Pierre Gasly, de la pole au "carnage" en une semaine

Une semaine après la pole position surprise de Monza, Pierre Gasly n'en finit plus de revenir à la réalité. Mais, si la septième place de la course italienne avait quelque chose de logique puisque l'Alpine n'avait clairement pas les moyens de rivaliser au-delà d'un seul tour avec les écuries de pointe, l'élimination en Q2 ce samedi au Grand Prix d'Espagne laisse un goût amer dans la bouche du Français.

En effet, comme en témoigne le résultat de Franco Colapinto, qualifié en Q3 et neuvième sur la grille, il y avait nettement mieux à faire que la 14e place à laquelle Gasly va être contraint de s'élancer ce dimanche. Battu par la Racing Bulls d'Arvid Lindblad, les Audi et même la Haas d'Esteban Ocon, il a admis après la séance avoir souffert de problèmes d'adhérence sans trop savoir pourquoi ils l'avaient autant handicapé durant cette séance.

Honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment normal sur la voiture.

"Je dois dire qu'on a pas mal de choses à regarder", a-t-il d'abord déclaré au micro de Canal+. "Comparé aux EL3, [ou à] la voiture en EL1, EL2 [qui] était très bien, là j'étais absolument nulle part ; zéro grip et je glissais dans tous les sens, du wheelspin [patinage] de partout."

"Honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment normal sur la voiture. Tous mes tours étaient lents, chaque virage je perds du temps et je suis en travers de partout, donc... Je viens juste de sortir de la voiture, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé ce soir et deux-trois trucs dans le garage avant de sortir pour la qualif. On va essayer de comprendre mais c'était un carnage."

Interrogé sur la perspective de pouvoir tout de même jouer les points en course, Gasly a ajouté : "Jusqu'aux EL3, honnêtement, j'étais super à l'aise et super confiant avec la voiture et notre performance pour qu'on soit à l'avant du peloton. Et c'est le cas avec Franco."

"Non, il faut juste qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé de mon côté. La perfo elle est là, mais c'est sûr qu'avec la voiture telle quelle, demain ça va être plus que compliqué, donc j'espère qu'on va pouvoir trouver des réponses ce soir."