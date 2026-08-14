À mi-saison 2026 de Formule 1, un baquet Red Bull suscite toujours des questions, mais pas celui qui a été le plus sous pression ces dernières années. Et c'est peut-être le plus beau compliment qu'Isack Hadjar pouvait recevoir après sa promotion dans l'écurie.

Depuis le départ de Daniel Ricciardo chez Renault, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson et Yuki Tsunoda ont tous connu des difficultés à un moment ou à un autre dans ce baquet. Cela n'a jusqu'à présent pas été le cas du Français de 21 ans, qui peut tirer un bilan positif de ses débuts.

Néanmoins, Hadjar révèle qu'il ne s'est pas surpris lui-même. Il avait déjà déclaré l'an dernier que la refonte complète de la réglementation technique représenterait la meilleure opportunité de passer chez Red Bull, et il estime désormais que cela s'est confirmé.

"Sincèrement, je ne me suis en fait pas surpris cette année. J'ai simplement piloté à un niveau élevé, clairement meilleur que l'an dernier", a déclaré Hadjar lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com. "C'est normal parce que c'est ma deuxième saison. Je manque encore d'expérience, mais je progresse un peu."

Cela se reflète également dans les données. Les chiffres fournis par le système de données Paceteq montrent que Hadjar a jusqu'à présent accusé un retard moyen de 0"237 sur Verstappen en qualifications, soit un écart inférieur à celui des précédents coéquipiers du Néerlandais dans le second baquet Red Bull.

Isack Hadjar manque encore de rythme en course. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Il convient de noter que Verstappen estime que les pilotes comme lui sont moins en mesure de faire la différence avec la réglementation actuelle, mais le fait demeure que Hadjar a affiché de très solides performances le samedi jusqu'à présent.

Cependant, Hadjar identifie un domaine clair dans lequel il doit encore progresser par rapport à Verstappen pour la seconde moitié de la saison : le rythme de course.

"Je dirais que Max a été très impressionnant le dimanche, dans tous les domaines. Je pense que mon rythme sur un tour a été plutôt bon, mais la manière dont il gère les courses est à un tout autre niveau. C'est là-dessus que je me concentre et que je travaille."

Là encore, les données le confirment. Alors que le déficit de Hadjar en qualifications est légèrement supérieur à deux dixièmes, l'écart en rythme de course est plus important. En moyenne, Hadjar a perdu 0"490 par tour sur Verstappen le dimanche, ce qui souligne que c'est bien dans ce domaine qu'il lui reste le plus de marge de progression.

Les retours de Hadjar concordent avec ceux de Verstappen

Les retours techniques se rapprochent entre pilotes chez Red Bull. Photo de: Clive Mason / Getty Images

Au-delà de sa propre courbe d'apprentissage, Hadjar estime que Red Bull a elle aussi encore beaucoup de travail à accomplir. Cela s'est une nouvelle fois vérifié lors du Grand Prix de Hongrie, où il ne s'est jamais vraiment senti à l'aise au volant de la RB22.

"Nous n'avons pas réussi à trouver le bon équilibre et à avoir quelque chose de pilotable pour moi. Cela n'a pas été possible durant tout le week-end. Sur le papier, la Hongrie semblait être un circuit qui allait nous convenir, et j'étais confiant, mais la voiture ne s'est tout simplement pas vraiment réveillée."

Un point positif, toutefois, est que les retours de Hadjar correspondent à ceux de Verstappen. C'est non seulement bénéfique pour le département technique dirigé par Pierre Waché, mais également positif pour Hadjar lui-même.

"Oui, disons que c'est rassurant. Sinon, je me poserais vraiment des questions. Donc oui, c'est une bonne nouvelle", a déclaré Hadjar. "Je pense que cela montre aussi pourquoi l'écart en qualifications est toujours aussi faible."

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