Alonso détruit encore les F1 2026 : "Ça ne peut pas continuer comme ça jusqu'en 2031"

Éliminé dès la Q1 de son Grand Prix national, Fernando Alonso regrettait après la séance de qualifications une Formule 1 version 2026 ne permettant plus aux pilotes les meilleurs ou les plus courageux de faire la différence, sur un circuit où certaines portions pourraient, selon lui, le permettre.

Il s'est longuement exprimé sur le sujet devant la presse, dont Motorsport.com.

Vous aviez un dixième de retard sur les pilotes Williams. Savez-vous où vous auriez pu gagner ce temps ? Le tour est long, c'est délicat de tout mettre bout à bout.

Oui, je le sais. J'ai une idée très précise de l'endroit où cela a pu se produire.

Cela concerne-t-il peut-être un virage en particulier ?

Non, c'est probablement plus d'un, mais oui, c'est ainsi pour le moment et il faut l'accepter. Je trouve ça décevant d'être à nouveau éliminé en Q1, même avec un bon tour sur un circuit urbain. Si je repense à Zandvoort, c'était notre week-end le plus compétitif : nous avons terminé neuvième dimanche, alors que nous étions 20e en qualifications, et je crois que nous étions à une demi-seconde de la Williams en qualifications. Donc, n'avoir qu'un dixième de retard, compte tenu de notre déficit dans les lignes droites, signifie que nous étions très rapides dans les virages.

Ce que le pilote ressent, c'est que Michael [Clayton, son attaché de presse] peut piloter la voiture dans les virages 10 à 12, car on y passe à fond sans déploiement du [MGU-K].

Vous attendiez-vous à un peu mieux ? La voiture ne semble pas si limitée en puissance, mais s'est-elle avérée l'être en réalité ?

Oui, elle l'est. C'est triste, d'une certaine manière, avec cette génération de voitures, de se retrouver sur un très beau circuit comme celui-ci, qui présente des défis à divers endroits, comme le virage de La Monumental, les virages 10 à 12... Et ce que le pilote ressent, c'est que Michael [Clayton, l'attaché de presse d'Aston Martin] peut piloter la voiture dans les virages 10 à 12, car on y passe à fond sans déploiement du [MGU-K]. Puis à un moment donné, le [MGU-K] se déclenche et on reprend de la vitesse en sortie de virage.

Mais la Formule 1, ou le sport automobile en général, devrait se jouer dans des virages comme les 10 à 12 : si Michael est plus courageux que moi, il ira plus vite ; si je suis meilleur, j'irai plus vite que lui. C'est ainsi que les qualifications devraient se dérouler. Or, aujourd'hui, tout dépend de mon énergie : j'irai plus vite ou plus lentement selon l'énergie dont je dispose.

Fernando Alonso (Aston Martin) Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Que pensez-vous du circuit ?

Le circuit est bien ; tous les circuits urbains représentent un défi de taille. Lorsque l'on arrive sur un nouveau circuit comme celui-ci, il faut de plus en plus de tours pour apprendre le tracé. Je pense que demain, au terme de la course, nous serons mieux préparés qu'aujourd'hui, car on va accumuler davantage de tours. Je préfère tout de même les circuits classiques : en général, on y repousse la voiture à 200% de ses limites, tandis que sur un circuit urbain, on reste toujours à 95%, car le tracé nous réserve sans cesse des surprises.

Mais c'est agréable, nous sommes à Madrid, l'une des plus belles villes du monde, et les fans sont formidables. En fait, je suis quelque peu surpris de voir les tribunes remplies de supporters d'Aston Martin : toutes les tribunes sont vertes, ornées de drapeaux espagnols et asturiens. Même s'ils savent que nous ne sommes pas compétitifs, ils viennent quand même avec beaucoup d'énergie et d'optimisme. C'est une surprise formidable et je tiens à les remercier.

La Formule 1 ne peut pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas attendre 2031 pour avoir un sport digne de ce nom.

Concernant la situation de Honda, le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem a déclaré vendredi qu'il était déterminé à agir, à trouver un accord susceptible d'aider Honda à mieux aborder la saison prochaine et à apporter des améliorations. Vous lui avez parlé, tout comme Lawrence Stroll. Êtes-vous optimiste quant à la possibilité de parvenir à un accord pour aider Honda à progresser ?

Je ne sais pas. J'ai déjà beaucoup de choses à régler, vous savez, j'essaie de me faire une idée [de mon avenir] pour l'année prochaine. Je lui ai effectivement parlé, mais je m'entretiens régulièrement avec Stefano [Domenicali, le PDG de la F1] chaque semaine, car la Formule 1 ne peut pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas attendre 2031 pour avoir un sport digne de ce nom.

Je pense donc qu'il est également de ma responsabilité de les aider, grâce à mon expérience, à faire tout ce que nous pouvons faire pour régler ce genre de problèmes. Aux virages 10-12, que le plus rapide soit... Ça ne peut pas être… Je ne sais pas, je ne veux pas citer de nom, mais Michael ne peut pas être plus rapide que Max Verstappen s'il dispose de plus de batterie, car les virages 10-12 sont tellement incroyables qu'il faut que ce soit Max Verstappen qui fasse la différence par rapport à Michael. Et pour l'instant, ce n'est pas possible.