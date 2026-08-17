Norris défend l'adaptation aux F1 2026 : "C'est pour ça qu'on nous paie des millions"

Depuis son introduction cette saison, le nouveau règlement de la F1 ne fait clairement pas l'unanimité. Les critiques fusent depuis les premières courses et ne risquent pas de se calmer avant les changements moteur prévus pour l'année prochaine.

Si les principaux reproches portent sur la gestion de l'énergie, accusée de dénaturer de nombreux circuits et virages emblématiques, la question du style de pilotage s'est également imposée dans les débats. Plusieurs pilotes, dont George Russell, Charles Leclerc et Oscar Piastri, ont reconnu avoir dû modifier leur façon de piloter pour s'adapter aux monoplaces 2026.

Andrea Stella expliquait notamment que le style de pilotage "propre" et "doux" de l'Australien ne correspondait pas aux exigences de ces nouvelles F1, qui demandent au contraire "d'attaquer en permanence". Une approche qui, selon le directeur de McLaren, vient plus naturellement pour Lando Norris qu'à son coéquipier.

Oscar Piastri et Lando Norris (McLaren) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Norris a justement été interrogé lors du Grand Prix de Hongrie sur les adaptations nécessaires pour tirer le meilleur de ces monoplaces, alors qu'il semble jusqu'ici les avoir relativement bien appréhendées malgré ses nombreuses critiques à leur égard. Le Britannique a répondu : "C'est difficile de parler pour les autres. Il y a certaines choses que l'on doit essayer de faire pour aider la batterie."

"Il existe des styles de pilotage qui fonctionnent peut-être un peu mieux qu'avant, ou que l'on doit davantage adopter qu'au cours des saisons précédentes. Cela concerne surtout la gestion de la batterie plus que la voiture en elle-même."

"Les pneus ont aussi évolué. Leurs caractéristiques ont changé, ce qui signifie qu'on ne peut plus attaquer de la même manière qu'auparavant, du moins avec notre voiture. Mais chaque monoplace est différente. Nous pilotons également cette voiture de manière très différente par rapport à la saison dernière."

L'adaptation fait partie du métier

Le cas de George Russell est sans doute le plus parlant depuis le début de la saison. Le pilote Mercedes a régulièrement été dominé par son jeune équipier, Kimi Antonelli, et avait fini par remettre en question son propre style de pilotage.

Avant de découvrir que le problème provenait en réalité d'une anomalie de son moteur, le Britannique expliquait que la manière de piloter qu'il utilisait depuis ses débuts en karting, et qui avait fait ses preuves pendant près de vingt ans, ne fonctionnait tout simplement plus avec les F1 de 2026.

Pour Lando Norris, en revanche, cette adaptation n'a rien d'exceptionnel : elle fait simplement partie du métier.

"Personnellement, j'ai dû modifier mon style de pilotage chaque année de ma vie", déclarait le pilote McLaren, en F1 depuis 2019. "Si la méthode de George a fonctionné pendant vingt ans, tant mieux pour lui. Pour moi, la mienne n'a jamais vraiment fonctionné."

"Je dirais que mon style de pilotage correspondait à la voiture en 2018, lorsque j'ai effectué mes premiers essais [en F1]. C'est probablement la seule fois. Depuis, j'ai dû m'adapter en permanence."

Si on n'est pas capable de s'adapter à une voiture différente, c'est que l'on n'est tout simplement pas au niveau.

L'idée selon laquelle les jeunes pilotes seraient avantagés par cette réglementation, parce qu'ils auraient moins d'automatismes à perdre, ne convainc pas non plus Norris : "Je ne pense pas que ce soit un avantage d'être moins expérimenté".

Lando Norris est arrivé en Formule 1 en 2019 avec McLaren. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Au contraire, plus on a d'expérience en Formule 1, mieux on devrait être armé pour s'adapter. Si on n'est pas capable de s'adapter à une voiture différente, c'est que l'on n'est tout simplement pas au niveau."

"C'est notre métier. C'est pour cela qu'on nous paie des millions : piloter n'importe quelle voiture que l'on nous confie, qu'elle soit bonne, mauvaise, facile ou difficile à piloter. Il faut savoir le faire."

"À chaque Grand Prix en ce moment, j'ai l'impression de devoir complètement oublier le week-end précédent et réapprendre à piloter une nouvelle voiture. C'est comme ça que cela se passe pour nous aujourd'hui."

"Chaque pilote est différent. Mais, pour ma part, toute ma carrière en Formule 1 a consisté à apprendre à faire évoluer mon style de pilotage d'une saison à l'autre. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup."