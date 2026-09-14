Sainz accuse Alonso d'avoir "comme d'habitude" provoqué une pénalité

Comme si les critiques concernant le tracé ne suffisaient pas, le premier Grand Prix d'Espagne disputé sur le nouveau circuit du Madring a donné lieu à une altercation peu glorieuse entre les deux pilotes locaux. Fernando Alonso et Carlos Sainz affichaient encore de larges sourires avant la course, mais cette cordialité n'a duré que jusqu'au 14e tour, lorsque Alonso a attaqué Sainz pour la 17e place.

Le double champion du monde cherchait à prendre l'aspiration de la Williams sur la droite à l'approche de la chicane du virage 5, lorsque Sainz s'est déporté pour reprendre la trajectoire. Compte tenu de la proximité des murs, Alonso n'avait nulle part où aller et la roue arrière droite de la Williams a arraché l'extrémité de l'aileron avant de l'Aston Martin.

Alonso a immédiatement pris la radio pour faire part de son mécontentement, une tactique classique pour signaler un incident à la direction de course au cas où celui-ci serait passé inaperçu.

"Au départ, il a percuté deux personnes", a fulminé Alonso. "Maintenant, il m'a tassé contre le mur au freinage."

Sainz avait effectivement percuté la Racing Bulls de Yuki Tsunoda dans l'effet d'accordéon à l'approche du virage 1 au départ. Mais si les commissaires avaient "noté" l'incident, celui-ci avait finalement été considéré comme un fait de course. En revanche, le contact avec Alonso a été sanctionné d'une pénalité de cinq secondes.

"C'est la nature de ce virage quand on tourne à droite et je pense qu'il s'est plaint à la radio, donc il a réussi à me faire prendre une pénalité, comme d'habitude", a déclaré Sainz après la course.

"Je pense que la nature de ce virage va toujours entraîner ce genre d'accidents parce qu'il n'y a de la place que pour une voiture, il n'y a même pas de place pour deux, et on ne peut pas continuer à regarder dans ses rétroviseurs tout en tournant à droite puis à gauche, parce qu'il faut regarder devant soi, donc à un moment donné, il faut se concentrer sur sa propre trajectoire. Je ne pense pas que Fernando était à ma hauteur ou quoi que ce soit."

Le rapport des commissaires

Le duel a été âpre entre pilotes espagnols. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La raison de la pénalité a été précisée dans la décision rendue par les commissaires de la FIA.

"La voiture n°14 [Alonso] se rapprochait de la voiture n°55 [Sainz] à l'approche du virage 5 et était en train de se porter à sa hauteur lorsque la voiture n°55 s'est déplacée vers le bord droit de la piste après le début de la phase de décélération, provoquant un léger contact entre les deux voitures", indique le rapport.

"Les commissaires ont déterminé que la voiture n°55 avait bougé au freinage et aurait dû laisser davantage d'espace à la voiture n°14 à l'extérieur. La pénalité de référence pour un mouvement au freinage est un drapeau noir et blanc. Cependant, les commissaires ont tenu compte du fait que les deux voitures étaient entrées en contact et ont donc infligé une pénalité en temps en conséquence."

Sainz a finalement immobilisé sa Williams lorsque son équipe a estimé que les dégâts au fond plat causés par le contact du premier tour lui faisaient perdre trop de temps. Alonso a terminé 17e, à deux tours du vainqueur.

"S'ils [les commissaires] considèrent que cette pénalité est suffisante, ça me va", a déclaré Alonso. "Aucun de nous deux n'a terminé dans les points, mais je pense que c'était inutile. Il y avait largement assez de place à gauche. J'étais juste contre le mur à droite, à 340 km/h. Je pense que ce n'était pas nécessaire."

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