Norris : "Probablement le meilleur tour de ma carrière"
En pole position du Grand Prix d'Espagne, Lando Norris n'en revient pas lui-même du niveau affiché en Q3 au volant de sa McLaren.
Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Plus stupéfait que jamais d'avoir signé la première pole position de l'histoire du Madring, Lando Norris avait toutefois conscience d'avoir frappé un grand coup à l'issue des qualifications. Le champion du monde en titre s'élancera en tête du Grand Prix d'Espagne dimanche, après avoir battu le leader du championnat, Kimi Antonelli, pour seulement 11 millièmes de seconde en Q3.
"Je suis sous le choc", a lâché le pilote McLaren à sa descente de voiture. "Je suis un peu surpris de me retrouver là. Mon Dieu, c'était probablement l'un des meilleurs tours que j'ai jamais réalisés de ma carrière. Je suis très, très heureux, très fier, très heureux pour l'équipe. C'était simplement l'un de ces tours où tout s'est mis en place."
"J'avais une bonne idée de ce que je voulais faire, mais il fallait voir si mon cerveau allait me laisser le faire dans le dernier tour, et tout a pratiquement fonctionné à la perfection. Je suis simplement très heureux. C'est l'un de ces tours où vous regardez le chrono à la fin et vous vous dites : 'Oh merde, c'était plutôt pas mal'."
Nouveau venu au calendrier, le tracé urbain de la capitale espagnole a offert une séance spectaculaire et une Q3 où l'attaque de tous les protagonistes a marqué les esprits. Tout au long des 5,4 km, il a fallu se jouer de la proximité parfois effrayante des murs, ne laissant pas la moindre marge d'erreur. Un exercice qu'a beaucoup apprécié le Britannique !
"L'adrénaline était forte dans le dernier tour", a reconnu Lando Norris. "C'est tout simplement un tour où il faut se détendre et laisser tout venir naturellement. Il est facile de se crisper ici, et il y a beaucoup de murs qui arrivent très rapidement."
"J'ai simplement pris une bonne inspiration et tout s'est mis en place, c'était pratiquement parfait. Dans le dernier virage, je pensais que j'allais finir dans le mur et que les gars allaient devoir réparer la voiture ce soir."
Vainqueur en Hongrie et à Zandvoort, Lando Norris partira en pole position pour la troisième fois de la saison, confirmant la progression de McLaren sous l'égide du nouveau règlement, après une parenthèse plus difficile à Monza la semaine passée.
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