston Martin depuis 2023 tandis que Stroll est arrivé en 2019, après le rachat de l'équipe par son père. Le Canadien se félicite d'un contrat "à long terme", qui semble à durée indéterminée. "Je fais partie de cette aventure depuis le début et je suis convaincu que nous disposons des ressources et des personnes nécessaires pour devenir une écurie victorieuse", a précisé Stroll.

"Un travail acharné est mené à Silverstone, où de réels progrès sont réalisés, et la détermination dont font preuve tous les services est pour moi une immense source de motivation. Je sais que nous sommes sur la bonne voie, et je suis plus déterminé que jamais à contribuer à la réalisation de nos objectifs."