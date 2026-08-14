Selon Pierre Gasly et Franco Colapinto, Alpine a été dépassée par Racing Bulls dans les dernières semaines avant la trêve estivale. Les deux pilotes estiment qu'il s'agit simplement d'une question de développement de la monoplace : l'écurie de Faenza a apporté des évolutions plus nombreuses et plus efficaces que celle d'Enstone, qui fonde donc beaucoup d'espoirs sur son nouveau package pour Zandvoort.

Sur un plan personnel, toutefois, Colapinto a trouvé son rythme depuis la pause forcée du mois d'avril. Avant celle-ci, l'écart avec Gasly était souvent plus important qu'il ne l'aurait souhaité, mais depuis le Grand Prix de Miami, l'Argentin a signé cinq arrivées dans les points et a terminé devant son coéquipier français à quatre reprises le dimanche.

Ces résultats correspondent à ce que Colapinto avait ressenti lors des essais hivernaux à Bahreïn, même si les premiers week-ends de course qui ont suivi se sont révélés difficiles, avec une baisse de performance que son équipe et lui ont eu du mal à expliquer sur le moment.

"Je pense que le fait d'avoir une nouvelle voiture, puis deux nouvelles voitures, a été différent par rapport aux essais. Lors des essais hivernaux, je me sentais très fort et à l'aise, mais dès que nous sommes passés à deux voitures lors des premiers Grands Prix, j'ai vraiment eu du mal", a déclaré Colapinto dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com.

Interrogé sur ce qui avait précisément changé lorsque l'équipe était passée à deux châssis pour Melbourne, Colapinto a précisé que le problème ne concernait pas tant le comportement de la monoplace que ce qu'affichait le chronomètre.

"Ce n'est pas que le feeling avait disparu, c'est surtout que le rythme avait disparu. Je me sentais toujours bien dans la voiture, mais je regardais les chronos et c'est cette partie-là que je n'arrivais vraiment pas à comprendre."

Cela a rendu les premiers week-ends de course particulièrement difficiles à analyser. Colapinto explique qu'il se sentait toujours à l'aise, mais que ses sensations au volant ne se traduisaient plus par les temps au tour auxquels il s'attendait.

"Je pense que le plus important pour un pilote est de toujours comprendre pourquoi les choses arrivent et, sincèrement, je n'ai pas pu le comprendre à de nombreuses reprises lors des premiers Grands Prix."

Franco Colapinto était perdu lors des trois premiers Grands Prix. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

À Miami, Colapinto a reçu un nouveau châssis plus léger, même s'il insiste sur le fait qu'il ne veut pas laisser entendre que le précédent avait un problème. La difficulté était simplement difficile à isoler au sein du package global d'Alpine.

"Je ne sais pas si quelque chose n'allait pas, mais lorsque nous avons réuni l'ensemble du package après les trois premières courses, tout s'est simplement amélioré et les cinq centièmes que je perdais dans chaque virage avaient disparu."

"C'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé ou pourquoi, car lorsqu'on change beaucoup de choses, il est difficile de dire : c'est la raison pour laquelle nous sommes maintenant plus rapides. C'est pareil lorsqu'on effectue beaucoup de changements de réglages et qu'on va plus vite : on ne sait pas lequel a apporté la plus grosse amélioration."

Le gros package d'évolutions et le nouveau châssis ont tous deux joué un rôle, même si l'équipe estime que ce dernier a également eu un effet psychologique. La pause d'avril a aussi contribué à ce qui peut être décrit comme le déclic de Miami.

Le nouveau châssis utilisé à partir de Miami a contribué au déclic. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Durant ce mois sans Grand Prix, Colapinto et les ingénieurs ont eu davantage de temps pour analyser en détail l'ensemble des données, le pilote argentin soulignant notamment les progrès réalisés dans la gestion de l'énergie, un aspect crucial en 2026.

"Oui, je pense que la gestion de l'énergie est un élément clé sur lequel nous sommes désormais vraiment constants. Au Japon, j'ai perdu quatre dixièmes d'un tour à l'autre simplement en déployant l'énergie différemment ou en remettant les gaz différemment à la sortie du dernier virage."

"Je pense qu'après cette course, c'est devenu beaucoup plus constant et c'est l'une des étapes que nous avons franchies avec l'équipe. Et personnellement, je pense que j'ai aussi été assez irrégulier au Japon, donc ces enseignements m'ont beaucoup aidé."

Tout cela a permis à Colapinto de franchir un cap et de pouvoir à nouveau rivaliser avec Gasly. La prochaine étape pour Alpine est attendue à Zandvoort, avec le package d'évolutions qui doit permettre à l'écurie française de répondre à Racing Bulls.